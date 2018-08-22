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Армия 2018. Экспозиция техники

23:43. 22 августа 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Первая порция фотографий с форума "Армия 2018". Тут фотографии с экспозиции техники под открытым небом. Фотографий на самом деле очень много, тут уже скорее выжимка из интересного.


Бейдж.


КПП


Подобной рекламы очень много.


В ожидании.


Остановка автобуса.

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На Донбассе бы пригодился.



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Кран-краб. Жалко пока не ходит, но клешней орудует резво.

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На форуме просто дофига различных арабов, азиатов и африканцев.

20180822_155624.jpg

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Новая модификация Ми-28. По применению текущих модификаций были вопросы.

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Внутри кожаный салон, телевизор и мини-бар.

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Для сверх-тоталитарной пропаганды.


Киану Ривз заехал на "Армию 2018".

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Все что можно выбросить из самолета.

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Америка с нами!

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Новости внешнеполитической изоляции России.

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"Деривация".



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Ее не существует!

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Больше футуризма!

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Весь день антена хтонично вращалась.

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Мы следим за тобой, ничтожество!

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По последней ближневосточной моде, но на современном технологическом уровне.

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Надувной "Тор". Под конец дня из него выпустили воздух.

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Машина для подавления беспорядков.

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БМПТ на экспорт.

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Хороший памятник. Политически актуальный.

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Кто это тут спрятался?

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Одна из самых эпичных машин.

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Ядрен-батон.

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Автопоезд на случай зомби-апокалипсиса.

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20180822_121649.jpg
Сирийский опыт в действии. Решеточки.

20180822_121632.jpg

20180822_121628.jpg
Плюс обновленная система ДЗ.

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А на этих военная полиция уже разъезжают по Сирии.

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СУГС!

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Еще одна машина-смерти.

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20180822_120126.jpg

Во второй части будут интересности с экспозиций в павильнах экспо-центра. Там годноты тоже немало.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия-2018, Вооружения, мо рф, Москва, Россия, техника, технологии, фотографии
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