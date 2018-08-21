Отношение к беременности на Руси

В условиях севера с холодной продолжительной зимой и коротким летом можно было выжить только большой общиной. Поэтому очень ценились жизнь и здоровье каждого новорожденного ребенка – будущего полноценного труженика и добытчика. Именно в связи со стремлением выжить, а значит сохранить численность общины и здоровье всех ее членов, связана большая забота о беременных женщинах и детях.

Одним из следствий этой заботы являлось то обстоятельство, что женщины рожали детей не каждый год, а раз в два-три года, что позволяло как следует выходить вновь появившегося на свет младенца. Другим следствием заботы о потомках была большая численность северных семей, которая позволяла организовать постоянный присмотр за детьми, а значит и предупредить все возможные бытовые несчастья.

Продолжение рода всегда было самой актуальной проблемой для малочисленных северных племен. В первую очередь для выживания применяли самые простые и естественные средства, но, если они не помогали, то прибегали к помощи и покровительству потустороннего мира. Считалось, что существует некий иной, или потусторонний, мир, населенный всемогущими сущностями. Он находится в постоянном контакте с миром материальным, где живут люди, и может как помогать, так и вредить им.

Считалось что всегда благосклонными к людям были только боги – покровители рода, от которых зависело благополучное будущее новых поколений детей и внуков. Вместе с тем не исключалась возможность гнева и недовольства с их стороны, если люди в чем-либо провинились перед ними или не оказали им должного уважения. Гнев этих богов сулил многие беды и несчастья всей обшине родственников. Поэтому наши предки выделяли их особо из плеяды многочисленных божеств и стремились различными доступными средствами поддерживать их доброе расположение.

В пантеоне славянских Богов – хранителей рода, особо почитались:

Род – бог, покровительствующий продолжению рода, семье, браку, деторождению;

Рожаницы – богини Мать и Дочь, покровительствующие невестам, замужним, беременным и родившим женщинам; помогающие женщине забеременеть, благополучно выносить, родить ребенка и дорастить его до юношеского возраста. Позднее богинь Рожаниц стали называть Ладой (богиня-мать) и Лелей (богиня-дочь);

Предки-Прародители – умершие родственники, наделявшиеся магической силой и могуществом, которые обеспечивали родовое благополучие своих потомков. Культ Предков-Прародителей со временем трансформировался и нашел свое продолжение в образе домового;

Домовой – божество-покровитель домашнего очага и семьи, живущей в доме. Недаром по преданиям батюшка-домовой живет за печкой.

При смешении племен божества перекочевывали из одной культуры в другую. Исторический процесс неумолимо двигался вперед. Древних богов, которым поклонялись славянские племена, с течением времени сменили новые боги, пришедшие из Византии. Но народная память сохранила образы древних божеств, так долго помогавших нашим предкам. Память о богинях Рожаницах, например, сохранил народный женский костюм в виде вышивок с изображением Богинь Лады и Лели, которые делались на подолах и оплечьях рубах. Сохранились эти образы также в узорах на полотенцах, подзорах и других предметах обихода.

Поклонение Роду в календарных праздниках

В древней культуре считалось необходимостью приношение даров и жертв Богам, покровительства которых искали. Жертвоприношения в пользу Рода считались обязательной данью уважения, которую надо отдать предкам для того, чтобы не потерять их покровительства и помощи для себя и своих детей. Вера в необходимость обязательного жертвоприношения в пользу Рода и Рожаниц дошла до наших дней во многих бытовых обрядах и традициях, а также в календарных праздниках.

До недавнего времени в русском земледельческом календаре существовали следующие праздники, донесшие память об этом:

8 января – «бабьи каши», праздник чествования повивальных бабок, когда вся деревня делала относ повитухе, т.е. шла к ней с подношениями. Бабка же кормила всех своих привитых внучат и всех своих гостей сладкой крутой кашей на меду. Внучата же и все мужское население деревни приходили помочь бабке по хозяйству. В этот день поздравляли и одаривали подарками всех беременных и родивших женщин. Примечательно то, что «бабьи каши» справляются на следующий день после Рождества Христова, что говорит о большой значимости этого народного праздника;

14 марта – день святой Евдокии или «евдошки», праздник чествования беременных и родивших женщин, отголосок бытовавшего в древности весеннего новогодья, во время которого призывали силы плодородия, чтобы предстоящий сельскохозяйственный сезон принес урожай. Беременные и родившие женщины считались проводником этих сил и могли наделить ими землю, чтобы она «родила» подобно им. Поэтому 14 марта им оказывали почести и одаривали с единственной целью – задобрить и тем самым обеспечить новый урожай. Именно этот день и считался весенним женским, исконно русским, праздником.

