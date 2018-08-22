Ловушка для США: доллар неминуемо приближается к полному краху

Как и ожидалось, агрессивная санкционная политика США ни к чему хорошему не привела, и, в первую очередь, обернулась негативными последствиями для самих же американцев.

В частности, развязанная Дональдом Трампом торговая война с рядом стран, ускорила процесс дедолларизации. К примеру, Турция и Иран уже давно решили перейти на национальную валюту, а Россия, в свою очередь, пошагово реализует принципы экономического суверенитета.

А вместе с этим необратимым процессом исчезнет и давление США на другие страны, что только благоприятно скажется на экономиках государств.

На сегодняшний день в авангарде дедолларизации идут Анкара и Доха, которые уже подписали обоюдное соглашение по обмену валют в рамках проекта по инвестированию Катаром 15 миллиардов долларов в экономику партнера. Это означает, что теперь оба государства смогут осуществлять торговые операции в обход валютных рынков и рассчитываться друг с другом в национальных валютах.

Впрочем, это совсем неудивительно, поскольку Штаты только и делали, что вводили в отношении Турции ограничительные меры. Еще неделю назад на фоне разгорающегося противоречия между Анкарой и Вашингтоном турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о твердом намерении отказаться от зеленых купюр, и, в первую очередь, сотрудничать без участия доллара он решил с Россией, Китаем и Ираном. И в том, что так и будет в скором времени, сомнений нет, поскольку Эрдоган уже заявил о том, что ценные бумаги будут выпускаться в рублях и юанях.

Отказаться от доллара решил и Иран, который также, как и Турция, ощутил все «прелести» американского давления. В марте текущего года руководство страны запретило производить импортные сделки с использованием данной валюты, а в мае Тегеран заявил о полной готовности осуществлять торговые операции с Россией в криптовалюте. Не исключает возможности государство сотрудничать с рядом стран и с использованием золотовалюты и нефтепродуктов. Впрочем, уже даже сейчас в местных обменных пунктах увидеть доллар невозможно.

Вместе с этим к дедолларизации приходят Россия и ряд европейских стран, которые хотят отказаться от использования SWIFT – международной системы платежей, контролируемой США.

Например, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости создать в ЕС независимый аналог платежной системы SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций Вашингтона против Ирана.

Что же касается России, то у нас предпринимают сразу несколько эффективных шагов для укрепления своей экономической независимости, а именно переход в расчетах на национальные валюты и использование аналога SWIFT - систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая даст возможность компании обезопасить финансовые операции и повысить их скорость. Также есть информация о том, что страна перейдет на криптовалюту.

Словом, монополия доллара рушится прямо на глазах. Не желая быть во власти у Соединенных Штатов, уже ряд стран приходит к дедолларизации, что только положительным образом скажется на экономике государств, ну, а Вашингтон попался в собственную ловушку, из которой выбраться будет очень и очень нелегко.