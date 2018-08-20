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Жители Европы в ожидании, чем закончится первый в России суд по делу об “отрицании Холокоста 6 миллионов евреев”

13:34. 20 августа 2018 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

В то время как на Западе за "отрицание Холокоста" уже давно сажают в тюрьму, судебная власть России только начинает подобную практику уголовного наказания тех россиян, которые смеют ставить под сомнение сионистский миф об уничтожении нацистами в годы Второй мировой войны 6 миллионов евреев. 

Суть этого сионистского мифа разоблачает политическая карикатура, на которой изображён бытовой счётчик расхода газа (он символизирует собой "газовую камеру" — мифическое орудие уничтожения миллионов евреев!). На его указателе мы видим число 5999999 евреев. Внизу эти самые евреи ходят по кругу. Они входят в "газовую камеру" с одной стороны, выходят из неё с другой стороны и снова заходят в неё... 

          

Художник, рисовавший эту политическую карикатуру, тем самым стремился передать своё видение, что цифра убитых нацистами евреев очень сильно "накручена" политиками. Возможно, аж в десять раз! Кстати, я тоже придерживаюсь такого же мнения! 

Я СКЛОНЕН ПОЛАГАТЬ, ЧТО МНОГАЖДЫ РАЗ ОБЕЩАННОГО "ХОЛОКОСТА 6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ" ПРИ НАЦИСТАХ ТАК И НЕ СЛУЧИЛОСЬ!

На Западе такое несогласие с числом убитых нацистами евреев категорически запрещено! Оно уголовно наказуемо! В России подобный запрет на отрицание "Холокоста 6 миллионов евреев" наша законодательная власть решила установить с помощью Статьи 354.1 УК РФ с очень грозным названием "Реабилитация нацизма". 

То есть, если ты не согласен с утверждениями сионистов, что нацисты в период с 1939-1945 годы уничтожили разными путями 6.000.000 евреев, ты тем самым реабилитируешь нацизм! В этом, конечно же, нет логики! Ведь можно одновременно и нацизм осуждать как преступление против человечности, и быть несогласным с утверждениями сионистов об уничтожении нацистами 6 миллионов евреев в период с 1939 по 1945 годы! 

Сейчас нам всем тыкают в лицо фотографиями, на которых запечатлены несчастные евреи, которых нацисты подвергают унижениям, которых они избивают и даже расстреливают тысячами. 

          

Да, в годы Второй мировой войны действительно было такое! Никто этого не отрицает! А посему закономерно, что проходивший в Нюрнберге с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года Международный военный трибунал «установил факт преследования евреев нацистским правительством». Точка. 

Известно и то, что в ходе заседания Международного суда над нацистскими преступниками ни один следователь не проверял и никто из судей не признал в качестве «установленного факта» слова Рудольфа Хёсса, единственного нациста, который во время допроса заявил, что «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей». В протокол Международного военного трибунала эти слова включены исключительно как «показания нациста Рудольфа Хёсса», и не более того.

Следовательно, даже если не касаться сегодня вопроса, «сколько на самом деле нацисты уничтожили евреев за годы Второй мировой войны?», первая в истории России попытка правоохранительных органов и областной судебной власти осудить гражданина России и жителя Перми Романа Юшкова по Статье 354.1 исключительно «за отрицание факта Холокоста 6 миллионов евреев» должна завершиться прекращением этого уголовного дела по причине отсутствия состава преступления у обвиняемого. 

С одной стороны, установленный Международным военным судом факт им не отрицается, то есть, «установленный факт преследования евреев нацистским правительством» не подвергается сомнению, с другой стороны, миф о холокосте 6 миллионов евреев, широко распиаренный сионистами ещё в самом начале ХХ векане был признан Международным трибуналом в качестве «установленного факта».

А именно против распространения в обществе этой дезинформации о количестве убитых нацистами евреев Роман Юшков и протестует сегодня, а вместе с ним протестуют на Западе и десятки людей, осуждённых там к различным срокам тюремного заключения.

Напомню, что первое в России уголовное дело "за отрицание Холокоста 6 миллионов евреев" было инициировано гражданином Израиля и России Клейнером Владимиром Варленовичем. Господина Клейнера возмутила опубликованная в Интернете статья писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaust six millions jews”».

