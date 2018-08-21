Три дня в августе, которые обрушили наш мир

Есть три дня в августе, которые большинство из нас вспоминает с содроганием. И с каждым годом становится всё более очевидным, какая беда тогда к нам пришла и какой беды нам едва удалось избежать.

Всё, что случилось после путча на всём постсоветском пространстве — это расплата. Начиная с аплодисментов речи Хрущева на ХХ-м съезде в 1956-м и заканчивая перестройкой 1985-го.

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Геноцид русских в Приднестровье и Таджикистане, две чеченские войны, погромы в Азербайджане, расцвет национализма на Украине… — это всё было результатом провальной работы советской партноменклатуры на местах.

В последние годы советской власти, получив невиданную доселе свободу и возможность выйти за пределы уже условного железного занавеса, обретя право на безнаказанность, повлёкшее за собой неминуемую вседозволенность, — те, кто должен был блюсти интересы страны, начали работать на благо собственных интересов, зарабатывая дешёвый авторитет в рамках своего «княжества». Именно по этой причине мы до сих пор среди первых лиц независимых государств, появившихся на развалинах СССР, наблюдаем выпускников партшкол и бывших секретарей обкомов.

Более того, гласность дала возможность всем, кто до этого публично даже пикнуть боялся, — влиять на умы. Те, кто доселе был известен лишь в узких кругах, получили не только известность, но и право вещать с официальных площадок, внося смуту в массовое сознание.

Солженицын и Алексеева, Дудаев и Гамсахурдиа, Черновол и Джемилёв… — это лишь вершина айсберга, после близкого знакомства и столкновения с которыми СССР начал превращаться в тонущий «Титаник».

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Анализируя события последних лет существования Союза, прихожу к выводу, что тогда это было чем-то вроде двух мисок оливье, съеденных с аппетитом на выходе из голодания. Которые обязательно кончаются плачевно.

Собственно, так и произошло.

И только чудом удалось избежать летального исхода.

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Глядя на фото беженцев, ищущих спасения у берегов Европы, я вспоминаю автобусы из приднестровских Бендер и Дубоссар, заполненных женщинами и детьми, которые сотнями бежали в Одессу. Я помню их лица. Помню их рассказы и полные страха и слёз глаза.

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Геноцид Донбасса — это тоже расплата. Но уже Украины. За её собственную, длящуюся почти три десятилетия, пораженческую и потребительскую политику, направленную на потакание агрессивно настроенному националистическому электорату. Они ведь годами сдавали страну на откуп поднимающему голову неонацизму в обмен на возможность набивать собственный карман. Раздавая аборигенам стеклянные бусики в виде обещаний, они не думали о том, что будет завтра со страной, одной части которой они сулили русский язык и таможенный союз, а другой — Бандеру и ориентацию на ЕС и НАТО.

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Что касается России, то однозначно можно сказать одно. Тот, кого мы называем Богом — её любит. Ибо после чудовищных испытаний, выпавших на её долю, он всегда посылает того, у кого хватает сил, терпения и желания поднять её из руин. Более того, он даёт русскому народу мудрости сделать правильный выбор.

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У России был реальный шанс повторить судьбу большинства стран, где случились цветные революции. Со всеми вытекающими последствиями.

Но, к счастью, этого не произошло. Хотя попытки, благодаря упорству и маниакальному желанию наших западных партнёров сделать так, чтобы Россия заканчивалась за МКАДом, — не прекращаются.

Но на самом деле всё зависит только от нас. От каждого. Начиная от министра и заканчивая простым обывателем.

История существует как раз для того, чтоб на примере прошлого мы учились строить свое будущее.

Более того, Клио (муза истории) не прощает и жёстко карает тех, кто прогуливал её уроки.

Посему, оглядываясь назад, наша первостепенная задача — не стенать об утраченном, а делать правильные выводы. Не идти на поводу у популистов, обещающих уже завтра райскую жизнь. Не верить всему, что пишут в интернете. Не ждать, что кто-то в одночасье решит все проблемы.

Попытки за одну ночь изменить жизнь к лучшему в истории России всегда заканчивались плачевно. В первую очередь — для её народа.

И когда очередной аферист обещает вам жизнь по-новому, где все равны и живут в условиях капитализма, но с советскими ценами, где каждый получает по потребностям несмотря на возможности, где любой может поднять руку на полицейского, но в критической ситуации рассчитывать на его защиту, желать возможности менять каждый сезон власть и жаждать стабильности, упразднить армию, но рассчитывать на нац.безопасность и т.д. — просто остановитесь и вспомните своё недалекое прошлое.

Где всё это уже было.

И чем всё это едва не обернулось…

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru