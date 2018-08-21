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Схватка глобалистов затрагивает всех. Андрей Фурсов

16:45. 21 августа 2018 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:

Какие государства останутся на карте?

Как то, что происходит сегодня в России, определяется раскладом сил на международной арене? Кто такие «мягкие» и «твёрдые» глобалисты? Нужна ли глобалистам такая структура как государство? Кому мешает существование России и Китая? Каким будет противостояние глобалистов?

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 1375 867
    Инсургент 21 августа 2018 в 17:20 Ссылка Пометить
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    как по выброшенной кожуре яблока можно узнать его вкус, вес и т.д. да никак! Кто знает, что готовит мировая жидовня, кроме них никто… Откуда эти данные, кто вам их дал?

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