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Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 августа 2018

17:03. 22 августа 2018 Просмотров - 20 Нет комментариев Опубликовал:

Сирийская Армия при поддержке России взяла под контроль более 96% территории страны (ВИДЕО)

Сирийская Армия при поддержке России взяла под контроль более 96% территории страны (ВИДЕО) | Русская весна

В Минобороны сообщили, что российские военные помогли правительственным войскам Сирии вернуть под свой контроль 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале операции.

Об этом в среду, 22 августа, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России от террористов освобождено более 1400 населенных пунктов, свыше 96% территории находится под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.

Также сообщается, что за это время в Сирии воевали свыше 63 тысяч российских военных, в том числе 434 генерала и около 26 тысяч офицеров.

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«Подковерные игры»: Таймур Двидар о ситуации в Сирии

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В Минобороны России подвели итоги военной операции в Сирии

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Неконструктивное действующее лицо



На последних слушаниях в комитете по иностранным делам в Сенате США зам.главы Госдепа назвал Россию "неконструктивным действующим лицом" имея ввиду действия России в Сирии. В чем же выражается неконструктивность?

1. В поддержке "кровавого тирана Асада".
2. Россия не поддерживает женевский переговорный процесс, в котором принимают участие США.
3. Россия создала свой переговорный процесс с Турцией и Ираном, в котором США участия не принимают.
4. Россия поддерживает тесные отношения с Ираном, который является врагом США и Израиля.
5. Небольшие конструктивные шаги вроде договоренностей России и Изралия с точки зрения Госдепа недостаточны.

И так далее и в таком же духе.
Вполне понятно, почему с точки зрения США политика РФ в Сирии оказалась "неконструктивной". Вмешательство РФ в Сирийскую войну привело к краху стратегических планов связанных с свержением правительства Асада и созданием на территории Сирии исламистского государства. Поэтому в вопросе определения фактического победителя войны на территории Сирии, позиция Россия оказалась с точки зрения США абсолютно неконструктивной. Конструктивной она могла бы быть, если бы Россия тем или иным образом способствовала бы свержению законного сирийского правительства, оказавшись в шайке "друзей Сирии", которые финансировали боевиков. Но с "американским конструктивом" не сложилось.

Относительно стенаний по поводу женевского и астанинского процессов, то здесь опять сквозит обида, что возглавляемый США переговорный процесс не привел (да и не мог привести) к конкретным результатам, являясь по сути дипломатической имитацией, которая дополняла процесс внешней интервенции против Сирии. Основной целью Женевского процесса являлось достижение американских целей дипломатическими средствами, а именно – передача Асадом власти представителям проамериканской оппозиции. Фактический конец этих попыток наступил в конце 2015 года, когда боевики отказались от переговоров с Асадом без предварительных условий (по давлением Запада и монархий Персидского залива). Ну а после кампании 2016-го года, когда при поддержке России и Ирана Асад выиграл решающее сражение Сирийской войны, поводов для переговоров на прежних условиях более не возникало – баланс сил сместился в пользу Российско-Иранской коалиции.

В том же 2016-м году начались работы по созданию альтернативы, которая стала реальной после того, как Турция перебежала из лагеря врагов Асада на сторону России и Ирана, что позволило не только выиграть битву за Алеппо, но и создать механизмы реального дипломатического урегулирования.
На фоне тупика Женевского процесса, переговоры в Астане и Сочи, где заправляют Россия, Иран и Турция, вполне работоспособны и приводят к зримым результатам, где все стороны получают свои выгоды, а Сирия постепенно приближается к завершению войны. Вполне естественно, что США этим недовольны, так как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии без участия США, хотя их и приглашали в Сочи и Астану. США не могут принять это предложение, так как это означает признание того, что Женевский процесс провалился и в вопросах сирийского урегулирования США являются ведомыми, включаясь в чужие дипломатические конструкции. Поэтому США и продолжают критиковать переговоры в Сочи и Астане, дуболомно настаивания на том, что судьба Сирии должна решаться в Женеве. Вот это с их точки зрения и является конструктивной позицией. Лишь американский формат конструктивен, а все прочие – неконструктивны.

