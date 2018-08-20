Пять мифов о питьевой воде

Автор – Александр Поляков

«Если отпить из пузырька, на котором написано ”Яд”,

то почти наверняка почувствуешь лёгкое недомогание».

Л. Керрол

Несколько десятилетий назад мы не придавали значения тому, каким воздухом мы дышим, какую воду пьём. Мы просто дышали, пили из-под крана и были довольны жизнью. Жизнь как всегда внесла свои коррективы. Большинство уже не задумывается над вопросом: пользоваться или не пользоваться фильтром для питьевой воды. Задумываются над другим: каким фильтром следует пользоваться: кувшином или стационарным фильтром, отечественным или импортным… в конце концов, может купить установку с пугающим названием «обратный осмос»?

Тема эта для нашего покупателя сравнительно новая и пока, как правило, малопонятная. А отсутствие «прозрачности» в вопросе порождает, как мы знаем, если не чудовищ, то, по крайней мере, мифы. Не миновала чаша сия и тему питьевой водоочистки. Из мифов со временем вырастает эпос, однако, сначала надо отделить правду от заблуждений. Этим мы и займёмся в нашей статье.

Миф первый. Если меньше ПДК – то не вредно! или Если не видно, то и не вредно!

«Фильтр – прибор для процеживания жидкости, задерживающий взвешенные в ней примеси, муть и посторонние тела, вследствие чего, она выходит из Ф. чистой и прозрачной. Домашние Ф. для очистки мутной воды употребляются с древнейших времён.

В Египте, напр., доныне применяется «сихр» – сосуд из пористой глины (при формовании к глиняному тесту прибавляют уголь, который, при обжиге сосуда, сгорает, оставляя поры), в который наливается вода; она просачивается сквозь стенки и в чистом и остужённом, вследствие испарения, виде собирается в подставленную чашу.»

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона.

Так наши предки представляли фильтр для воды. Вытекает прозрачная, а, следовательно, чистая вода, вот и хорошо! Порой и мы так считаем. Увы, заблуждение, простительное в 19 веке, непростительно сейчас. И виной тому сам человек. Развитие промышленности в 19-20 столетиях привело к тотальному загрязнению среды обитания, в том числе и водных ресурсов.

Наиболее распространёнными загрязняющими веществами поверхностных вод России остаются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества, соединения металлов, аммонийный и нитритный азот, а также специфические загрязняющие вещества: лигнин, ксантогенаты, формальдегид и др., основной источник которых – сточные воды различных видов производств, предприятий сельского и коммунального хозяйства, поверхностный сток.

Основные реки России – Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, Лена, Печора оцениваются, как «загрязнённые», их крупные притоки – Ока, Кама, Томь, Иртыш, Тобол, Миасс, Исеть, Тура, как «сильно загрязнённые», к этой же категории относится и р. Урал.

Неблагополучно состояние малых рек, особенно в зонах крупных промышленных центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств загрязняющих веществ.

Согласитесь, такой текст выглядит как сводка из района военных действий. Причём, обратите внимания, все вещества, загрязняющие водоёмы, в природе не встречаются. Они – дело рук человеческих. Человеческому организму они не знакомы, а, следовательно, нет специфических механизмов нейтрализации, выработанных в результате эволюции. Результат – аллергия – бич ХХ века.

Сегодня человек вынужден глотать то, что течёт из крана. В такой ситуации общество вынуждено взять на себя ответственность за безопасность потребляемого продукта. А для осуществления контроля ввести некие параметры, которым должна отвечать вода.

Эти параметры заложены в понятие «Санитарные правила и нормы» (СаНПиН) «Вода питьевая». В этом документе определены предельно допустимые концентрации (ПДК) различных веществ в питьевой воде. Считается, что вода, отвечающая этим требованиям, безопасна и пригодна к употреблению. На самом деле, рамки СаНПиН – весьма условны и зачастую определяются не биологическими потребностями, а техническими возможностями.

Кроме того, нужно помнить, что каждый человеческий организм имеет свои индивидуальные особенности, и пороговые концентрации, после которых начинается реакция на то или иное вещество, для разных людей могут существенно различаться.

К сожалению, большинство граждан в отношении воды руководствуется принципом: «Невидно, значит чисто!», не принимая во внимание, что большинство наиболее опасных веществ, будучи растворены в воде, не имеют ни вкуса, ни запаха, ни цвета.

Миф второй. Полезные минералы в воде или «вредно ли пить дистиллированную воду»?

Мы употребляем воду, в которой растворено то или иное количество минеральных солей. Как правило, их качественный и количественный состав определяется геологическими особенностями того или иного региона. Благодаря усилиям средней школы и журнала «Здоровье», большинство из нас уверенно разделяет эти минеральные соли на вредные и полезные.