Представления о воплощении души младенца в теле матери

Беременная женщина еще во вполне обозримом прошлом как в деревенском быту, так и в городской среде была на особом положении, поскольку в ней свершалось великое таинство воплощения души в тело ребенка.

Согласно древним представлениям, все души умерших предков живут «на том свете», то есть в потустороннем мире. По верованиям славян (что совпадает с представлениями других индоевропейских народов), тело – суть временное жилище души, в которое она заключается при рождении или зачатии ребенка, и которое покидает при кончине человека. Душа же бессмертна и вовлечена в круг бесконечных перевоплощений. В этой цепи рождений и смертей умершие предки потенциально являются потомками. Душа младенца приходит в мир людей из жилища предков, когда решает продолжить свой земной путь. Судьбу, срок жизни, час смерти и рождения человека определяет великий вселенский закон. Этому закону подчинено все в мире земном и небесном, согласно нему вершится круг перевоплощений человеческой души.

Таким образом, беременная женщина, вынашивающая потомка – в прошлом предка, оказывалась на границе между двумя мирами: миром людей и потусторонним сверхъестественным миром душ.

Осуществляя связь между мирами, являясь выражением вселенского закона, беременная носит в себе магическую силу и находится под неусыпным покровительством обожествленных Предков-Прародителей. Поэтому обидеть ее – означало нанести оскорбление всем предкам и прогневить их. Одновременно оскорбление беременной, отказ ей в просьбе, неуважительное отношение к ней означало нанесение вреда всем потомкам. Все это могло навлечь на дом обидчика беды и несчастья.

Согласно более поздним представлениям, связанных с приходом христианства, когда вера в Предков-Прародителей стала забываться и уходить в прошлое, считалось, что через беременную женщину Бог являет на землю из духа человека. В народных верования она считалась существом, отмеченным Божьим знаком, поскольку в ней находилось дитя – росток новой жизни, дарованной Богом. В ней свершалось таинство перевоплощения, когда дух превращается в человека из плоти и крови. Таким образом, беременная женщина – проявление божественного промысла, связующее звено между прошлым и будущим. Поскольку мать является орудием свершения великого божественного чуда, значит она сама становится на это время воплощением сверхъестественных сил, становится богиней в миниатюре – Рожаницей, Богородицей, Матерью-Прародительницей.

Правила поведения по отношению к беременным женщинам

В русской деревне существовали издавна сложившиеся правила поведения по отношению к беременным, единственной целью которых было сохранение здоровья матери и обеспечение здоровья ребенка. Они складывались под влиянием объективной необходимости и вобрали в себя все самое рациональное. В основе этих правил лежали как чисто бытовые, так и религиозно-магические причины.

Возвращаясь к бытовым причинам, напомним читателю, что здоровье матери и ребенка было необходимым условием выживания народностей средней полосы России и русского севера, ведущих натуральное хозяйство. Но, чтобы выжить здесь, человек должен был обладать не только крепким здоровьем и выносливостью, но и очень спокойным уравновешенным характером, исключающим раздражительность, злобливость, взбалмошность, скандальность и упрямство, - словом все то, что могло бы поставить под угрозу возможность выживания. Многие из этих правил, как вы увидите ниже, продиктованы заботой о развитии у будущего ребенка необходимых положительных свойств характера. Чтобы достичь этой цели устраняли малейшие причины для развития его негативных качеств.

В основе иррациональных причин такого заботливого отношения к беременной женщине, как уже говорилось выше, лежали представления о том, что вынашиваемый ею ребенок является обожествленным предком, гнева которого опасались. В то же время боялись неосмотрительным поступком по отношению к ней нанести вред всем будущим поколениям потомков. Кроме того, существовало представление, что души родственников могут воплощаться только в пределах своего рода, поэтому каждый ребенок во чреве считался душой воплощающегося в тело родственника – дедушки, прадедушки, прапрабабушки и т.д. Каждый ныне живущий человек после своей кончины мог получить новую жизнь в новом теле у своих внуков или правнуков. Не желая наносить вред своему роду, а значит и самому себе, к беременной всегда стремились относиться очень почтительно и заботливо. Не говоря уже о религиозном страхе перед Божьим гневом и гневом умерших, к общине которых рано или поздно присоединится всякий.

Итак, рождение считалось одним из величайших таинств человеческой жизни. Наблюдательные и смекалистые деревенские жители знали, что благополучие ребенка закладывается тогда, когда он находится в утробе матери. С благополучием матери напрямую связывалось здоровье и счастливая судьба будущего младенца. Поэтому в традиционном поведении и укладе жизни были закреплены правила и стереотипы поведения по отношению к беременной женщине для обеспечения благополучия как ее ребенка, так и ее самой.

