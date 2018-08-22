Новости Украины и Новороссии 22 августа 2018
- 08:59 О маленьких трусливых хулиганах, которым все можно.
- 08:45 Галичина веками служила панам — хороша панская жизнь!.
- 08:00 Озвучены претензии Киева к российскому судну.
- 07:19 Почта по-новому.
- 01:05 За котлы ответишь: киевский суд обязал прокуратуру расследовать преступления Порошенко.
- 00:02 Короли «ваты», цари «кастрюль».
- Вчера 22:21 Украина обвинила Россию в задержке более 150 иностранных судов (ВИДЕО).
- Вчера 20:31 «Я — Донецкий!»: В столице презентовали новый трамвай.
О маленьких трусливых хулиганах, которым все можно
Читатель из Мариуполя обращает внимание на забавный момент.
Городской портал 0629 рвет и мечет по поводу бесчинств "Национального корпуса Азов".
О маленьких трусливых хулиганах, которым все можно
Вчера в Мариуполе произошло нападение на арт-платформу «ТЮ». 30 человек в балаклавах ворвались в здание. Действовали слаженно. Одной минуты им хватило, чтобы разгромить помещение, мебель, оборудование, избить людей и сбежать.
Полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. «Угрозы национальной безопасности нет», – пояснили в СБУ. И действительно, нет. Есть большая угроза демократии. Есть огромная угроза личной безопасности каждого, кто живет в этом городе и кто смеет думать, что имеет право «быть другим».
Полиция свои рабочие версии не озвучивает. «Мы рассматриваем все возможные версии», – говорят журналистам стандартную в этих случаях формулировку.
Мы готовы собирать эти версии сами.
Сначала о фактах.
Около 30 хорошо организованных молодых людей, действующих по команде, управляемых и натренированных ворвались в здание.
Нападение было спланированным. Нападавшие точно знали, куда идут, кого там встретят.
Они прекрасно ориентировались на месте.
В их планы не входило рассекречивать себя.
Двое из нападавших были в футболках Национального корпуса «Азов».
Теперь о версиях
До недавнего времени в Мариуполе существовало только три больших молодежных организации, которые в разное время проводили массовые силовые акции: ОО «Искренность», мариупольские Ультрас и НК «Азов».
Но мариупольские ультрас фактически слились с НК «Азов», а один из лидеров движения, Антон Требухов, сейчас возглавляет Национальный корпус.
«Искренность» всегда была управляемая организация. Ранее она финансировалась лично гендиректором комбината им. Ильича Владимиром Бойко; по неподтвержденной информации, финансирование сохраняется и сейчас, но из рук народного депутата Украины Сергея Матвиенкова. После событий 2014 года, в ходе которых организация была замечена на стороне пророссийских сил, пару лет она фактически не проявляла активности. Начиная с 2017 года члены «Искренности» занимаются тем, что пытаются доказать всем, что они – патриоты, в антимайдане не участвовали, и вообще на них клевещут. Представить себе ситуацию, что в условиях повышенного к ним внимания, в первую очередь не силовиков, а активистов проукраинских групп, «Искренность» нападет на артистов панк-группы, почти невозможно. Не их круг интересов. Зачем им панки, если их интерес – в большой политике. Вот Веру Савченко поддержать, например, это да.
Остается Национальный корпус. У НК есть средства, возможности, ресурсы. А еще давний конфликт у некоторых представителей корпуса с музыкантами конкретно этой музыкальной группы.
По словам участников инцидента, двое нападавших были в футболках НК «Азов».
Правда, лидер организации в комментарии нашему сайту категорически заявил: «Те, кто видел людей в наших футболках – 100% врут». Но откуда такая уверенность? Почему Требухов – говорит правду, а сотрудники и гости арт-платформы, видевшие людей в футболках НК, – лгут?
Тем более, что футболки в "Азове" раздают всем, и после ухода из организации их не забирают. Логичнее было бы, если бы лидер НК сказал: «Это провокация, кто-то пытается подставить Азов». Но нет, Требухов говорит: вы всё врёте.
И в качестве аргумента в свою пользу приводит пример: когда азовцы разгромили зал игровых автоматов, они записали видео, на котором честно признались: «Это сделали мы». Мол, если бы азовцы напали на «ТЮ», то признались бы.
Любопытно, что Требухов вспомнил именно тот годичной давности случай об игровых автоматах. Во время назначения на пост главы областной полиции Семенишина журналист 0629 задал вопрос: как продвигается расследование по этому делу, предъявлены ли обвинения представителям НК «Азов». Ответ одного из заместителей Семенишина удивил: доказательств вины азовцев не установлено, а видео с признанием не является доказательством.
То есть и сегодня Антон Требухов продолжает утверждать: игровые автоматы разгромили они. Но наказания – не будет.
Почему? Этот ответ надо искать не в Мариуполе, а в Киеве. Думается, что у мариупольской полиции в этом вопросе сильно связаны руки: и хотели бы, да не могут.
Так что в нынешней истории с нападением на "ТЮ" тоже можно делать предположения: нападение на арт-платформу не будет раскрыто. Или будет раскрыто, но не доказано в суде.