К полезным относят катионы калия, натрия, кальция и магния, к вредным – все остальные.

Наиболее продвинутые граждане помнят, что, раз уж в воде присутствуют катионы (положительно заряженные ионы), то должны быть и анионы (отрицательно заряженные ионы), о пользе которых нам ничего не известно, кроме того, что фтор – это хорошо, а нитрат – плохо! В результате, весь водопьющий электорат делится на два лагеря. Одни с подозрением вопрошают у продавца: «А полезные минералы в воде после фильтра остаются?», другие: «не отложатся ли лишние соли в моих почках?»

Попробуем разобраться.

Из таблицы наглядно видно, в каком количестве воды содержится суточная норма того или иного элемента.

Элемент Суточная потребность, мг Среднестатистическая концентрация элемента в питьевой воде, мг/л Необходимое количество воды для восполнения суточной нормы, л Кальций 800 100 8 Магний 500 50 10 Калий 2000 12 167 Натрий 5000 200 265

Среднестатистический человек выпивает около 2 литров воды в сутки (если не принимать во внимание постпраздничные дни). Получается, что, в лучшем случае, мы можем получить из воды более-менее заметную долю кальция. Правда, следует отметить, что в виде неорганических солей кальций плохо усваивается организмом, да и вода с концентрацией 100 мг на литр – довольно жёсткая, на такой воде хороший чай не заваришь!

С другой стороны, в ряде случаев большое содержание в воде кальция и магния мешает удалению вредных элементов, таких, как свинец, ртуть, кадмий и т.д. Для их полного удаления нужны специальные селективные сорбенты. Например, ионообменное хелатное волокно Аквален-2, используемое в фильтрах Аквафор. Без использования таких сорбентов, гарантировать полное удаление тяжёлых металлов из жёсткой воды нельзя.

Откуда же мы получаем недостающие минеральные соли?

Да из пищи! Сыр, творог и молоко с лихвой восполнят недостаток кальция, а курага, фасоль и яблоки справятся с дефицитом калия. И всё же, неужели минеральный состав воды, которую мы пьём, ни на что не влияет? Влияет! И ещё как!

Он влияет на работу нашего пищеварительного тракта. И когда нам приходится менять привычную воду на другую, например, при поездке в командировку или на отдых, у особенно чувствительных натур это может закончиться конфузом! Правда, через некоторое время организм адаптируется и всё приходит в норму.

Вывод: конечно лучше пить воду, к которой привык, если в ней нет ничего вредного, но, выбирая из двух зол, лучше удалить из питьевой воды всё, даже полезное, чем оставить немного вредного!

Есть мнение: П. Брэгг после 50 лет пил дистиллированную воду и советовал это делать другим. Он считал её одним из лечебных средств и подчёркивал: “Она – не мёртвая вода. Она – наиболее чистая вода, которую может пить человек.

Дистиллированная вода помогает растворять токсины, которые накапливаются в организме современного цивилизованного человека, она проходит через почки, не оставляя там неорганических остатков камней. Это – мягкая вода. Вымойте свои волосы в дистиллированной воде, и вы в этом убедитесь”»

Миф третий. Серебро не только вредно, но и полезно или «серебряный век водоочистки»!

Читаем в энциклопедии: «серебро (Ag – argentum) химический элемент первой группы периодической системы Д.И. Менделеева. Металл белого цвета, ковкий, пластичный. Химически малоактивен. Обладает бактерицидными свойствами: ионы серебра стерилизуют воду». Вот! С этого места поподробнее!

Апологеты «серебряного щита» призывают употреблять воду с довольно высоким содержанием серебра. Нас уверяют, что ионы серебра не только убивает все вредные бактерии, но и полезны для организма человека, отправляя за доказательствами в церковь и к производителям серебряной посуды. Мол, если наши предки ели на серебре, то и нам только давай!

Серебро в ионной форме действительно является бактерицидом, т.е. убивает бактерии. Какие? Да почти все! И вредные – патогенные, и безвредные, и необходимые – участвующие в жизни организма, да и сами клетки организма! Каким образом? Ионы серебра замещают ионы микроэлементов в ферментах, например (Со), ответственных за метаболизм и размножение. Это приводит к нарушению функции клетки и к её гибели.

И не надо делать большие глаза! Да, серебро – это клеточный яд, ксенобиотик. Существует даже заболевание – аргентоз, связанное с повышенным содержанием серебра в организме. А, как же, воскликнете Вы! Как же опыт поколений – столовое серебро для наиболее ценных членов общества, традиционная ложечка на первый зуб, наконец, «святая вода» с серебряным крестом! Не переживайте! «Вы не в церкви, Вас не обманут!»