Уход за беременной в деревенской среде

Положение беременной женщины во многом зависело от достатка семьи, ее взаимного согласия, количества рабочих рук, личных качеств самой беременной и многих других причин. Но наиболее распространенным, если не сказать всенародным мнением было то, что беременную необходимо «поберечи». Религиозно-магическую основу этого мнения мы уже рассматривали в самом начале нашего повествования и можно повторить вкратце, что главным было стремление не навредить телу и душе внутриутробного младенца.

Как только домашние начинали подозревать женщину в том, что она беременна, вокруг нее сразу же все смягчались: переставали упрекать, если она вздумает «приотдохнуть», старались ее не расстраивать, не бранить, беречь от тяжелых работ. Особенно наблюдали, чтобы она «не встряхнулась» и «не была зашиблена». Если беременная, несмотря на уговоры, продолжала работать по-прежнему, то домашние под каким-либо предлогом приставляли ее к какому-нибудь другому делу, где бы она не так сильно утомлялась.

Беременная обычно скрывала факт своей беременности даже от собственного мужа. Семейные*, да и соседи, всегда подыгрывали ей в этом и не задавали прямых вопросов о ее беременности и сроке родов. Более того, таких расспросов даже опасались, боясь подозрений в злом умысле относительно беременной. Считалось, что открыто спрашивать об этом может только тот, кто желает нанести порчу ей и будущему младенцу. Спросить беременную женщину о сроке беременности и родов могли только муж, ее собственная мать и свекровь, и то только тогда, когда практически были уверены, что она понесла.

* Семейные – в русском обиходном языке семейными называли тех родственников, которые жили одной семьей в пределах дома.

Явная и даже нарочитая заботливость домашних, начиная с момента, когда беременность становилась заметной, постоянно возрастала по мере приближения родов и достигала наивысшей точки непосредственно перед ними. Чем ближе дело к родам, тем настоятельнее и категоричнее опекали беременную, отстраняли ее от работ, связанных с поднятием тяжестей и требующих напряжения и больших физических усилий. Дело доходило даже до того, что работы по поднятию тяжестей выполняли соседи, не говоря уже о муже и домашних. В некоторых случаях беременной делалось даже послабление в общественных работах, которые выполнялись всей общиной для обеспечения общественного блага.

Психологический комфорт вокруг «брюхатой бабы» стремились создать не только в кругу ее семьи, но и на уровне ее деревни. Частенько к беременной забегали любопытные соседки посудачить, дать какой-нибудь совет, помочь по хозяйству. Обязательным и уж во всяком случае не лишним считалось принести ей гостинец. В некоторых местностях идти в дом к беременной с пустыми руками считалось неприличным и могло вызвать общественное осуждение. Приходили к ней в дом с богатыми подарками бездетные женщины и молодухи первого года замужества, чтобы почерпнуть от нее плодородной силы.

Все желания беременной исполнялись беспрекословно. Принимались во внимание все ее странности, брезгливость, прихоти. Если ей хотелось съесть или надеть что-нибудь особенное, - покупали без разговоров. В иных местах отказать ей в такой прихоти, особенно если ее просьбы касались съестного, считалось за грех, потому что этого «требует душа младенца».

Согласно народным верованиям, если беременная просила денег, какой-либо вещи или чего-нибудь съестного и получала отказ, это могло навлечь на дом обидчика если не ее гнев, то уж точно гнев предков. И тогда в скором времени в его доме могло произойти несчастье: мыши или крысы изгрызут всю одежду, моль поест все шерстяные вещи...

Но если человек хотел, но не мог выполнить просьбу беременной, во избежание несчастья он мог после ее ухода бросить в ее след песок, хлеб, кусочек глины или земли, уголек или какой-нибудь сор. Правда делать это остерегались, боясь причинить вред ребенку, потому что считалось, что в этом случае новорожденный будет всю жизнь кушать глину, землю и пр.

Считалось также, что если отказать в просьбе беременной, то у нее может сделаться «колтун» (т.е. волосы могут спутаться так, что их невозможно будет расчесать, можно только вырезать).

Беременную женщину стремились предохранить от испуга или других нервных переживаний и расстройств. Именно поэтому ее не отпускали одну в лес, отстраняли от участия в похоронах, не позволяли смотреть как забивают скот, уберегали от ссор, старались не раздражать, чтобы не испортился характер ребенка.

Эти правила существовали в народной жизни в виде неписанного закона, за соблюдением которого следил каждый деревенский житель. Невыполнение какого-либо из них могло навлечь на голову преступившего не только гнев предков, но и всеобщее осуждение. Некоторые из них уже приводились выше. Теперь объединим их и представим в более конкретном виде:

1. Нельзя отказывать беременной в ее просьбах, какими бы они ни были, если она просит что-либо купить для себя.

2. Необходимо удовлетворять все желания и прихоти беременной в еде, подкармливать ее лучшими продуктами. Отказать беременной в ее желании съесть какой-либо продукт считалось непростительным грехом.

