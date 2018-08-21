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Судебные дела — вот что мы шьем вместо обуви

19:50. 21 августа 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: business-crimea.com
Основатель ZENDEN Андрей Павлов — о неудачах крымского проекта компании и инвестиционном климате в регионе.

Группа компаний ZENDEN — один из лидеров обувного ритейла России — строит в Евпатории обувную фабрику мощностью более 1 млн пар обуви в год. Инвестор собирался вложить до 1 миллиарда рублей и вывести производство на максимальную мощность уже к весне 2019 года. Но планы столкнулись с действительностью: незавершенное здание фабрики ждет сноса или перестройки, а компания вместо расширения производства вынуждена тратить время на судебные тяжбы. О причинах проблем «Деловой Крым» расспросил основателя ZENDEN Андрея Павлова.

Как потерять 60 млн руб

— В предыдущем интервью «Деловому Крыму» чуть больше двух лет назад вы с большим оптимизмом говорили о планах создать крупное производство обуви в Евпатории. Как идет реализация инвестпроекта?

— Плохо. Мы хотели шить в Крыму обувь, но пока приходится шить судебные дела.

— В чем причина?

— Работа подрядчика, который взялся строить фабрику. Это компания ООО «Сити Билдинг Компани». Они построили некачественно, под снос.

— На каком этапе строительства вы это выяснили?

— Когда уже залили бетонные конструкции, сделали перемычки под крышу. В принципе, каркас здания уже готов. Если бы он был качественный, осталось бы только навесить стеновые панели (мы их уже купили и завезли), сделать крышу, протянуть коммуникации, полы налить — и можно работать. Еще три-четыре месяца — и запустили бы фабрику.

— Но вместо этого стройку пришлось остановить, верно?

— Да, примерно год назад мы выставили подрядчику претензии и заморозили проект. С тех пор здание стоит недостроенное.

— Почему низкое качество строительства заметили так поздно?

— Меня тоже интересует этот вопрос. Строительство в России — это жестко зарегулированная сфера. Есть технадзор, есть государственные органы контроля качества — казалось бы, как можно сделать плохо, если тебя контролируют со всех сторон? Оказалось — можно.

Дело в том, что компания-подрядчик аффилирована с администрацией Евпатории. К технадзору — индивидуальному предпринимателю Шумейко — у нас тоже есть большие претензии. Получая деньги от нас, он фактически отстаивает интересы подрядчика.

— Про связь подрядчика с администрацией Евпатории — вы уверены?

— Да, мэр Евпатории Андрей Филонов был в этой компании учредителем до того как перешел на госслужбу. Это известная информация, все данные есть в интернете.

— Получается, у вас не было возможности на старте выбрать другого подрядчика?

— Нет, возможность была, никто нас не заставлял. Так что мы и с себя долю вины не снимаем. Хотя, понимаете, иногда выгодно выбрать именно такого подрядчика — будет проще с различными вопросами. У нас ведь многое решается по принципу «Своим — все, чужим — закон».

— Если технадзор не бил тревогу, то откуда у вас вообще информация, что здание построено некачественно?

— Это данные независимых экспертиз — объект не соответствует строительным нормам, использовать его нельзя. Недавно была судебная экспертиза, её проводила компания из Санкт-Петербурга. И они вынесли вердикт: либо под снос, либо надо усиливать и укреплять все конструкции. Частично сносить, частично — укреплять.

— Сколько вы вложили в строительство?

— Более 60 млн руб. Здание довольно крупное, 3,2 тыс. кв. м. Все деньги — наши, кредиты на строительство мы не брали.

Год в судах

— Получается, судебный процесс длится уже около года.

— Да. С подрядчиком и с технадзором, который саботировал свои обязанности.

— Что планируете делать дальше?

— Дождемся завершения судебных экспертиз, пройдем судебные слушания. Хочу пройти весь этот путь по закону, получить компенсацию ущерба и защитить свою репутацию. А то в СМИ уже появилась информация, что мы якобы и не собирались фабрику строить, просто хотели получить и «распилить» какие-то субсидии. Хотя никаких субсидий мы на проект не получали, все инвестиции — наши собственные деньги.

— Вы начинали в Евпатории небольшое производство обуви на арендованных площадях. Оно работает?

— Да, уже почти три года. Мы это сделали, чтобы постепенно готовить кадры для фабрики. Сначала на производстве работало 20 человек, потом — 40, на максимуме дошли до 75 человек. Шили порядка 60 тысяч пар обуви в год. Но поскольку со стройкой возникли проблемы, решили этот проект тоже не развивать. Сейчас на производстве работают 35 человек.

— Почему решили сократить часть рабочих?

— Крымский проект — очень небольшая часть моего бизнеса. Нервов он отбирает много, а с финансовой точки зрения проект маленький. И когда проект ещё и не встречает поддержки от власти — энтузиазм пропадает. Мы от руководства Евпатории поддержки не получили. А если поддержки нет — значит, решение любых вопросов начинает затягиваться.

— А на республиканском уровне общались с властями? С правительством республики?

— Да, встречался, общался с представителями министерств. Была общая встреча с вице-премьером Виталием Германовичем Нахлупиным, Андреем Филоновым и представителем компании-подрядчика. Он заявил, что наши претензии не имеют оснований. Виталий Германович предложил провести судебную экспертизу, итогов которой мы сейчас ждем. Трагедия в «Зимней вишне» показала, что к строительству надо относиться очень серьезно.

— А власти Евпатории?

— У них позиция простая: судитесь, доказывайте в судах. Будем доказывать. Хотя что докажешь в чужом монастыре?

Налоговая служба недавно устроила нам доскональную проверку за все три года. Совпадение? Все проверили, каждого сотрудника.

А в Евпатории наше маленькое предприятие — одно из первых по отчисляемым налогам. И вот налоговая нам начислила 7 миллионов рублей штрафов. Мы с этим не согласны. Просим их провести полную выездную проверку — и нас проверить, и подрядчиков. Но они не хотят, отказываются.

— У вас сохранилось желание продолжать проект?

— Да, желание есть. Мы прошли самые тяжелые этапы — энергоблокаду, транспортную блокаду. Сейчас уже есть Крымский мост, с логистикой будет намного легче. Свободная экономическая зона действует. В таких условиях производство может быть и прибыльное, и эффективное. Евпатории нужны такие производства. Нужно только решить вопрос с нашим подрядчиком. Не смогли договориться — решим в судах, ничего страшного.

Автор: Анатолий Шлыгин

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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