Относительно жалоб на связи России с Ираном, то как известно, еще в 2017 году американские аналитические центры рассматривали задачу разрушения российско-иранского партнерства как одну из ключевых задач американской ближневосточной дипломатии, так как именно альянс Тегерана и Москвы привел к краху американские планы по переформатированию Ближнего Востока в желаемом ключе. Успехи проиранских сил в Ираке и Ливане, Йеменская язва и военная победа России и Ирана в Сирии, конечно не несут никакого конструктива для США, Наоборот, все это крайне деструктивно с точки зрения поздневашингтонского мироустройства. Относительно "израильского позитива", то он ограничен как раз потому, что фактическа сдача позиций в юго-западной Сирии была разменена Израилем не на вывод иранских прокси с территории Сирии, на чем публично настаивал Израиль, а на создании условной "зоны безопасности" в радиусе 80-100 километров от Голанских высот. И теперь этот же вопрос США вынуждены обсуждать применительно к Ат-Танфу и Рожаве, пытаясь добиться от России все того же – чтобы Москва повлияла на Иран и тот убрал свои силы из Сирии, чего очевидно не произойдет.

С учетом того, что Китай уже изъявил готовность принять участие в восстановлении Сирии после завершения боевых действий, число неконструктивных действующих лиц в Сирии в ближайшем будущем расширится, ибо конструктивным лицом в сирийском вопросе можно быть лишь в случае следования в фарватере военно-политического курса Вашингтона.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

О катастрофе вертолета Blackhawk в Ираке



Пентагон раскрыл данные погибшего при катастрофе https://colonelcassad.livejournal.com/4402021.html  вертолета BlackHawk в Ираке.

Тейлор Дж.Галвин, 34 года из штата Вашингтон.
Уорент-офицер 160-го авиационного полка специальных операций, Форт-Кемпбелл, штат Кентукки.
9 командировок в Ирак, Сирию и Афганистан. 9-я стала последней. Принимал участие в различных боевых операциях против ИГИЛ и Талибана.



По поводу причин катастрофы Пентагон продолжает расследование.
3 тяжелораненых эвакуированы в военный госпиталь в Багдаде. Еще 4 человека получили легкие ранение или травмы.
Машина упала при возвращении с операции в Синджаре, при этом на борту, находились и солдаты спецподразделения базирующегося на Форт Брэгг.
Основная версия катастрофы – фатальная механическая неисправность, которая привела к падению вертолета.
Версию с обстрелом вертолета представители Пентагона отвергают.
Обломки машины вывезены с места катастрофы при взаимодействии с иракскими военными.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Появились кадры присяги ИГИЛ детей, устроивших теракты в Чечне (ФОТО)

Появились кадры присяги ИГИЛ детей, устроивших теракты в Чечне (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», 21 августа в Чечне была совершена серия террористических атак, ответственность за которые в тот же день взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*. 

Сегодня связанное с ИГИЛ информагентство «Амак» опубликовало видео с присягой боевиков, устроивших теракты в Чечне. Самому младшему из них 11 лет.

В течение полутора часов были совершены четыре нападения на сотрудников полиции. Атаки начались в 10 утра, когда одновременно в Шали и Мескер-Юрте, расположенных недалеко от Грозного. На въезде в сам Грозный двое несовершеннолетних боевиков попытались взорвать автомобиль, направив его в здание поста ДПС, но взрывное устройство не сработало, а они сами были уничтожены в машине.

Как сообщала «Русская Весна», отец одного из ликвидированных малолетних боевиков Магомеда Мусаева проклял своего сына.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Появились кадры присяги ИГИЛ детей, устроивших теракты в Чечне (ФОТО) | Русская весна
Появились кадры присяги ИГИЛ детей, устроивших теракты в Чечне (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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