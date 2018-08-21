Самое страшное слово для российской власти (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Самое страшное слово для российской власти. О чём предпочитают не говорить высшие чиновники.
Сборник “Кто такой Путин?”: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com