Действительно, долгое время одним из немногих средств борьбы с пришедшими вместе с урбанизацией и выкашивающими целые города эпидемиями, было серебро и золото. Да, ионы золота тоже являются бактерицидом (читай ядом), но это уже только для избранных! Т.е., опять диалектика существования – хочешь жить, пей яд! К счастью, в наше время есть яды и подешевле!

Стоит, однако, сказать пару слов в защиту столового серебра. Вы обратили внимание, что бактерицидными свойствами обладают ионы серебра, т.е. соли серебра, растворённые в воде? Металлическое серебро безвредно – приятного аппетита! А вот, пить воду с ионами серебра не стоит. Кстати, «святая вода» потому и не портится месяцами, что является ядом для всего живого.

А, что же наши надзирающие органы? Что, например, говорит СЭС по поводу «серебряной» воды? Говорит достаточно жёстко: ПДК (предельно допустимая концентрация) для серебра – 0,05 мг на литр. Такая же, как у свинца.

Вы случайно не считаете свинец полезным металлом? Кстати, использование серебра в качестве бактерицида – в любой концентрации – в воде, предназначенной для детского питания, запрещено законодательно. Вот и не знаешь, что ответить любознательному, но не очень грамотному покупателю, задающему вопрос: «А в Вашем фильтре серебро есть?»

Скажешь «Нет» – клиент не поймёт, скажешь «да» – чувствуешь себя отравителем человечества…

Вот, если бы был такой фильтр в котором серебро есть, а в воду не выделяется! Возможно ли такое? Оказывается, возможно! Обычно для фиксации серебра в бытовом фильтре для питьевой воды используют активированный уголь. Правда, технология эта не гарантирует спонтанного смыва ионов серебра в фильтрованную воду.

Для того, чтобы быть уверенным, что всё серебро находится там, где ему положено быть, нужно использовать более прочную фиксацию. Например, на ионообменном материале, селективно, т.е. избирательно, связывающем тяжёлые металлы, а заодно и серебро. А есть ли в природе такой материал? Есть. И даже широко используется в фильтрах для питьевой воды, правда, только с маркой «Аквафор».

Называется этот материал Аквален-2 и является хелатным ионообменным волокном. Мы о нём уже упоминали, когда говорили об избирательном удалении вредных катионов. Ионы серебра на этом волокне фиксируются очень прочно, при этом, не утрачивая своей бактерицидной функции.

Миф четвёртый. Больше фтора – крепче зубы!

За последнее десятилетие телевизионная реклама приучила нас к мысли, что для здоровых зубов организму крайне необходим фтор. Конечно, не в виде свободного элемента – это сильнейший окислитель и яд – а в виде фторида, отрицательно заряженного иона (F-).

Рекламное преимущество, которое даёт наличие фтора в зубной пасте, было настолько заманчиво, что вскоре появились фильтры, не только очищающие воду, но и обогащающие её ионами фтора! В рекламном буклете одной из компаний, производящей водоочистители («Барьер») подробно и убедительно рассказывается о пользе фтора – «важнейшего для человеческого организма микроэлемента».

Приведём полную цитату:

«Включаясь в кристаллы гидроксиапатита, из которых состоит зубная эмаль, фтор придаёт им плотность и устойчивость к физическим и химическим воздействиям и, как следствие, в 2-4 раза снижает риск заболевания кариесом. Кроме этого, фтор является биокатализатором процессов минерализации, способствуя связыванию тканями фосфата кальция, что используется с лечебной целью при остеопорозе, остеомаляции, рахите и других заболеваниях, протекающих с нарушением минерализации костей. Фтор также играет роль стабилизатора и уплотнителя волос, ногтей и эпидермиса и улучшает иммунобиологическую реактивность».

Физиологическая норма содержания фтора (а точнее, фторид-аниона) в воде составляет, согласно буклету, 0.5-1.5 мг/л. Запомним эти цифры. Казалось бы, всё ясно. Купив фильтр («Барьер-5»), потребитель избавится от вредных примесей в питьевой воде и дополнительно укрепит свой организм с помощью фтора.

Но… Обратившись к СаНПиН «Вода питьевая», мы обнаруживаем, что содержание фтора в питьевой воде не должно превышать 0.7-1.5 мг/л, в зависимости от региона. Интересно привести также список веществ, в ряду которых упоминается фтор: алюминий, бериллий, молибден, мышьяк, нитраты, полиакриламид, свинец, селен, стронций.

Большинство перечисленных веществ – сильнейшие яды.

Открыв книгу «Вредные вещества в промышленности», т. 2 (Ленинград, 1971), стр.54-55, читаем:

«Вопрос об оптимальном содержании фтора в питьевой воде не может считаться окончательно решённым, хотя много данных имеется в пользу концентрации, равной 1 мг/л.»

Но здесь же:

«Хроническое отравление [фтором] у людей проявляется в заболеваниях зубов и костей, иногда протекающих раздельно, иногда одновременно. Особая форма эндемического заболевания описана в местностях, где питьевая вода содержит значительные количества фтора (от 1-2 мг/л и выше).

