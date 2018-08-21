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Модернизация Ту-22М3 и производство ТУ-160 – под вопросом

12:14. 21 августа 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

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Несмотря на шумную и торжественную выкатку Ту-22М3М на этой неделе, по сообщению источника БИЗНЕС Online в авиапроме, не все так радужно с возрождением советского могущества. В частности, КАЗ испытывает жесточайший кадровый голод. 

 

К некогда ушедшим работникам, причем даже возрастным, начали приходить домой кадровики с завода и уговаривать вернуться, — рассказал наш собеседник. Впрочем, это можно понять: идет техническое перевооружение КАЗа, ведутся серьезнейшие темы Ту-160 и Ту-22М3, плюс обновляются административные помещения — словом, напряжение есть. А потому остро нужны работники с разрядами, уже готовые специалисты, которых не надо учить, которые могли бы с ходу начать работать. Вот и ходят по домам... Вообще, в пиковые периоды шерстить прежних работников в послесоветское время стало нормальной практикой для авиазавода. Так было, например, когда Каюмов пришел и достраивали из заделов Ту-160. Вот только, боюсь, те поколения, которые нормально понимали в Ту-160, уже либо изрядно повзрослели, либо совсем ушли. Остались ли еще люди? 

Напомним, что еще 12 июля заместитель министра обороны Алексей Криворучко провел на КАЗе совещание по вопросу исполнения гособоронзаказа. Мы проверили ход работ на приоритетном направлении авиазавода по строительству самолета Ту-160М в целом в комплексе работы идут в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения , — констатировал он. Он сообщил, что одна из ключевых задач перезапуск производства Ту-160 в новом облике. Старт серии уже вот-вот не позднее 2021 года. Другие задачи ремонт и модернизация Ту-160, Ту-22М3 и строительство специальных Ту-214. А еще в перспективе выпуск Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации, напомнил Криворучко.
Подробнее на БИЗНЕС Online : https://www.business-gazeta.ru/article/392451

Но появляется все больше свидетельств того, что так называемое возрождение оборонной индустрии, резко наставшее после 2007 года, отчасти - просто блеф. Пропагандистская картинка. Кадров остро не хватает. На днях мне рассказали, что в кумулятивных боеприпасах воронки стали делать из стали, а не из сплава на основе меди. Экономят. То, что с отечественной электроникой сейчас - караул, знают все. Индийцы отказались от совместной с РФ программы по истребителю пятого поколения - их не устраивают характеристики машины. Программа строительства нового флота трещит по швам..

 
Так что если копнуть ОПК поглубже, выясняются пренеприятнейшие вещи. Да, триллионы потратили - а вот кадров сохранить не сумели.
 
P.S. Сегодня МинОбороны сообщило, что Россия отказывается от строительства собственных вертолётоносцев . Многолетняя , грандиозно-драматичная история, освещаемая в центральных СМИ завершилась примитивным пшиком

Источник: maxpark.com

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