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Самое страшное слово для российской власти (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

19:49. 21 августа 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Самое страшное слово для российской власти. О чём предпочитают не говорить высшие чиновники.
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Источник: www.youtube.com

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