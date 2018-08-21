Всегда в зоне доступа: в России отменили роуминг (ФОТО)

Роуминг в России перестанет существовать — «Мегафон», «Вымпелком», МТС и Tele2 отменят его к 1 сентября.

В июле Госдума одобрила законопроект о ликвидации национального роуминга, поставив точку в спорах «большой четверки» с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Почему операторы не желали отказываться от этих тарифов, как изменились цены на связь и за какие услуги абонентам теперь придется платить больше — в материале РИА Новости.

Компенсируют падение

Отмене роуминга предшествовали многолетние обсуждения, а летом 2017-го Федеральная антимонопольная служба взялась за дело всерьез: потребовала от «большой четверки» прекратить взимать плату за междугородние звонки. Причем в двухнедельный срок.

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Но операторы заняли оборону: им нужны деньги на развитие сетей, а роуминг — наименее чувствительная для абонентов ниша, в которой можно заработать.

Вложения в инфраструктуру — действительно существенная статья расходов, сейчас, например, необходимо инвестировать в сети 5G. А в результате падения рубля в 2014 году, до сих пор не отыгранного рынком, оборудование обходится гораздо дороже, чем до кризиса.

К тому же, как объяснял Виталий Солонин, руководитель департамента беспроводных технологий международной консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, рынок сотовой связи стагнирует, доходы операторов снижаются.

Монтаж вышек сотовой связи в Томской области

Отчасти это происходит из-за снижения цен на голосовую связь. Мобильный контент и передача данных не покрывают этих потерь. «Но основная причина стагнации — в насыщении рынка и высокой конкуренции», — отмечает Константин Анкилов, управляющий партнер ТМТ-Консалтинг.

Впрочем, как указывают наблюдатели, роль внутрироссийского роуминга как источника дохода игроки рынка склонны преувеличивать, это всего лишь три процента от общей выручки.

Ценовое влияние минимально

Видя, что операторы не реагируют на предписания, ФАС возбудила дела против «большой четверки». А к декабрю 2017-го потребовала исполнить предупреждение по поводу необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в стране, что фактически означало его отмену.

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Теперь точка в этом противостоянии поставлена — в июле Госдума одобрила законопроект о ликвидации национального роуминга на территории России.

Глава ФАС Игорь Артемьев обещал, что после отмены роуминга цены на связь в России не вырастут. Хотя, как указывают аналитики, операторы, готовясь к неизбежному, подняли цены еще полгода назад. Отказ от роуминга уже заложен в новые тарифные планы.

Но цены выросли несильно: примерно на три процента.

В целом же стоит ждать более ощутимого повышения тарифов. Как отмечает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, «большая четверка» до сих пор не «отбила» потери, понесенные в результате обвала рубля в 2014 году.

Операторы приступили к корректировке с большой задержкой, только в 2016 году, и пока возместили курсовые потери лишь на 45 процентов. Поэтому в ближайшие два-три года услуги операторов мобильной связи продолжат дорожать — в среднем на 20 процентов в год, прогнозирует аналитик.

Больше гигабайтов и минут

Платить придется больше не за голосовую связь, а за прием и передачу данных. Стоимость гигибайта постоянно падает, но пользователям нужно все больше трафика.

В результате средний счет на клиента растет. «Сейчас подорожание мобильного интернета временно приостановилось — идет ценовая война между операторами, так как один из них ввел безлимиты на передачу данных, — отмечает Муртазин. — Но в итоге цены все равно повысятся».



Другое дело, что это будет не столь явно: операторы ускоряют перевод абонентов с поминутных тарифов на пакетные, и условия поменяются уже в пакетах.

«Напрямую поднимать тарифы на таком конкурентном рынке, как мобильная связь, очень сложно, поэтому логичный путь — это предложение пакетов со все большим количеством гигабайтов и минут», — объясняет Константин Анкилов.

Таким образом, операторы вынуждают потребителя платить больше, но за больший объем услуг, в первую очередь — за трафик. При этом удельная стоимость гигабайта снижается.

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Наталья Дембинская