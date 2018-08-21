Сводки от ополчения Новороссии 21 августа 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские террористы накануне встречи Контактной группы в Минске снизили огневую активность.

На Мариупольском направлении подразделения боевиков из 36-й бригады морской пехоты, под командованием военного преступника Гнатова, применили минометы калибром 120 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие по району н.п. Ленинское.

На Горловском направлении под обстрел боевиков из 92-й механизированной бригады попал населенный пункт Верхнеторецкое, который по приказу Кокорева, был обстрелян из гранатометов и стрелкового оружия.

Нашей разведкой получена информация о подготовке крупной провокации военно-политическим руководством Украины.

Так, по нашим данным, на фоне распространенного ранее заявления СНБО Украины о планируемых диверсиях на арсеналах, складах РАВ, а также в местах хранения ВВТ и ГСМ командованием оккупационных сил отданы распоряжения об усилении охраны.

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При этом, в сентябре 2018 года, на базе 198-го учебного центра ВМС Украины в н.п. Николаев, под руководством инструкторов ВС Великобритании, с личным составом подразделений ССО ВСУ заканчиваются курсы по ведению диверсионной деятельности.

По данным, полученным из командования ССО ВСУ, часть военнослужащих (12 человек) готовятся по специальной программе. Личности этих военнослужащих не раскрываются, перемещаются по части они только в балаклавах и занятия с ними проводятся отдельно от остальных.

При этом, в последнее время участились случаи посещения представителями ССО под видом проверяющих штаба «ООС» полевых артиллерийских складов соединений и частей в зоне украинской оккупации.

Мы не исключаем, что основной задачей этого готовящегося спецподразделения будет проведение диверсий по уничтожению объектов хранения вооружения и техники на своей территории, с целью последующего обвинения нас в содеянном, а также эскалации конфликта.

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Данный факт позволит говорить украинскому руководству о начале активных боевых действий и даст возможность ввести военное положение. А о последствиях этого мы уже говорили ранее — это отмена выборов президента Украины.

Кроме этого, диверсии на украинских военных объектах позволят руководству Украины очередной раз списать давно разворованное и неисправное вооружение и выйти с просьбой к западным кураторам Украины о предоставлении военной помощи.

Также мы продолжаем фиксировать размещение техники и личного состава ВСУ в населенных пунктах в нарушение линий отвода.

Так, по данным нашей разведки, в Красногоровке внутри дворов по улицам Ивана Франко и Леси Украинки расположены подразделения 2-го мехбата 28-й мехбригады с бронетехникой, 11 единиц из которой танки.

Также Миссией ОБСЕ подтвержден освещенный нами ранее факт о размещении техники 2 батальона 24-й механизированной бригады внутри жилых кварталов в н.п. Жованка вблизи н.п. Зайцево.

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