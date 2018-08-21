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Опыт исследования сталинской эпохи. Евгений Спицын

09:30. 21 августа 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

О работе над книгой «Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах»

Первая часть выступления советника ректора МПГУ, историка Евгения Спицына в центре развития русской традиции “Хутор Захара Прилепина”, посвященная выходу его новой книги “Осень патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах”.

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Рекомендуем:

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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