Дети, пьющие эту воду в возрасте смены молочных зубов, страдают флюорозом постоянных зубов, который называют «крапчатостью» или «пятнистостью эмали». Установлена определённая зависимость между содержанием фтора в питьевой воде и распространённостью данного заболевания. Так, при обследовании 20 000 человек, выявлено, что, при концентрации фтора в воде ниже 1 мг/л, флюороза зубов почти не было. При концентрации, равной 1 мг/л, частота поражений резко возрастает; при концентрации 1.5 мг/л и выше – сильные поражения зубов. У взрослых фтор действует преимущественно на дентин, вследствие чего, зубы становятся рыхлее, слабее….

В ряде местностей, при употреблении в пищу воды и овощей с большим содержанием фтора, среди населения наблюдалось заболевание с размягчением костей, как при остеомаляции, сопровождаемое кахексией, желтухой и желудочно-кишечными явлениями…»

Каков же вывод из пространных и противоречивых цитат? Полезен фтор или вреден? Как это бывает очень часто, однозначного ответа дать нельзя. Да, фтор необходим для организма. Но граница между физиологически необходимым количеством фтора в питьевой воде и предельно допустимым уровнем, очень неопределённа. Последствия же передозировки могут быть очень тяжёлыми. Потребность человека во фторе зависит от его возраста, здоровья, условий питания, региона проживания и т.д.

Миф пятый. Импортный фильтр лучше всех!

Какой фильтр покупать – импортный или отечественный? Правильный ответ на этот вопрос – покупать надо тот, который лучше очищает воду. При этом, мнение, что лучше работают импортные фильтры, ошибочно.

В большинстве случаев российские фильтры ни в чём не уступают зарубежным, а часто даже превосходят их по своим характеристикам. Известные зарубежные фирмы, как правило, наибольшее внимание уделяют внешнему виду своей продукции, а не «внутреннему содержанию».

В результате, получаются изделия, типа агитационной машины, изображающей последние достижения науки и техники: внутри старенький грузовик, снаружи – фанерные щиты с картинкой космического корабля. В последнее время много говорят о том, что российские фильтры лучше импортных, так как разработаны специально для очистки именно нашей водопроводной воды. Это – и правда, и преувеличение. Преувеличение – так как по-настоящему хороший фильтр в состоянии качественно очистить любую воду – хоть российскую, хоть американскую, хоть африканскую. И, при этом, не важно, где сделан фильтр.

«Фильтры «Аквафор», например, выпускаются в России, но с успехом работают и в США, и в Европе, и в Азии. Отчасти это правда, так как в России вода действительно одна из самых грязных в мире. И трубы у нас железные и ржавые, а не пластиковые, как в некоторых Западных странах.

Поэтому вполне возможно, что производители импортного фильтра и не предполагали, что в воде может оказаться столько разных, порой неожиданных, примесей. Наши же производители точно знают, какая вода в кранах именно у нас. Они же сами её каждый день пьют. И ещё один существенный момент. Конечно, хорошо, когда фильтр работает идеально. Но, к сожалению, резиновая прокладка может потечь, крышка может разбиться, мелкая деталь – потеряться.

И что тогда? Дорогая вещь испорчена? Если фильтр российский, практически любую проблему можно решить, обратившись на предприятие-изготовитель. «Аквафор», например, никогда не отказывает своим пользователям в замене вышедших из строя деталей фильтра, даже если это происходит по вине пользователя (разбитые колбы, отломанные ручки, потерянные или испорченные детали). И уж, тем более, российскому производителю гораздо легче осуществлять гарантийный ремонт фильтра (особенно это касается дорогих стационарных систем).

При этом, конечно, импортные фильтры стоят дороже отечественных. Обычно более высокая цена связана не с более высоким качеством, а с большими расходами на доставку продукции из-за границы.

В настоящее время на нашем рынке представлено довольно большое количество фирм занимающихся водоочисткой. Это и импортные, и российские компании. Среди них встречаются фирмы, работающие на этом рынке довольно долгое время и фирмы, для которых эта продукция является «случайной».

Конечно, стоит ориентироваться на компании, для которых производство водоочистителей является основной сферой деятельности, и которые занимаются этим достаточно давно. Кроме того, следует различать фирмы представляющие собой «торговые бренды» и «отвёрточные производства» от компаний, занимающихся серьёзным производством и выпускающих оригинальный продукт.

В первую очередь это касается «начинки» водоочистителя – сорбентов – веществ очищающих воду. Не следует забывать и о том, что «стоящие» идеи и решения подлежат патентованию. Таким образом, о деятельности компании можно судить по количеству патентов, выданных на её имя. Так что, выбирайте!

Источник: www.1-sovetnik.com