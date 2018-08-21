Роль стран НАТО в событиях в Чехословакии 1968 года
13:41. 21 августа 2018 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фрагмент научной публикации Сергея Луценко "От провала к провалу" (Одесса, "Маяк", 1985), в котором рассказывается об участии стран НАТО в организации событий в Чехословакии.
"В подготовке контрреволюционного переворота в стране правые силы ощущали всестороннюю помощь со стороны международного империализма. Его разведывательные службы и подрывные центры развернули вне Чехословакии лихорадочную деятельность, расширяя масштабы вмешательства во внутренние дела страны. Координационным центром подрывных античехословацких операций выступил военный блок НАТО. Еще за несколько месяцев до августовских событий Совет блока разработал специальную программу по ЧССР под кодовым названием «Зефир». Она предусматривала активное использование в интересах Запада действий правых ревизионистов. При главном штабе НАТО была создана специальная группа. Задача — «чехословацкая проблема». Начиная с июля 1968 г. в Регенсбурге (ФРГ) стал действовать «штаб ударной группы», в распоряжение которого были выделены более 300 сотрудников разведслужб и политических советников НАТО. Главой «штаба» был поставлен уроженец Чехословакии, гражданин ФРГ. Трижды в сутки в главный штаб НАТО поступали сводки о положении в Чехословакии, собранные «штабом ударной группы». Как было установлено впоследствии, в тот период в стране находилось более 200 специалистов из армии НАТО и свыше 300 человек из шпионских центров. С целью координации «психологических операций» против ЧССР создало и ЮСИА свой «оперативный штаб», который возглавил П. Спивак— разведчик из госдепартамента.
В июле 1968 г. в печати социалистических стран был предан гласности «оперативный план» ЦРУ и Пентагона. В нем, несмотря на смену политических доктрин, по-прежнему особое место занимали военные действия против восточноевропейских социалистических государств, в том числе и подрывные акции против Чехословакии. Агентуре ЦРУ, например, вменялось в обязанность установление контактов с «повстанческими элементами» в соответствующих странах и оказание им поддержки для организации «диверсий и восстаний». Они должны были выяснять результаты ведения союзниками НАТО специальных и психологических операций, выяснять наличие каких-либо организованных подпольных групп сопротивления существующему режиму, определять степень проникновения оппозиционных сил в коммунистическую партию и возможность противодействовать ей. В разделе, касавшемся ЧССР, прямо указывалось, что в ближайшем будущем в этой стране может произойти государственный переворот. При этом особое внимание уделялось инфильтрации оппозиционных сил в органы госбезопасности, военной контрразведки или разведслужб Чехословакии и созданию возможности противодействовать операциям этих органов 6.
С целью проведения упомянутого плана в жизнь американское командование перебросило к границам ЧССР отдельную группу войск специального назначения, имевшую в своем составе оперативные отряды. По прикидкам ЦРУ и Пентагона, они были способны обеспечить руководство деятельностью 75 тысяч «повстанцев». Под руководством американских экспертов по шпионажу и диверсиям на базах в Бад-Тельце (ФРГ) и Зальцбурге (Австрия-) было организовано обучение тысяч агентов, которые потом засылались в Чехословакию под видом «туристов». По данным госдепартамента США, количество американских граждан летом 1968 г. в ЧССР составляло около 1500 человек. К 21 августа 1968 г. их число выросло до 3000. Согласно сообщениям самой американской печати, в большинстве своем они являлись агентами ЦРУ. Обращает на себя внимание и тот факт, что уже 26 июля государственные органы США восстановили выплату пенсий чешским эмигрантам, покинувшим в свое время Чехословакию, создавая тем самым стимул для их возвращения на родину с целью проведения подрывных акций.
Наряду с развертыванием против Чехословакии широкомасштабной подрывной работы, ее зарубежные вдохновители — правящие круги США и ФРГ были обеспокоены тем, что подстрекательский тон западной печати и ее дифирамбы антисоциалистическим силам грозили преждевременным раскрытием истинных замыслов реакции. На заседании Совета НАТО в июне 1968 г. в Рейкьявике (Исландия) специально обращалось внимание на то, что крикливый тон западной прессы может затруднить проведение «тихой» контрреволюции в ЧССР. Начиная с этого времени, четко прослеживается тенденция притормозить широкое освещение в органах массовой информации капиталистических стран событий в Чехословакии. Боннское министерство иностранных дел рекомендовало прессе, радио и телевидению ФРГ воздерживаться от слишком явной поддержки контрреволюционеров 7. Одновременно под давлением американских дипломатов правительство ФРГ перенесло место и время осуществления крупномасштабных провокационных маневров бундесвера и американских войск от границ ЧССР в глубь страны.
