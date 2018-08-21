Схватка глобалистов затрагивает всех. Андрей Фурсов
16:45. 21 августа 2018 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал: brahman
Какие государства останутся на карте?
Как то, что происходит сегодня в России, определяется раскладом сил на международной арене? Кто такие «мягкие» и «твёрдые» глобалисты? Нужна ли глобалистам такая структура как государство? Кому мешает существование России и Китая? Каким будет противостояние глобалистов?
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как по выброшенной кожуре яблока можно узнать его вкус, вес и т.д. да никак! Кто знает, что готовит мировая жидовня, кроме них никто… Откуда эти данные, кто вам их дал?