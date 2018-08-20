Россия построит в Никарагуа канал взамен Панамскому

Пока США бились в истерике, объявляя очередные санкции, Россия планомерно развивала отношения со многими странами по всему миру, в том числе и в Латинской Америке. И вот теперь наша страна готова осуществить «на заднем дворе» США проект, который очень больно бьёт по американским экономическим интересам.

Речь идёт о прокладке Никарагуанского канала – главного конкурента Панамского канала, контролируемого Штатами. Проект сулит выгоду России, Венесуэле, Китаю и, конечно, Никарагуа.

Наша страна получит выгодный транспортный коридор, Китай уменьшит для себя пошлины и немного сократит путь к венесуэльской нефти, а Никарагуа получит мощный приток инвестиций в страну.

Не у дел остаются только американцы, но их мнение уже никого не интересует. Начало работ по строительству канала запланировано на 2019 год, окончание – в 2029 году.

При этом правительство Никарагуа заинтересовано не только в экономическом сотрудничестве с Россией, но также и военном. На данный момент латиноамериканская страна закупает у нас танки Т-72, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-17, броневики «Тигр».

В Никарагуа создан военно-тренировочный центр, где местных военных тренирует 400 специалистов из России. Потенциально новую транспортную магистраль будут охранять российские военные, опираясь на созданную в регионе базу.

В общем, строительство Никарагуанского канала выгодно РФ как с экономической, так и с геостратегической точки зрения. Для того чтобы натовцы охладили свой пыл на Чёрном море и Балтике, России стоит поставить свою базу в Карибском море. Как говорится, тогда Янки будут знать своё место на карте. Если уж они так хотят играть мускулами, то пусть это делают у своих берегов.