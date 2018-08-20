Письмо Деникина Трумэну
11:31. 20 августа 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Письмо Деникина к Трумэну с призывами усилить борьбу против СССР, вплоть до ввода американских оккупационных сил на территорию России.
Письмо по сути представляет собой перелицовку доктрины Кеннана http://rushist.com/index.php/west/4361-doktrina-sderzhivaniya-kennana-kratko по сдерживаю СССР, которая была разработана за несколько месяцев до данного письма и уже потом через военно-дипломатические и разведывательные источники просочилась в эмигрантские круги, которые все более интенсивно прибирало под свой контроль УСС, а затем и ЦРУ. После того, как возник ядерный паритет и победа в ядерной войне над СССР стала невозможной, курс на внутреннюю деструкцию СССР стал основой американской политики в отношении советского блока.
Закончилось вот так.
Последствия "дружбы" с "западными демократиями" также хорошо известны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com