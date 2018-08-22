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Почему Запад скупает мозги и технологии? (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

19:05. 22 августа 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Денис Соколов: Почему Запад скупает мозги и технологии? Отрывок из книги Дениса Соколова “Чёрные буйволы бизнеса”.
Другие главы из книги: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com

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