Сами американские правящие круги проявляли исключительную осторожность в отношении каких- либо публичных заявлений по поводу событий в Чехословакии. Еще в мае 1968 г. в ответ на сообщения американской печати, что в Вашингтоне рассматривается «чехословацкая проблема», официальные представители Белого дома заявили, что «никаких изменений в позиции США по отношению к Чехословакии не произошло». Позднее государственный секретарь Д. Раск публично отрицал какое-либо участие США в ситуации, складывавшейся в ЧССР4. По сигналу из высших эшелонов власти был приглушен тон провокационных комментариев американской буржуазной прессы. Появились заявления некоторых маститых журналистов, что, мол, в правительственных кругах вопрос о поддержке Чехословакии (т. е. контрреволюционеров) «серьезно не обсуждается». Этой же цели отвечало еще одно «просочившееся» в печать замечание Д. Раска своим помощникам: «что бы не произошло, США останутся в стороне» 9. Таким образом, официально декларируя мнимое «невмешательство» в чехословацкие события, американские правящие круги стремились максимально замаскировать свое участие в подрывной деятельности против Чехословакии.
Тем временем в штабах НАТО всерьез рассматривался вопрос о военном конфликте как варианте разрешения «чехословацкой проблемы». Разумеется, в руководстве Североатлантического пакта не могли не учитывать военную мощь государств Варшавского Договора во главе с Советским Союзом. Она служила надежным сдерживающим средством против любой агрессии Запада и, в конце концов, не позволила натовской военщине довести дело до вооруженного столкновения в центре Европы. Однако это не исключало попыток со стороны США и их союзников по НАТО использовать военную силу блока в качестве орудия шантажа социалистических государств. В июле 1968 г. силы НАТО были приведены в состояние частичной боевой готовности. Специальные бронетанковые части американской армии были выдвинуты к границам ЧССР в Баварии. В ночь с 20 на 21 августа дежуривший в главном штабе НАТО генерал Паркер отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы. Командиры авиационных подразделений получили приказы в запечатанных конвертах, подлежавших вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для бомбометания в социалистических государствах. Так политика «наведения мостов» должна была уступить место военной силе — традиционному для империализма методу действий. «Наведение мостов» перерастало в следующую, более опасную фазу. Внутри Чехословакии контрреволюция также готовилась сбросить маску «радетелей» социализма и развязать белый террор против коммунистов.
К августу 1968 г. со всей очевидностью проявился организованный характер наступления правых сил, которых вдохновляли и поддерживали империалистические спецслужбы. Времени терять было больше нельзя. В ночь на 21 августа в Чехословакию были введены войска пяти государств — участников Варшавского Договора. Они пришли на помощь чехословацкому народу в один из наиболее трудных моментов национальной истории по призыву ряда партийных и государственных деятелей ЧССР и в ответ на многочисленные обращения самих чехословацких трудящихся с просьбой о помощи в партийные и советские органы СССР, других братских стран. Это был акт интернациональной солидарности, отвечавший интересам социалистического содружества, международного коммунистического и рабочего движения, интересам чехов и словаков. Присутствие сил Варшавского Договора позволило закрыть границы страны от проникновения вражеской агентуры.
Однако контрреволюция прибегла к тактике подпольной борьбы с социалистическим строем, через свои средства массовой информации отравляя сознание чехословацких трудящихся шовинистическими и националистическими лозунгами. Буквально через несколько часов после интернационалистской акции стран Варшавского Договора начала работать разветвленная сеть подпольного радиовещания. В эфир вышло около полутора десятков подпольных радиостанций, которые претенциозно присвоили себе звание «свободного», «легального чехословацкого радиовещания». В отдельные дни работало до 30— 35 радиогнезд.
«Радиовойна» в чехословацком эфире представляет собой одну из наиболее позорных страниц подрывной деятельности империализма против Чехословакии. Она явилась прямым результатом работы спецслужб и готовилась задолго до августовских событий. В первые же дни после 21 августа этот секрет полишинеля выболтали западные органы массовой информации. По сообщению «Вашингтон пост», в подполье были заблаговременно созданы штаб-квартиры, установлены передатчики. Обученный персонал ушел на подпольные радиостудии немедленно после ввода войск Варшавского Договора 10. Американский журнал «Тайм»: «Ясно, что люди действовали отнюдь не по собственной инициативе. Студии и оборудование для тайных радиостанций должно было быть подготовлено заблаговременно, тысячи журналистов и техников были проинструктированы, что делать и куда идти…» п. Откуда же появились у контрреволюционного подполья технические средства для оборудования подпольных радиостанций? Ответ на вопрос дает направление, откуда исходили инструкции и указания, — из-за рубежа, от организаторов «психологической войны», которые на протяжении многих лет оттачивали свое отравленное оружие в борьбе с социализмом.
