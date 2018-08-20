Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2018
17:12. 20 августа 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 16:15 «Либо ты боишься, либо спасаешь людей» годовщине самого страшного месяца для города Первомайска.
- 16:09 Спасатель в условиях военного конфликта история о чуде, обстрелах и профессионализме.
- 15:34 Украинские журналисты прибыли под Муратово для подготовки провокаций – Марочко.
- 13:44 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 20 августа 2018.
«Либо ты боишься, либо спасаешь людей» годовщине самого страшного месяца для города Первомайска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спасатель в условиях военного конфликта история о чуде, обстрелах и профессионализме
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские журналисты прибыли под Муратово для подготовки провокаций – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 20 августа 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com