Почему Запад скупает мозги и технологии? (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

Денис Соколов: Почему Запад скупает мозги и технологии? Отрывок из книги Дениса Соколова “Чёрные буйволы бизнеса”.

Другие главы из книги: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com