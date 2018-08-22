Чем обернется для России экономия на вертолетоносцах

Проект оказался слишком дорогим

Российское правительство вновь продемонстрировало радение о госбюджете и желание сэкономить на оборонном строительстве. В этот раз «приговорили» морские носители вертолетов. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил: Россия вертолетоносцев строить не будет. «МК» попытался разобраться, приведет ли к снижению боеспособности страны отказ от вертолетоносцев?

Идея особых кораблей, которые будут нести вместо ударной авиации вертолетную группировку, появилась в СССР еще в 70-х годах. Но оформилась лишь в 80-х. Тогда появился проект 11780. Его особенность – универсальность. Флот должен был получить два в одном: носитель ударных и транспортных вертолетов и корабль для высадки десанта. Так в СССР появился проект универсального десантного корабля (УДК) водоизмещением 25 тысяч тонн. Он смог бы высаживать советские экспедиционные корпуса морской пехоты где угодно. Вместе с живой силой был способен сразу бросить в бой до 25 вертолетов класса Ка-27.

Развал Союза и дикие 90-е обрекли проект УДК. Более десяти лет о «десантных вертолетоносцах» в стране практически никто не думал. Все изменил «толстеющий» баррель нефти – нефтедоллары вновь потекли в государственную казну и российская власть вновь задумалась об инструментах отстаивания своих геополитических интересов.

Впрочем, строить свое не стали. Выбрали путь попроще: пользуясь благоприятной политической коньюктурой, решили закупить за рубежом вертолетоносцы с функцией десантного корабля. Причем под наш вертолет. Наибольший интерес вызывали южнокроейский УДК «Токто», нидерландский «Роттердам», испанский «Хуан Карлос I» и даже австралийский «Канберра».

Политическое решение возобладало над экономическими, и Россия в июле 2011-го «подписалась» под французские «Мистрали». Французы приступили к постройке двух кораблей общим ценником в миллиард евро. Чем все закончилось знают все: «Мистрали» уплыли Египту, а деньги за контракт вернули. Кстати, военные моряки уже тогда французские плавающие вертолетные площадки критиковали и отказу от сделки с французами даже тихо радовались.

«Фортель» с «Мистралями» был на руку и отечественным судостроителям. Они уже предвкушали заказы на вертолетоносцы. Так и случилось - питерские «Северные верфи» получили заказ на новый десантный «универсал» с вертолетами на борту. Уже и сроки начала стройки определили – 2020-й год.

Тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов, который в новом правительстве отвечает за ОПК в ранге вице-премьера, пояснял, что корабли смогут брать как «ветеранов» - палубные вертолеты Ка-27, так и новенькие Ка-52 «Катран», которые наделали в свое время шороху в Сирии, выпущенные со взлетных площадок авианесущего «Адмирала Кузнецова».

И тут внезапная реплика Мантурова: «Россия вертолетоносцы строить не будет».

Кстати, Юрий Борисов, который как раз курирует в правительстве гособоронзаказ, пока свою позицию по данному вопросу не озвучил.

Новость про вертолетоносцы настолько оказалась шокирующей, что некоторые эксперты поспешили списать слова министра на ошибку. Так, один из членов Экспертного совета Морколлегии сказал «МК»:

- Я думаю, что это ошибка в терминологии. Наоборот, я думаю, как флот решил и как в свое время заявлял Юрий Борисов, подобные корабли включены в программу вооружений. Наоборот, стоит подчеркнуть, что современные условия диктуют наличие как раз кораблей типа УДК, - высказал свою точку зрения эксперт.

Эту мысль подтверждает и замгендиректора Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков. Центр разработал для российского ВМФ проект УДК «Прибой».

- Корабли подобных классов – становой хребет любого мощного флота, который, повторюсь, могут позволить себе только государства с сильной экономикой, - заявил «МК» Валерий Поляков. - Концептуальные проекты, подобные десантному «Прибою», важны для сохранения потенциала и способностей государства смотреть вперед, предвидеть перспективы развития мирового кораблестроения, чтобы в нужный момент приступить к их проектированию и строительству.

По словам Полякова, в свое время правительство США в аналогичной ситуации заказывало постройку не очень нужных на тот момент флоту кораблей только для сохранения верфей и квалифицированных кадров.

В главкомате ВМФ ситуацию тоже пока не комментируют. Источник в Объединенной судостроительной компании (ОСК) сказал, что никаких «отмен» и «отказных распоряжений» не было. Пока глава ОСК Алексей Рахманов от своих слов о строительстве вертолетоносцев для российского ВМФ не отказывается.

Однако слова Дениса Мантурова ведь не родились на пустом месте? Некоторые эксперты предполагают, что за словами министра стоит обычная экономия: вертолетоносцы - проект очень дорогой и ресурсоемкий. Потому не исключено, что новых вертолетоносцев под Андреевским флагом и в самом деле еще долго не увидят на Балтике и Черном море, на Тихом и Северном Ледовитом океанах.