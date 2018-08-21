Сводки от ополчения Новороссии 21 августа 2018
- 13:34 ВСУ готовят диверсии на собственных объектах: сводка о военной ситуации в ДНР.
- 13:31 ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 21 августа 2018.
- 10:48 Жительница Веселого о войне: «Ждем, когда это закончится».
- 05:00 Та самая снайпер ДНР, ранившая фельдмаршала Семенченко в дупу (ФОТО).
- Вчера 22:18 ВСУ «взяли в кольцо» Торецк.
ВСУ готовят диверсии на собственных объектах: сводка о военной ситуации в ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки украинские террористы накануне встречи Контактной группы в Минске снизили огневую активность.
На Мариупольском направлении подразделения боевиков из 36-й бригады морской пехоты, под командованием военного преступника Гнатова, применили минометы калибром 120 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие по району н.п. Ленинское.
На Горловском направлении под обстрел боевиков из 92-й механизированной бригады попал населенный пункт Верхнеторецкое, который по приказу Кокорева, был обстрелян из гранатометов и стрелкового оружия.
Нашей разведкой получена информация о подготовке крупной провокации военно-политическим руководством Украины.
Так, по нашим данным, на фоне распространенного ранее заявления СНБО Украины о планируемых диверсиях на арсеналах, складах РАВ, а также в местах хранения ВВТ и ГСМ командованием оккупационных сил отданы распоряжения об усилении охраны.
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При этом, в сентябре 2018 года, на базе 198-го учебного центра ВМС Украины в н.п. Николаев, под руководством инструкторов ВС Великобритании, с личным составом подразделений ССО ВСУ заканчиваются курсы по ведению диверсионной деятельности.
По данным, полученным из командования ССО ВСУ, часть военнослужащих (12 человек) готовятся по специальной программе. Личности этих военнослужащих не раскрываются, перемещаются по части они только в балаклавах и занятия с ними проводятся отдельно от остальных.
При этом, в последнее время участились случаи посещения представителями ССО под видом проверяющих штаба «ООС» полевых артиллерийских складов соединений и частей в зоне украинской оккупации.
Мы не исключаем, что основной задачей этого готовящегося спецподразделения будет проведение диверсий по уничтожению объектов хранения вооружения и техники на своей территории, с целью последующего обвинения нас в содеянном, а также эскалации конфликта.
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Данный факт позволит говорить украинскому руководству о начале активных боевых действий и даст возможность ввести военное положение. А о последствиях этого мы уже говорили ранее — это отмена выборов президента Украины.
Кроме этого, диверсии на украинских военных объектах позволят руководству Украины очередной раз списать давно разворованное и неисправное вооружение и выйти с просьбой к западным кураторам Украины о предоставлении военной помощи.
Также мы продолжаем фиксировать размещение техники и личного состава ВСУ в населенных пунктах в нарушение линий отвода.
Так, по данным нашей разведки, в Красногоровке внутри дворов по улицам Ивана Франко и Леси Украинки расположены подразделения 2-го мехбата 28-й мехбригады с бронетехникой, 11 единиц из которой танки.
Также Миссией ОБСЕ подтвержден освещенный нами ранее факт о размещении техники 2 батальона 24-й механизированной бригады внутри жилых кварталов в н.п. Жованка вблизи н.п. Зайцево.
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ЛНР. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 21 августа 2018
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Жительница Веселого о войне: «Ждем, когда это закончится»
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Та самая снайпер ДНР, ранившая фельдмаршала Семенченко в дупу (ФОТО)
Донецкая снайперша с позывным Боня рассказала, при каких обстоятельствах был ранен бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Это произошло в августе 2014 года. Как утверждали украинские СМИ, Семенченко получил осколочные ранения в спину и бедро, когда находился на передовой.
«Целились ему в голову, но он встал — получилось не в то место», — вспомнила Боня.
По ее словам, Семенченко был ранен перед штурмом на железнодорожном мосту.
«Это случилось еще перед штурмом. Перед основным штурмом, тогда они зашли на мост. Там через железку проходит железный мост, и вот на этом мосту они и шли группой. На вид у нас вроде никого не было. Но мы были на другой стороне. В секретке.
И тут на тебе, такой подарок. Но на тот момент лица еще было не разглядеть. Потому что лето, жара. Металлический мост нагрелся — блики. Но я вижу: кого-то охраняют. Если кого-то охраняют, значит, человек нужный. Ну, встал не в то время», — рассказала снайперша.
Она же до событий на Донбассе:
Её дом разрушило, попавшим в него артиллерийским снарядом. И вот, чтобы лично сказать спасибо «украинским освободителям», она и пошла воевать.
Ранение под Славянском оставило шрамы у неё на лице.
На украинских каналах кричали, что на них напали «русские».
Но те самые «русские» еще несколько месяцев до этого были украинцами, а русскими их окончательно сделали украинские «грады» и 120 мм. снаряды, что лишили жителей Донбасса родных домов и заставили влиться в ряды ополчения.
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Червонец Андрей
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ВСУ «взяли в кольцо» Торецк
Сегодня Вооружённые силы Украины отрапортовали о проведении «тщательно спланированной операции», в результате которой под контроль Киева якобы попал ещё один посёлок, а город Торецк взят в кольцо.
Об «успехах» украинской армии сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины, бывший спикер «АТО» Дмитрий «Говорящая каска» Тымчук.
Проблема заключается в том, что Торецк всё это время, с 21 июля 2014 года находился под полным контролем ВСУ.
В 2015 году был лишён законного названия Дзержинск в рамках т. н. декоммунизации.
Зачем же «воины света» взяли в кольцо город, который и так контролируют? И знают ли жители города, что окружены?
«Новость», не проверив, опубликовали многие СМИ, как украинские, так, к сожалению, и российские.
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