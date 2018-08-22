Новости Украины и Новороссии 22 августа 2018

Украинский журналист Михаил Мищишин на своей странице в социальной сети рассуждает о том, как по пути в Европу средняя зарплата украинца в 500 долларов уменьшилась на 200–300 долларов.

На Украине мы имеем дело с классической подменой понятий.

Запад развивается и привлекает к себе капиталы со всего мира, в первую очередь, за счет того, что Лондон, США, Европа, Китай являются цитаделями политической стабильности. Деньги любят тишину, идут туда, и люди живут там побогаче.

Нам же эти же люди рассказывают, причем успешно и убедительно, что Украине нужны турбулентность и политическая нестабильность. Напрямую этого никто не говорит. Но они неизбежно вытекают из их предложений.

500 долларов средней зарплаты при Януковиче — это мало. Надо хотя бы тысячу, как в Европе! Отличная идея! Но европейская тысяча по дороге в Европу почему-то превратилась в средние 200–300 долларов. Уверен, что эти деньги украинцев кто-то прямо сейчас кладёт себе в карман.

Мама, я так хохотала! Но украинцы почему-то западным и прозападным ораторам верят.

Галичина веками служила панам. Как же нам теперь не поверить, если он тебя из привратницкой позвал и за один стол с собой усадил!

Да и западная панская жизнь хорошая, она перед глазами — все правда!:).

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Михаил Мищишин, Украина