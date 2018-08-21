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Бесчинства сталинского тоталитаризма в Берлине

23:38. 21 августа 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


В Берлине к очередной годовщине слома Берлинской стены готовят "творческий креатив".

Планируется построить муляж Берлинской стены, попадая за которую, посетителей будет ждать, цитирую "тоталитарный дух и атмосфера сталинской эпохи". У посетителей будут требовать показать паспорт и отдать мобильный телефон, а также их ожидают другие бесчинства "сталинского тоталитаризма". 9 ноября "Берлинскую стену" повторно снесут, чтобы показать борьбу свободной Европы с сталинским тоталитаризмом и что Берлин является городом свободы.

И не беда, что Сталин умер за 8 лет до строительства Берлинской стены, а строитель стены вынес Сталина из Мавзолея и боролся с "культом личности Сталина". Для борьбы с "сталинским тоталитаризмом" такие мелочи не должны служить препяствием, тем более что немцы хорошо помнят, чьи войска пришли в Берлин. Поэтому разоблачать будут именно "сталинский тоталитаризм", а не тоталитаризм Хрущева или Брежнева. Такие вот немецкие затейники с произвольными трактовками вопросов истории.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Берлин, берлинская стена, Германия, немцы, сталин
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