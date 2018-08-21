Опыт исследования сталинской эпохи. Евгений Спицын
О работе над книгой «Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах»
Первая часть выступления советника ректора МПГУ, историка Евгения Спицына в центре развития русской традиции “Хутор Захара Прилепина”, посвященная выходу его новой книги “Осень патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах”.
=======================================================================
Рекомендуем:
Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
=========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai