США ввели новые санкции против России

Было ожидаемо, особенно после Хельсинки, но тем не менее.Министерство финансов США ввело новые санкции против России.На этот раз формальным поводом стало нарушение Россией американских санкций против Северной Кореи.Санкции наложили на двух человек, 4 компании и 6 кораблей.OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROLSpecially Designated Nationals List UpdateNAGIBIN, Anton Aleksandrovich, Russia; DOB 20 May 1985; POB Leningrad, Russia; Gender Male; Passport 712413714 (Russia) (individual) [CYBER2] (Linked To: DIVETECHNOSERVICES).TSAREVA, Marina Igorevna, Russia; DOB 09 Nov 1973; POB Krasnoyarsk, Russia; nationality Russia; Gender Female; Passport 711002398 (Russia) (individual) [CYBER2] (Linked To: DIVETECHNOSERVICES; Linked To: VELA-MARINE LTD.).GUDZON SHIPPING CO LLC (a.k.a. LLC GUDZON SHIPPING CO; a.k.a. OOO GUDZON SHIPPING CO; a.k.a. SK GUDZON, OOO), ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, Primorskiy kray 690091, Russia; Company Number IMO 5753988 [DPRK4].LACNO S.R.O., Cintorinska 9, Bratislava 81108, Slovakia; D-U-N-S Number 361680273; V.A.T. Number SK2024170423 (Slovakia) [CYBER2] (Linked To: DIVETECHNOSERVICES).PRIMORYE MARITIME LOGISTICS CO LTD (a.k.a. "PML CO LTD"), 01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, Primorskiy kray 690091, Russia; Company Number IMO 5993381 [DPRK4].VELA-MARINE LTD. (Cyrillic: OOO ВЕЛА-МАРИН), Saint Petersburg, Russia; Website http://vela-marine.ru [CYBER2] (Linked To: DIVETECHNOSERVICES).BELLA Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 8808264 (vessel) [DPRK4] (Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).BOGATYR Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9085730 (vessel) [DPRK4] (Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).NEPTUN Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 8404991 (vessel) [DPRK4] (Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).PARTIZAN Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9113020 (vessel) [DPRK4] (Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).PATRIOT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9003550 (vessel) [DPRK4] (Linked To: PRIMORYE MARITIME LOGISTICS CO LTD; Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).SEVASTOPOL Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9235127 (vessel) [DPRK4] (Linked To: GUDZON SHIPPING CO LLC).Можно предположить, что это не последние санкции против России, которые наложат в 2018 году. Ведь есть еще столько чудесных "поводов".Другой вопрос, что ни к чему конкретному эти санкции не приводят. Крайне маловероятно, что Россия и Китая подвергаясь санкциям, откажутся от переговорной позиции по КНДР, которая заключается в том, чтобы добиться от США практических уступок в военных вопросах. Угрозы, ультиматумы и санкции, явно не тот путь, которым США смогут добиться желаемого в северо-корейском вопросе. Скорее наоборот, опыт санкций последний лет приводил к ровно обратным результатам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com