          

Клейнер В.В. увидел репост этой статьи, сделанный пермским правозащитником Романом Юшковым, и обратился по месту своего жительства в пермский Центр противодействия экстремизму. С его подачи правоохрахранительная и судебная машины Перми и пришли в движение. 

          

Усердный следователь из Следственного Комитета РФ по Пермскому краю, возможно, имеющий духовное или генетическое родство с Кленером В.В., написал в своём Постановлении, переданном в пермскую Прокуратуру: «у Юшкова возник преступный умысел, направленный на публичное распространение широкому кругу лиц через сеть Интернет текстовых материалов, содержащих отрицание факта уничтожения шести миллионов евреев нацистским правительством...».

Так и возникло резонансное уголовное дело "об отрицании Холокоста 6 миллионов евреев", первое по счёту в России. 

Как я уже написал выше, это уголовное дело обречено завершиться оправданием Романа Юшкова по причине отсутствия с его стороны состава преступления. Однако, инициатива Владимира Варленовича Клейнера, друга покойного Бориса Немцова, застреленного в 2015 году в центре Москвы, уже породила в обществе волну возмущения и по поводу продолжающегося обмана россиян относительно числа  евреев, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, и по поводу того, что в России власть уже пытается посадить граждан в тюрьму за сомнения в заявленной сионистами цифре — 6.000.000 погибших евреев. 

О нарастании в обществе волны возмущения вокруг этого дела говорит статья, опубликованная 10.08.2018 пермским информационным агентством «ПЕРИСКОП»:

Видные общественные деятели России высказались о пермском деле «об отрицании 6 миллионов»

Развёрнутый анализ судебных претензий, предъявляемых пермскому гражданскому активисту Роману Юшкову, а также религии холокоста с точки зрения православного христианства дал известный русский писатель, публицист, общественный деятель, основатель издательства «Русская идея», автор знаменитого «Письма 500/5000» Михаил Назаров. Его статья называется «Религия Холокоста должна иметь право на её научное исследование».

Глубокий анализ ситуации с точки зрения правоведения и истории дал изобретатель, оппозиционный политик и писатель Юрий Мухин. Он показал несостоятельность пермского дела за «сомнения в холокосте» и напрямую обратился к присяжным заседателям по делу Юшкова.

Помимо них свою принципиальную позицию заявил известный российский политик, депутат Государственной Думы 4-го созыва, учёный, доктор политических наук Андрей Савельев. Помимо прочего Андрей Николаевич, будучи известным специалистом в сфере этнополитики и политической мифологии, сделал профессиональную политологическую экспертизу, которая уже приобщена к судебному делу.

Ранее интерес к пермскому делу проявил известный русский государственный, военный и политический деятель, лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков. Дискуссия вокруг пермских событий подтолкнула его к высказыванию своей ясной позиции, согласно которой число жертв холокоста многократно завышено и составляет 600-800 тысяч.

На протяжении всего последнего года развитие уголовного дела о 6 миллионах держит в сфере своего внимания крупный российский экономист, доктор наук, академик, директор «Института проблем глобализации» Михаил Делягин. В своих выступлениях в федеральных СМИ он неоднократно высказывался о том, что данный судебный процесс является грубым попранием принципов свободы слова и научного поиска.

Развитие уголовного дела и начинающийся судебный процесс периодически отражаются в публикациях федеральных СМИ (газета «Коммерсант», радио «Эхо Москвы» и др.). При этом пермская журналистика практически абсолютно замалчивает уникальное для России дело.

Рассмотрение дела в отношении Романа Юшкова назначено краевым судом на 10 часов 21 августа 2018 года. 

Агентство «Перископ». Источник

Приложение: 

1. "Открытое письмо судье: позвольте рассказать Вам правду про «арийца» Гитлера и «Холокост 6 миллионов евреев»".

2. "Инициатор пермского уголовного дела против Романа Юшкова хотел бы видеть на скамье подсудимых и Путина с его командой!".

3. "Когда евреи заводят в очередной раз речь про "Холокост", мне всё время хочется спросить: "Вы какой имеете ввиду? Какой по счёту?"

4. Статья Александра Никишина "Холокост: бизнес на пепле".