Если будет так, можно не сомневаться, в деле замешан НК.
Если же нападение на «ТЮ» таки раскроют, неожиданно окажется, что в Мариуполе появилась новая, сверхсекретная банда юных гопников. Странно конечно, что о ней никто не слышал прежде (все-таки 30 человек – это не мелочь). Но каких только чудес не бывает.
P.S. Да, в этом деле нет политики, нет угрозы национальной безопасности страны. Но есть нечто не менее страшное – разжигание ненависти и нетерпимости, которые поощряются, похоже, на самом высшем уровне в МВД. Сегодня избили юных музыкантов, потому что они панки и анархисты, завтра изобьют журналистов, потому что они смеют высказывать свои предположения.
Кто будет следующим? Да кто угодно. Главное, что эти «следующие» обязательно будут. Потому что маленьким и трусливым мариупольским хулиганам систематически дают понять: вам ничего не будет. Можно избивать студентов, можно разбивать машины, можно нападать на депутатов. Все можно, если есть влиятельные покровители.
Анна Романенко, главный редактор
https://www.0629.com.ua/news/2132271 – цинк
Оценили пафос статьи?
Юмор ситуации заключается в том, что сразу же под этой статьей идет реклама Билецкого и "Азова".
25 серпня о 17:00 у Палаці культури “Молодіжний” відбудеться зустріч народного депутата Україна Андрія Білецького з мешканцями Маріуполя.
Андрій Білецький відомий маріупольцям. Постать Першого командира полку “Азов” нікого не залишає байдужим. У всіх городян залишилися у пам ' яті трагічні події 14-го року, коли сепаратисти захопили місто. Велику роль у визволенні Маріуполя зіграв тільки створений батальйон “Азов”, який створив Андрій Білецький. Пізніше батальйон визволяє Урзуф, Новий Світ, Старобешеве, Мар ' янку. У вересні 2014 року батальйон було розширено до полку. У 2015 році вже полк “Азов” починає Широкинський наступ задля захисту Маріуполя.
Сьогодні легендарний комполку — народний депутат України. Кожного дня стикаючись з несправедливістю у суспільстві та некомпетентністю можновладців, Андрій Білецький разом з однодумцями створює політичну партію “Національний корпус”. Ця політична сила разом з політичними партнерами домагається перемоги українського проекту у нашої країні. Політична платформа партії у загальному вигляді — це чотири кроки які, якщо їх втілити змінять ситуацію в країні на найкраще:
Відповідальна влада: покарання персонально відповідальних за катастрофічний стан країни; закон про персональну відповідальність: імпічмент для президента та відкликання народних депутатів; конфіскація у олігархів незаконно виведених та нажитих на віні коштів; перекриття офшорів через податок на вивід капіталів; ліквідація корупції на низовому рівні через тотальне впровадження електронного документообороту.
Сильна держава: вихід з ганебного Мінського процесу та орієнтація на перемогу у війні за хорватським зразком; позбавлення громадянства та покарання сепаратистів; контрактна армія за стандартом НАТО, орієнтована на збереження життя та здоров ' я солдат; право на самозахист та мережа резервістів, за прикладом Національних Дружин; україноцентрічна зовнішня політика, незалежна від впливів як зі Сходу, так із Заходу.
Економічний прорив: пріоритети фінансування — науково-освітня сфера та інфраструктура (нові автобани й надшвидкісна залізниця); податкова оптимізація через зменшення податкового тиску на малий і середній бізнес та звільнення від податків інноваційних підприємств та IT -сектору; зменшення комунальних виплат для населення через оновлення енергетичної інфраструктури та скасування Ротердам+; підтримка бізнес-ініціатив та стартапів і перехід від сировинної до інноваційної економіки.
Позитивна демографія: доплати за кожну новонароджену дитину; підтримка традиційних родин з дітьми; позбавлення підтримки асоціальних елементів (алкоголіків, наркоманів тощо); програма доступного житла для молодих родин; стимули для молодих спеціалістів лишатися в країні та умови для повернення тих, хто виїхав.
На зустрічі з мешканцями Маріуполя відповість на всі питання, які хвилюють громадян. Політика, соціальні питання, війна на сході України, перспективи виборів усіх рівнів та стратегія розвитку партії “Національний корпус” – ось неповний список проблем, які на своїх зустрічах Андрій Білецький обговорює з громадянами України. Приходьте на зустріч з Першим командиром полка “Азов”, народним депутатом України Андрієм Білецьким!
https://www.0629.com.ua/news/2133386 – цинк
Такая вот "принципиальная" редакционная политика. То ругаем юных гопников, то приглашаем на встречу с их главарем.
То ругаем разгул нападений на различных граждан, то заявляем, что действия "Нацкорпуса" ведут к перемоге украинского проекта.
То требуем прекращения бессудных расправ, то призываем произвольно лишать гражданства и карать "сепаратистов".
