Былички и бывальщины Севера: как жили наши предки?

Многое может изменить простое слово. Встарь помнили о том, потому каждым сказанным словом дорожили. Отчего тогда столь любили на Севере былички и бывальщины, истории, рассказанные для развлечения? То на первый взгляд. Бывальщины помогали сохранять старинные обычаи, вдохновить, научить мудрости. Не было учения такого, как ныне, когда рассказывают ребенку о том, как поступать ему должно. Учили иначе, рассказывая бывальщины о том, как люди поступают да что из того выходит.

Северные бывальщины учили жить в ладу с миром

Кажутся северные былички и бывальщины наивными историями необразованных людей? Тогда посмотрите на них иначе, почувствуйте, какая мудрость народа скрыта в этих коротких рассказах.

Истории, что пробуждают смелость

Бывальщины рассказывают не только о встречах с духами и чудесах природы. Есть и те истории, что передают из уст в уста да сказывают о человеческой смелости и вере в лучшее.

«На Онежскомъ Озерѣ, въ 5-ти верстахъ отъ села Деревяннаго, есть островъ называемый Дѣвичьимъ. Преданiе говоритъ, что названiе это онъ получилъ во время Литовскихъ набѣговъ. Толпа непрiятелей, ограбивъ сосѣднiя деревни, схватила одну дѣвушку, связала ее въ лодкѣ и отправилась праздновать на этотъ островъ. Въ то время, какъ литовцы предавались пиршеству, плѣнница ихъ качала лодку, заставила ее отплыть отъ берега. Литовцы не обращали вниманiя, полагая, что дѣвушкѣ спастить невозможно; между-тѣмъ лодку принесло къ берегу и плѣнница спаслась. Неизвѣстно, что сдѣлалось потомъ съ шумною толпою; говорятъ только, что на островѣ находятся клады, зарытые нѣкогда Литовцами».

Олонецкие губернские ведомости. 1843. № 24

В быличках и бывальщинах наши девицы столь же смелы и сильны, как мужчины

«Народное повѣрье гласитъ, что во время набѣговъ Литовскихъ перебралась однажды шайка непрiятелей чрезъ рѣку Суну , выше водопада Кивача. Это случилось весною, когда рѣка была въ разливѣ. Для вѣрной переправы назадъ, они схватили крестьянина съ лодкою и силою заставили вести. Крестьянинъ направилъ лодку въ быстрину рѣки, кинулъ весла и самъ бросился въ воду. Умѣя плавать, онъ благополучно достигъ берега; а шайка Литовцевъ погибла въ пучинѣ водопада».

Олонецкие губернские ведомости. 1843. № 24

Истории, что учат ценить свое слово

Рассказывают северные былички да бывальщины, что страшно родительское проклятие. Семьи-то у нас большие были. Жить старались дружно, да всякое случалось: ссоры меж братьями-сестрами, непослушание детей. Однако, предупреждают северные бывалщины: как бы ни было туго, а гневаться на родных нельзя. Вот что о том говорят.

«А часто ли у васъ люди попадаютъ къ нечистой силѣ?» спрашивалъ я на Шуй-наволокѣ. Въ отвѣтъ на мой вопросъ заонежане привели мнѣ десятки примѣровъ и изъ прошедшаго, и изъ недавнихъ дней, насказали мнѣ случаи, о которыхъ слышали и которые сами видѣли. «Лонись (т. е. прошлаго года) въ деревнѣ Боярщинѣ мать прокляла дочку, – пошла дѣвка по ягоды и не воротилась; а добрые люди видѣли ее потомъ между заклятыми».

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1864.

Бывальщины рассказывают, что неосторожное слово причиняет много вреда

Другие бывальщины сказывают, будто неосторожное слово много беды может принести, коли услышано кем:

«Хоть бы нашу деревню Середку взять: позапрошлымъ лѣтомъ поѣхали въ лодкѣ двѣ дѣвки: одна то на выданьи, а другая то еще не человѣковатая (ещё не достигшая возраста для сватовства). И стала дѣвочка сказки сказывать, какъ подъ водой живутъ водяники въ хрустальныхъ палатахъ. А старшая и говоритъ: «ишь какъ у нихъ хорошо: хоть бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на подводное царство». И не было ни вѣтра, ни волны, вдругъ заколебалась вода, и поднялся черный мужикъ, волоса у него взъерошеные, ухватилъ дѣвку за руку, и, какъ она ни билась, стащилъ ее подъ воду, только ее и видѣли. И все это дѣвочка видѣла своими глазами».

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1864.

Учись доброму, так худое на ум не пойдёт!

По нраву ль вам истории наши Северные, былички да бывальщины? Надеемся, научат они вас доброму, от худого уберегут. Видите теперь, что и сказка человека учит, а не только развлекает? Коли так, заходите в лавку за книгами сказок нашего издательства – пусть каждое слово в них будет вам наукой.