Особую активность в период чехословацких событий проявили подразделения западногерманского бундесвера, специализирующиеся на проведении «психологических операций». Своими действиями они стремились внести дезорганизацию в общественную жизнь ЧССР. Исполнителем этих операций явился так называемый «андернахский батальон психологической войны». Еще в начале 1968 г. на базе батальона в Ойскирхене были организованы так называемые «курсы по усовершенствованию знаний чешского языка». Наряду со штабными офицерами обучение прошли десантники из училища в Альден- штадт-Шонгау. Особое внимание обращалось на отбор военнослужащих из семей, проживавших ранее на территории Чехословакии. Уже 21 августа специальные подразделения бундесвера, в том числе и «андернахский батальон», заняли позиции вдоль чехословацких границ. Они начали передавать на различных диапазонах «заявления» и «обращения» к населению ЧССР. Эти передачи принимались боннскими радио- и телестанциями и выдавались за «перехваченные сообщения» от якобы находившихся на территории Чехословакии «подпольных радиопередатчиков». У чехословацкой контрреволюции, конечно же, имелись и свои подпольные средства массовой информации — радио- и телестудии, тайные типографии, которыми руководили опытные контрреволюционеры. В дополнение к ним еще в июле—августе через чехословацко-австрийскую границу были тайно переброшены 22 передвижные радиостанции производства ФРГ. Они-то и были использованы для фабрикации мифа о «народном сопротивлении» в ЧССР. Подрывные идеологические центры рассчитывали этой провокацией убить сразу двух зайцев: подстрекать чехов и словаков к «сопротивлению» и одновременно обрабатывать население Запада в антикоммунистическом духе, ссылаясь на «доказательства», подсунутые диверсантами.
22 августа командующий западногерманским 2-м корпусом генерал-лейтенант Тило по указанию генерального инспектора бундесвера отдал приказ о создании специального штаба по координации «психологической войны» против Чехословакии. Официальной задачей его значилось «поддержание технической связи» с ЧССР. На самом деле это был центр «радиовойны». Руководил деятельностью штаба полковник И. Тренч — ведущий западногерманский специалист по части «психологических» диверсий. Опыт подрывных идеологических акций он приобрел еще во время контрреволюционного мятежа в Венгрии. Почти все члены штаба успели побывать в Чехословакии под видом «журналистов» с целью рекогносцировки предстоящих «психологических операций». В это время в самой ЧССР началась радиовакханалия лжи, дезинформации и клеветы, исходившая от подпольных радио и прессы. Пропагандируя фальшивый тезис об «оккупации» Чехословакии, подкинутый спецслужбами, многочисленные станции заполнили эфир призывами к «сопротивлению», организации забастовок и т. п. Помимо решения пропагандистских задач, их функции заключались в передаче инструкций контрреволюционному подполью. Присутствие войск братских стран социализма сковывало действия антисоциалистических сил, поэтому радио было наиболее быстрым и эффективным средством передачи шифрованных и открытых сообщений, а также зашифрованных разведданных на Запад. Нагнеталась обстановка морального террора, националистического угара, шовинизма и антисоветизма. Отмечались случаи нападений на солдат братских армий. Были акты вандализма. Всем этим дирижировала одна опытная рука. Об этом свидетельствует и профессиональная работа сети подпольных радиостанций, объединенных в сложную систему: крупные передатчики выступали главными центрами, которые определяли сроки, порядок и содержание передач".
https://varjag2007su.livejournal.com/2782885.html – цинк
Не трудно увидеть аналогии с событиями на Украине, где в 2013-2014 году аналогичным образом готовилась медийно-информационная сеть поддержки будущего государственного переворота, для которой вместе радио использовались сайты, сетевые и обычные телеканалы, местная печатная пресса и т.д. И ведь задачи были идентичны – надо было показать, что плохие
Более подробно подобная методология работы западных спецслужб рассматривалась в книге Кара-Мурзы" Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили…"
Источник: colonelcassad.livejournal.com