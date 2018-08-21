Самое страшное слово для российской власти (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Самое страшное слово для российской власти. О чём предпочитают не говорить высшие чиновники.

Сборник “Кто такой Путин?”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Как валили СССР” длинные видео: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Как валили СССР” короткие видео: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Росвласть”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com