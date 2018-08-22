Армия 2018. Экспозиция техники

Первая порция фотографий с форума "Армия 2018". Тут фотографии с экспозиции техники под открытым небом. Фотографий на самом деле очень много, тут уже скорее выжимка из интересного.Бейдж.КПППодобной рекламы очень много.В ожидании.Остановка автобуса.На Донбассе бы пригодился.Кран-краб. Жалко пока не ходит, но клешней орудует резво.На форуме просто дофига различных арабов, азиатов и африканцев.Новая модификация Ми-28. По применению текущих модификаций были вопросы.Внутри кожаный салон, телевизор и мини-бар.Для сверх-тоталитарной пропаганды.Киану Ривз заехал на "Армию 2018".Все что можно выбросить из самолета.Америка с нами!Новости внешнеполитической изоляции России."Деривация".Ее не существует!Больше футуризма!Весь день антена хтонично вращалась.Мы следим за тобой, ничтожество!По последней ближневосточной моде, но на современном технологическом уровне.Надувной "Тор". Под конец дня из него выпустили воздух.Машина для подавления беспорядков.БМПТ на экспорт.Хороший памятник. Политически актуальный.Кто это тут спрятался?Одна из самых эпичных машин.Ядрен-батон.Автопоезд на случай зомби-апокалипсиса.Сирийский опыт в действии. Решеточки.Плюс обновленная система ДЗ.А на этих военная полиция уже разъезжают по Сирии.СУГС!Еще одна машина-смерти.Во второй части будут интересности с экспозиций в павильнах экспо-центра. Там годноты тоже немало.

Источник: colonelcassad.livejournal.com