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Письмо Деникина Трумэну

11:31. 20 августа 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:


Письмо Деникина к Трумэну с призывами усилить борьбу против СССР, вплоть до ввода американских оккупационных сил на территорию России.







Письмо по сути представляет собой перелицовку доктрины Кеннана http://rushist.com/index.php/west/4361-doktrina-sderzhivaniya-kennana-kratko по сдерживаю СССР, которая была разработана за несколько месяцев до данного письма и уже потом через военно-дипломатические и разведывательные источники просочилась в эмигрантские круги, которые все более интенсивно прибирало под свой контроль УСС, а затем и ЦРУ. После того, как возник ядерный паритет и победа в ядерной войне над СССР стала невозможной, курс на внутреннюю деструкцию СССР стал основой американской политики в отношении советского блока.

Закончилось вот так.



Последствия "дружбы" с "западными демократиями" также хорошо известны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: подрывая деятельность, предатели, США, трумэн, холодная война
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