5. Статья Владимира Маслова "Кто раскроет нам правду о роли евреев в холокосте?"

Отдельно рекомендую скачать и прочесть мою книгу "Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством?". Раздача бесплатная!

19 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Сегодня эту публикацию изучили в Израиле, в результате в израильских СМИ появилась статья: "В РФ расширяется кампания по отрицанию Холокоста".

"...Среди тех, кто поддержал Романа Юшкова и обнародовал статьи на тему отрицания Холокоста — писатель Юрий Мухин, известный российский политик, депутат Государственной Думы 4-го созыва, доктор политических наук Андрей Савельев, лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков, а также российский экономист, доктор наук, директор «Института проблем глобализации» Михаил Делягин, который является постоянным участником политических ток-шоу на центральных каналах российского ТВ.

В последние дни к этому списку присоединился постоянный автор газеты «Завтра» Александр Никишин, который 16 и 17 августа обнародовал обширную статью под заглавием «Холокост: бизнес на пепле» (части первая и вторая).

Газету «Завтра» нельзя считать маргинальным изданием. Основателя и главного редактора «Завтра» Александра Проханова около полугода назад тепло поздравил с 80-летием президент РФ Владимир Путин, пожелавший Проханову успехов в его деятельности. Таким образом, под прикрытием «развенчания лжи о Холокосте» в России разворачивается новая антисемитская кампания, которая может иметь очень опасные последствия для евреев России.

Источник.

Комментарий:

Ольга С:

"Напомню, что первое в России уголовное дело "за отрицание Холокоста 6 миллионов евреев" было инициировано гражданином Израиля и России Клейнером Владимиром Варленовичем."

Антон Павлович, предлагаю заменить слово "первое", которое как бы подразумевает, что будет и "второе", на слово ПОЗОРНОЕ!

А на самом деле это не только позорное уголовное дело, но и ОГРОМНЫЙ ПЛЕВОК В ДУШИ ТЕХ МИЛЛИОНОВ ПОТОМКОВ, которые потеряли в этой войне своих родных и близких людей, и НЕ ПОЛУЧИЛИ, в отличие от евреев, НИКАКИХ КОМПЕНСАЦИЙ ни от страны, развязавшей войну, НИ ОТ ЗАКАЗЧИКОВ и ОРГАНИЗАТОРОВ этой войны. Получают до сих пор ПОЧЕМУ-то ОДНИ евреи, будто ЭТО ОДНИ ОНИ ВОЕВАЛИ с фашистами, и БУДТО ЭТО ОНИ ОДНИ ИХ и ПОБЕДИЛИ.

Так ОТДЕЛЯТЬ СВОИХ погибших от ВСЕХ ДРУГИХ МНОГИХ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ в стране, где не обошлось без потерь практически в КАЖДОЙ семье — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОЗОРНО, ЭТО НАСТОЯЩАЯ ХУЦПА.

          

Это вообще ЧТО ОЗНАЧАЕТ? Что все национальности, должны ПОДСЧИТАТЬ ТОЛЬКО СВОИХ и ТОЛЬКО СВОИХ ОПЛАКИВАТЬ? Только СВОИМ СТРОИТЬ музеи Памяти? Только о СВОИХ горевать во множество дат в году??? Это ВООБЩЕ КАК МОЖНО СЕБЯ ТАК ВЕСТИ В РОССИИ???

Ничего необычного в этом не было бы, если бы евреи так себя вели в Израиле! Да хоть каждый день по миллиону раз пусть всей страной оплакивают погибших в той войне, это их дело, их память, их желание отдать дань памяти погибшим в таком вот выражении!

Но, здесь, в России, ОТДЕЛЬНО оплакивать ТОЛЬКО СВОИХ, а теперь ЕЩЁ И САЖАТЬ В ТЮРЬМЫ наших людей, за то, что они позволяют себе АНАЛИЗИРОВАТЬ исторические документы и факты, а НЕ ВЕРИТЬ евреям на слово, например, о числе погибших евреев в войне с фашистами — это СВЕРХНАГЛОСТЬ, это НАГЛОСТЬ, степень которой описывается специальным особым понятием ХУЦПА. Это ОГРОМНАЯ ХУЦПА!

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