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О выходе из Ирана еще двух немецких «игроков»: Китай останется в деле

19:05. 22 августа 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: politros.com
Еще две немецкие компании покинули иранский рынок. Телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom и железнодорожная компания Deutsche Bahn начали работу по сворачиванию бизнеса в Иране, боясь американских санкций, которые те пообещали ввести против всех, кто будет оказывать поддержку Тегерану. Пишет «ТАСС».

Компания Deutsche Telekom, 32% акций которого принадлежит государству, закрыл все проекты на иранском ранке ещё в последний месяц весны текущего года. Железнодорожная компания прекратит свою деятельность до конца сентября 2018 года. 100% акций концерна Deutsche Bahn принадлежит государству. Причиной ухода из Ирана компания называет изменившуюся банковскую политику.

Ранее о прекращении бизнеса в Иране объявили автоконцерн Daimler и известный производитель спортивных товаров Adidas.

Политологи прогнозировали, что, несмотря на то, что США прикладывают все силы на вытеснение крупных игроков с нефтяного рынка, таких как французская компания «Тоталь», останутся компании с других стран, которые не будут обращать внимания на американские санкции. Однако мы видим, что постепенно выходят из бизнеса и компании других стран. Кто на очереди, и компании каких стран не побоятся американских санкций и не уйдут с иранского рынка? На эти вопросы ответил в интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель и политолог Николай Стариков.

«Любая компания любой страны взвешивает для себя коммерческие риски с введением американских санкций не только против Ирана, но и против тех, кто будет дальше эти меры игнорировать. Если у этой немецкой компании торговля с Ираном составляет один рубль, а с Америкой – 100 рублей, то мы легко можем спрогнозировать, каким будет решение этой немецкой компании. И Европейский союз может долго говорить о том, что он компенсирует, поддержит и так далее, но на самом деле просто никто не будет связываться с Соединенными Штатами Америки, потому что проблем ты можешь обрести много, а «бульон», который будет сварен, не покроет издержек», – отметил политолог.

Николай Стариков назвал компании, которые останутся на иранском рынке.

«Китай вполне может себе позволить продолжать работу на иранском рынке, потому что США будут очень аккуратно вводить санкции против государственных компаний Китая. Но, в целом, я говорил не раз, после выхода Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки, эта сделка стала нереализуемой, все остальное –  это её медленное угасание, она обязательно будет нивелирована, на ее месте либо образуется дипломатический вакуум, либо появится нечто иное», –заключил эксперт.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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