Если любишь фашистский медок, то люби и холодок, а то иш ты, "следующие обязательно будут". Конечно будут, вы же сами помогали привести такую публику к власти, а теперь, когда результат не совпал с ожиданиями, начинается подобное жалкое блеяние про закон. Когда фашистские гопники нападали на "сепаров", коммунистов", регионалов, общественных активистов, журналистов из "неправильных СМИ", вы молчали или даже поддакивали, а теперь, когда взялись за другие категории граждан, внезапно "герои Украины" стали "гопниками". Надо больше рекламы "Азова" ставить и призывать к борьбе с "внутренними врагами", тогда уж точно все наладится, хотя бы у маленьких трусливых журналистов.
На самом деле нет.
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Галичина веками служила панам — хороша панская жизнь!
Украинский журналист Михаил Мищишин на своей странице в социальной сети рассуждает о том, как по пути в Европу средняя зарплата украинца в 500 долларов уменьшилась на 200–300 долларов.
На Украине мы имеем дело с классической подменой понятий.
Запад развивается и привлекает к себе капиталы со всего мира, в первую очередь, за счет того, что Лондон, США, Европа, Китай являются цитаделями политической стабильности. Деньги любят тишину, идут туда, и люди живут там побогаче.
Нам же эти же люди рассказывают, причем успешно и убедительно, что Украине нужны турбулентность и политическая нестабильность. Напрямую этого никто не говорит. Но они неизбежно вытекают из их предложений.
500 долларов средней зарплаты при Януковиче — это мало. Надо хотя бы тысячу, как в Европе! Отличная идея! Но европейская тысяча по дороге в Европу почему-то превратилась в средние 200–300 долларов. Уверен, что эти деньги украинцев кто-то прямо сейчас кладёт себе в карман.
Мама, я так хохотала! Но украинцы почему-то западным и прозападным ораторам верят.
Галичина веками служила панам. Как же нам теперь не поверить, если он тебя из привратницкой позвал и за один стол с собой усадил!
Да и западная панская жизнь хорошая, она перед глазами — все правда!:).
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Михаил Мищишин, Украина
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Озвучены претензии Киева к российскому судну
Компания «В.Ф. Танкер», которая владеет судном «Механик Погодин», сообщила, что украинские власти назвали официальные причины для задержания корабля.
«Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания „ВЭБ-Лизинг”. Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) „Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании „В.Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — отмечается в сообщении на сайте компании.
При этом также подчеркивается, что для снятия претензий с судна компания переоформила остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.
Судовладелец также отметил, что задержание танкера противоречит Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста кораблей и Кодекса торгового мореплавания Украины.
Задержание танкера
Танкер «Механик Погодин» с 12 членами экипажа на борту задержали в порту Херсона 10 августа. В компании заявили, что после задержания команда судна, состоящая из российских граждан, трижды предотвратила попытки «инспекций» украинской стороны подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы прибывшие с проверкой, не смогли предоставить документы, подтверждающие их полномочия.
Заместитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер может быть заблокирован в порту на три года. Он также рассказал, что украинские силовики могут предпринять попытку штурма судна.
В Совете Федерации задержание танкера назвали «игрой с огнем». Сенатор Франц Клинцевич заявил, что, если в ближайшее время «Механик Погодин» не получит возможность выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой.
По его словам, украинские власти ведут себя как «закоренелые уголовники» и пытаются взять российское руководство «на понт». Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, в свою очередь, назвал задержание «Механика Погодина» безумием.
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Почта по-новому
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За котлы ответишь: киевский суд обязал прокуратуру расследовать преступления Порошенко
Печерский райсуд Киева обязал ГПУ расследовать нарушения среди руководства страны, которые привели к гибели тысяч людей в Иловайском и Дебальцевских котлах.
Об этом на личной странице в соцсети написал народный депутат, замглавы Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.
«Печерский райсуд Киева обязал ГПУ расследовать военные преступления руководства страны, которые привели к гибели тысяч людей!
14 августа суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления Президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея, экс-командующего сектора „Д” генерал-лейтенанта Литвина и Главного военного прокурора Матиоса, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Украина, в том числе госизмены.
Речь идет о виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрытии этих преступлений военными прокурорами. Виновные также должны ответить за военный парад августа 2014 года, когда так необходимая солдатам техника не спасала жизнь, а использовалась для пиара и показухи.
Уверен, что наступит время и эти дела дела будут доведены до логического конца», – пишет Куприй, прилагая копии решения суда.
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Короли «ваты», цари «кастрюль»
Летчик Волошин как зеркало будущих выборов
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Украина обвинила Россию в задержке более 150 иностранных судов (ВИДЕО)
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян открыто обвинил Россию в том, что она задержала более ста пятидесяти иностранных судов у входа в Керченский пролив.
Такое смелое и ничем не подкреплённое заявление Слободян сделал в эфире украинского телевидения.
«Точных данных у меня нет, но это где-то сто пятьдесят иностранных судов, даже больше, которые шли в украинские порты», — сказал Слободян.
По его словам, российские пограничники продолжают осмотр судов, которые следуют в Азовское море, из-за этого суда задерживаются на несколько дней.
При этом Слободян утверждает, что идущие в российские порты корабли проходят через пролив почти без задержек.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Я — Донецкий!»: В столице презентовали новый трамвай
К оглавлению | Источник: www.youtube.com