Роскомнадзор блокирует контент о «руфинге». Эксперты одобряют

Российские эксперты одобрительно отзываются о действиях Роскомнадзора, направленных на массовую блокировку контента о «зацепинге» и «руфинге». По их мнению, подростков следует оградить от информации, вводящей их в опасные заблуждения.

Ведь что пропагандируется посредством столь опасного для российской молодежи контента? Фактически суицид. Естественно, совсем удержать молодежь от опасных трюков не представляется возможным, но вот лишить ее доступа к видеороликам, в которых даются подробные инструкции о том, как проникнуть на опасные и запрещенные объекты, вполне возможно.

Главное здесь – это лишить подростков доступа к экстремальному и опасному контенту, который, по мнению политолога Александра Асафова, является примером научной «систематической ошибки выжившего». Ведь очевидцы, которые не выжили, видеоролики в Сеть уже не выкладывают.

На сегодняшний день РКН ограничил с начала 2018 года доступ к 88 страницам, рассказывающим о том, как проехать на транспорте, «минуя» пассажирские места (к примеру, на крыше поезда), а также проникнуть на тот или иной запрещенный объект. В ведомстве также полагают, что субкультуры «руфинг» и «зацепинг» - это скрытая форма суицидального поведения, несущая вред жизни и здоровью несовершеннолетних россиян.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» и на Youtube публикуются видеоролики, в которых выжившие «зацеперы» и «руферы» хвастаются своими успехами, но не говорят о том, сколько юношей и девушек умерли от удара током или упали с большой высоты. Они создают у подростков опасные иллюзии о том, что можно легко прославиться без риска для жизни и ущерба здоровью. Заблуждение, опровергаемое количеством летальных исходов.

Подобного рода субкультуры благодаря распространению в социальных сетях стали пользоваться популярностью, что объясняется психологией подростков, желающих выделиться в толпе сверстников, показать себя сильными и ловкими, добиться популярности у противоположного пола. Они идут на смертельный риск ради успешности, желания самоутвердиться, получая взамен травмы или же, при худшем повороте событий, смерть.

Контенты о «руфинге» и «зацепинге» должны блокироваться, а видеоролики удаляться, чтобы подростки не считали опасные и противозаконные деяния модными, полагает Асафов. Не секрет, что сами зацеперы и руферы буквально «подсаживаются» на эти акции, получая все больше адреналина.

Ну, а ребята, просматривающие их «подвиги» в соцсетях стремятся им подражать, рискуя стать калеками или погибнуть уже при первой попытке их повторить. Поэтому действия сотрудников РКН, направленные на ограждение подростков от опасного контента, спасают немало жизней.