3. Нельзя обойти беременную подарком на праздники. Если шли в гости в дом, где есть беременная, то обязательно несли ей гостинец или подарок, совершая тем самым маленькое «жертвоприношение» для обеспечения своего собственного благополучия.

4. Нельзя оскорблять и ругать беременную даже за глаза, устраивать в ее присутствии скандалы или ссоры, браниться и выяснять отношения. Тем более нельзя устраивать в ее присутствии драку.

Традиционно беременную женщину оберегали от ссор, стремились не раздражать ее, чтобы не испортился характер ребенка.

5. Беременную следует оберегать от всего страшного, следить, чтобы она не испугалась, не увидела что-либо некрасивое или уродливое. Традиционно считалось, что ее необходимо беречь от всех страхов и страстей.

6. Необходимо показывать беременной только красивое, особенно красивые человеческие лица, чтобы будущий малыш был красив и здоров.

7. Беременную необходимо ограждать от тяжелых работ, а если этого не удается сделать в полной мере, то обязательно нужно помогать ей в их выполнении. Беременная никогда не выполняла работы, связанные с подъемом тяжестей; для нее полностью исключались бег, прыжки, резкие движения, толчки, подтягивания и все то, что могло вызвать сотрясение ее тела и повредить ребенку. Для нее также исключались все ситуации, где был риск падения и ушиба, что могло привести к травме или гибели внутриутробного плода, вызвать преждевременные роды.

8. Надо окружать беременную атмосферой доброжелательности и чуткости, проявлять по отношению к ней заботу и ласку. Отказ беременной в ласке и заботе являлся чуть ли не святотатством, потому что считалось, что от этого портится характер младенца.

9. Необходимо прощать беременной все ее странности и потакать всем ее фантазиям и странным желаниям. Считалось, что таким образом в ней говорит душа дитяти.

10. Нельзя таить на нее обиду. Если беременная просит прощения, было грехом не извинить ее. Однако всегда старались предупредить эту ситуацию и сами шли к ней, чтобы уладить отношения. Существовал обычай «прощенных дней», когда все родственники за 1–2 месяца до родов приходили просить прощения у беременной, а она в свою очередь просила прощения у них. Такие обряды, когда прощались все вольные и невольные обиды, могли повторяться чуть ли не каждую неделю, поскольку считалось, что непрощенная, не снятая с души обида могла привести к несчастью во время родов.

В русской деревне существовала система естественного питания с обязательным соблюдением постов, издавна сложившихся в нашей традиции. Согласно этой системе осуществлялось и питание беременных, но для них делалась «поправка». Она состояла, во-первых, в том, что беременным никогда не отказывали в употреблении молока и молочных продуктов. Во-вторых, все желания беременной женщины относительно съестного должны были выполняться по первому требованию, так как справедливо считалось, что «этого требует душа младенца».

В состоятельных и согласных семьях, как правило, беременную прикармливали дополнительно, давая ей отдельно от других более питательную пищу. Часто можно было видеть, что ее пересаживали за детский стол, где рацион всегда был значительно питательнее, вкуснее и разнообразнее, чем за общим столом.

Кроме этого нужно сказать, что курица, в отличие от другой домашней птицы, не считалась мясной пищей и ее всегда могли предложить беременной даже в христианский пост.

Физическая активность беременной

Для успешного вынашивания беременности считалось важным не только полноценное питание, но и физическая подготовленность женщины, которая, к тому же, играла очень важную роль в течение и исходе родов.

Издавна для беременной считались полезными и всегда допустимыми ходьба, повороты, наклоны, приседания и всевозможные движения из положения «на четвереньках». По деревенским представлениям, все эти движения были безопасными и шли ей на пользу, поскольку могли принести облегчение в родах. Поэтому «брюхатую бабу» направляли на те работы, которые были связаны с этими движениями:

— жатва, стирка (наклоны, повороты);

— мытье полов (приседания, положение на четвереньках);

— сбор ягод, грибов (ходьба, наклоны, повороты, приседания);

— ходьба.

В современных условиях жизни мы не можем, к сожалению, обеспечить женщине достаточный объем физических нагрузок теми же средствами. Но нужно хотя бы обеспечить ей достаточную длительность пешеходных прогулок. Время у каждого человека ограничено, но ежедневная пешеходная прогулка вместе с будущей мамой в течение 1,5–2 часов ради здоровья малыша, рождения которого вы так или иначе ждете, не является большой жертвой.

Если к ежедневным пешеходным прогулкам с будущей мамой прибавить обязательные еженедельные загородные прогулки, а также обеспечить ей возможность занятий специальной гимнастикой для беременных, то можно будет сказать, что условия для вынашивания ребенка в этом отношении приближены к идеальным.

Источник: www.kramola.info