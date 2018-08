Bloomberg (США): Перед китайскими инвесторами по всему миру закрываются двери

У китайских инвесторов — новые проблемы в сфере вложений в экономики развитых стран. Президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение, которое ужесточает правила допуска китайских инвесторов к американским компаниям. Теперь у контролирующих органов США появилось больше возможностей следить за подобными сделками, пишет Bloomberg.

В развитых странах мира двери закрываются не только для китайских инвестиций в технологии, но, возможно, и для целой волны сделок по приобретению долей компаний, выпускающих различные технологические элементы, такие как умные нагреватели и роботы-газонокосилки.



Президент Дональд Трамп на прошлой неделе подписал новую редакцию закона для Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который расширил сферу полномочий Комитета по контролю, что позволит ему осуществлять контроль даже за миноритарными и пассивными инвестициями в трех областях: ключевые технологии, инфраструктура и предприятия, которые занимаются обработкой персональных данных. Правила начали ужесточать еще некоторое время назад, но теперь ограничения сформулированы более четко.

Попытка сдерживания



Просто спросите Джека Ма (Jack Ma), который в начале этого года был вынужден отказаться от попытки добиться одобрения покупки финансовым подразделением (своей компании) «Ант Файнэншнл» (Ant Financial) американского платежного сервиса «Манигрэм» (MoneyGram International Inc.). Причиной этого стали опасения CFIUS, связанные с тем, что «злоумышленники» могут получить данные о военнослужащих США, использующих этот платежный сервис. Или спросите руководство компании «Броудком» (Broadcom Ltd.), заявка которой на покупку компании «Куалкомм» (Qualcomm Inc.) за 117 миллиардов долларов была отклонена Трампом после того, как Комитет выразил опасения, что сделка и неизбежное сокращение затрат после слияния компаний помогут справиться с техническими проблемами китайской «Хуавэй Текнолоджиз» (Huawei Technologies Co.).



Но эти изменения в законе, расширяющие полномочия CFIUS, означают и еще кое-то.

Раньше «уведомления в адрес CFIUS были добровольными — во всяком случае, пока CFIUS не обращался сам», — говорит Род Хантер (Rod Hunter), торговый партнер из вашингтонской компании Baker & McKenzie LLP. Теперь приобретатель, планирующий инвестировать в американскую компанию, производящую мало-мальски «интеллектуальную» продукцию, подлежит тщательной проверке.

Во всем этом есть много непонятного: какие виды «персональных данных» уязвимы в мире, где практически все компании, чтобы двигаться вперед, должны стремиться монетизировать такую информацию? Если вся информация является критически важным объектом инфраструктуры, может ли посягательство на нее Китая остаться незамеченным? Могла бы сегодня компания «Хайэр» (Haier Group Corp.) получить, как пару лет назад, разрешение на покупку подразделения «Дженерал Электрик» (General Electric Co.) по производству бытовой техники (отчасти чтобы использовать внедренную американской компанией технологию умного дома)?

Проблемы Китая не ограничиваются ужесточением протекционистской политики США или аналогичными позициями Австралии и Канады. Гораздо жестче становится и Европа, ставшая в последнее время (для Китая) излюбленным местом.



Присутствие в Европе



В этом месяце правительство канцлера Ангелы Меркель впервые наложило вето на возможную покупку Китаем немецкой компании, отклонив заявку на приобретение компании «Ляйфельд Метал Спиннинг» (Leifeld Metal Spinning AG), производящей станки. Берлин все еще не пришел в себя после бурной негативной реакции, вызванной тем, что два года назад китайская компания «Майди» (Midea Group Co.) купила немецкую «Кука» (Kuka AG), производителя промышленных роботов. Германия хочет снизить с сегодняшних 25% нижний предел, при котором она осуществляет проверку покупок компаний приобретателями из стран, не являющихся членами Евросоюза. Даже Великобритания, заинтересованная по мере приближения Брексита в развитии связей с Китаем, предлагает снять ограничения для осуществления контроля над слиянием небольших компаний, приобретением неконтрольных пакетов акций и даже приобретением интеллектуальной собственности.

Это не значит, что Пекину придется полностью отказаться от своей стратегии «Сделано в Китае-2025». Как написал мой коллега Ной Смит (Noah Smith), создание совместных предприятий по-прежнему является способом приобретения желанной технологии. И когда все остальные методы неэффективны, Китай может задействовать свои собственные антимонопольные рычаги. Можно во всем винить торговый конфликт, но трудно не заметить связи между вето, наложенным Трампом на слияние компаний «Броудком» и «Куалкомм», и неудачной попыткой американского производителя полупроводников получить этим летом одобрение Китая на приобретение компании «Эн-Экс-Пи Семкондакторз» (NXP Semiconductors NV).



Факт остается фактом: у Китая не так уж и много способов привлечения необходимых ему технологий. Это загоняет Пекин в тупик, на него оказывают давление, требуя играть по правилам и открыть свой рынок для остального мира.



Китай уже пообещал, что разрешит инвестировать в свой финансовый сектор — после того, как Уолл-стрит не один десяток лет выражала свое недовольство. А теперь Пекин облегчает условия приобретения иностранными покупателями контрольных пакетов акций в местных публичных компаниях, работающих во многих отраслях. В конечном итоге это можно считать своего рода взаимным режимом, которого добиваются западные страны. Правда, для китайских инвестиций двери в мир пока закрываются.

Источник: https://inosmi.ru/politic/20180821/243046461.html