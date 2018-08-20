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Зачем в древности дырявили головы?

11:21. 20 августа 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Не исключено, что экстремальным хирургическим вмешательством медики каменного и бронзового веков лечили неизлечимую ныне болезнь Альцгеймера.

Обычай у них такой был – черепа дырявить

Черепа с рукотворными отверстиями попадаются по всему миру. Древнейшим – 11 тысяч лет, есть гораздо моложе. Средний же возраст находок – 6 тысяч лет.

Естественно, что ученые недоумевают: кто и для чего в каменном веке проделывал трепанацию черепа – операцию, сложную даже по нынешним временам.

Может быть черепа дырявили умершим? Отнюдь. Пациенты были живыми. И самое удивительное: кошмарные операции их не убивали. Умирали единицы. А большинство трепанированных продолжали жить с весьма внушительными отверстиями в темечках. Об этом свидетельствовала костная ткань, наросшая после операции.


Люди с такими дырками выживали.

Столь удивительные особенности “пещерных” трепанаций недавно выявили исследования, проведенные международной группой, в которую входили немецкие археологи (German Archaeological Institute in Berlin), ученые Российской академии наук (РАН), МГУ и представители министерства культуры Ставропольского края. Ученые изучили 13 продырявленных черепов, из числа тех, которые были обнаружены во время раскопок на Ставрополье. Их возраст как раз средний – 5-6 тысяч лет. О результатах доложили недавно в журнале American Journal of Physical Anthropology.


Некоторые отверстия сделаны очень аккуратно.

Отверстия в ставропольских черепах – овальные и круглые, диаметром в несколько сантиметров – были проделаны примерно в одном и том же месте: в теменной области, весьма сложной для оперирования.

Исследователи, конечно же, первым делом предположили: дырки были проделаны явно не для красоты, а с некой лечебной целью. Черепа подвергли рентгену, компьютерной томографии, чтобы попытаться определить заболевание, которое потребовало столь радикального и болезненного хирургического вмешательства. Но не определили.


Места расположения отверстий в найденных на Ставрополье черепах.

По словам, Джулии Грески (Julia Gresky), представлявшей немцев, ни травм, ни опухолей выявлено не было. Из чего ученые сделали коллективный вывод: черепа дырявили в неких ритуальных целях. Мол, обряд такой был. Но смысл операций так и остался загадочным. Равно как и других манипуляций с черепами, практиковавшихся в Южной Америке – их там не трепанировали, но трансформировали, формируя с помощью веревок и досок вытянутую затылочную часть. Археологи не исключают: и те и другие могли исполнять какие-то важные социальные роли, могли становиться жрецами некого культа, а то и приобретать какие-то необычные способности. Или, по крайней мере, думать, что они их приобретают.


Вытянутый череп.


Так вытягивали черепа в Южной Америке.

 

Кстати, захоронения, в которых были найдены продырявленные черепа, свидетельствовали о высоком статусе покойников.

Уфологи же полагают: тут не обошлось без инопланетян – манипуляции с черепами каким-то образом с ними связаны. Могли сами оперировать, а могли и научить для чего-то.


В отверстиях образовалась новая костная ткань. Значит люди выжили после операции.

Сбросим давление в “котелке”

В тех же местах, что и древние хирурги предлагает дырявить черепа доктор биологических наук, профессор Юрий Москаленко – заведующий Лабораторией сравнительной физиологии кровообращения Института эволюционной физиологи и биохимии имени Сеченова в Санкт-Петербурге. Давно предлагает – еще с 1961 года, изложив свои доводы в престижном журнале Nature в статье под названием Variation in blood volume and oxygen availability in the human brain (Вариации в объеме крови и кислорода, омывающих человеческий мозг). А несколько лет назад об удивительных идеях Юрия Евгеньевича рассказал журнал NewScientist в статье Like a hole in the head: The return of trepanation.

Исследования, которые Москаленко проводил самостоятельно, а потом и при поддержке фонда Бекли в Окcфорде (Beckley Foundation in Oxford) доказывают: трепанация черепа – то есть, дырка, проделанная в определенном месте, излечивает от болезни Альцгеймера. Более того, обращает возрастные изменения вспять. То есть, омолаживают.


Методика профессора Москаленко: так представил ее журнал NewScientist

Причина старческого слабоумия до конца неизвестна. По одной из гипотез, которой придерживается профессор Москаленко, развитию недуга способствует снижение интенсивности циркуляции крови в мозге. Но если проделать в черепе отверстие хотя бы в 4 квадратных сантиметра, то она – интенсивность – усилится. И приток крови к мозгу возрастет примерно на 10 процентов.

Попутно интенсивнее пойдет и воспроизводство спинномозговой жидкости, которая доставляет питательные вещества. Результат – исцеление. Отверстие действует словно предохранительный клапан.

Иного способа лечить болезнь Альцгеймера – например с помощью каких-нибудь препаратов – пока нет.

Метод, предложенный Юрием Москаленко, считается спорным. И современные медики не решаются его внедрять. А древние, похоже, действовали решительнее: сверлили и лечили. И возможно, не только от болезни Альцгеймера, но и от шизофрении, от эпилепсии, от буйного и легкого помешательства – словом, от психических заболеваний. Есть такие легенды. Или гипотезы, как хотите.

Другой вопрос: кто все-таки надоумил эскулапов каменного века сверлить черепа? Неужели сами смекнули? Вряд ли, полагают уфологи. И с этим трудно не согласиться. Однако…

- Думаю, что моих далеких предшественников никто трепанации все-таки не учил – сами дошили как-то эмпирически, – говорит Юрий Евгеньевич. – А мы доказали, что подобные методы приносили пользу. Если, конечно, пациент не умирал в процессе лечения.

Профессор Москаленко прикрывал дырки в черепах особыми полимерными мембранами. Его древние коллеги – пластинами из кости, кожи и дерева. А иной раз и золотыми.

КСТАТИ

Если руки не крюки

Трепанированные черепа были обнаружены и на Алтае – тоже с дырками в темечках. Но более поздние. Операции на них были проведены примерно 2500 лет назад. Археологи нашли и бронзовые инструменты, которыми пользовались древние хирурги. Выглядели они довольно примитивно, но оказались вполне пригодными для работы. Это в прошлом году доказал нейрохирург из Новосибирска профессор Алексей Кривошапкин.


Отверстие, которое проделал профессор Кривошапкин.


Инструменты, которыми работал Кривошапкин.

Умельцы изготовили для Алексея точные копии древних инструментов – скальпели, скребки, стамески, щипчики. И тот за 28 минут проделал в черепной кости, взятой от трупа, необходимое отверстие. Очень аккуратное. И тем самым доказал: каких-то нечеловеческих способностей для проведения операции не требовалось.

Но нечеловеческие знания, возможно, были необходимы.

Хотя, кто знает, вдруг суть, как раз наоборот, была простейшей: больной жаловался на голову – мол, болит, пухнет, дурная. Доктор решал, что надо бы дурь из головы выпустить. Или злого духа из нее изгнать. А как? Через дырку. Логично же. И ведь помогало!

Источник: www.kramola.info

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