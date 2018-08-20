О российском и советском паспорте…

С каким наслажденьем жандармской кастой

я был бы исхлестан и распят

за то, что в руках у меня молоткастый,

серпастый советский паспорт.

(Стихи о советском паспорте. В. Маяковский)

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании бывшего ФМС на юго-западе Москвы. Здание при этом было не закрыто, что позволяло кому угодно проникнуть к него и получить доступ к документам, в том числе с личными данными жителей столицы.

“Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве в рамках доследственной проверки будут проверены обстоятельства обнаружения в помещении здания, где ранее располагался один из столичных отделов УФМС, паспортов граждан РФ, заграничных паспортов, а также различных архивных документов и различных бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание на территории РФ”, – сказала Иванова в пятницу “Интерфаксу”. В пресс-службе СК агентству сообщили, что “следователями будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц, в том числе по ст. 293 УК РФ (халатность)”.

После прочтения этой новости кто-нибудь задумался, почему за почти 30 лет существования новой власти ни разу не всплыли паспорта СССР? Ведь изъяли у народа миллионы краснокожих книжиц?

Старые деньги 1961 года выпуска без проблем нашлись в подмосковных и костромских лесах:

https://www.kp.ru/daily/23955.4/71985/

…С распадом СССР в России появилась проблема. Печатались новые деньги, а старые девать было просто некуда. При советах Гознак СССР отправлял вышедшие из обращения купюры для утилизации на Украину. Именно там находились заводы по уничтожению денег. Сжигать их нельзя – слишком много опасных химических красителей с примесями металла. А на Украину отправлять громадные суммы стало опасно – там какое-то время советские деньги еще были в ходу, и неизвестно, как бы распорядились западные соседи внезапно свалившимся на их головы счастьем.

И тут вспомнили про законсервированные ракетные шахты. «Если нельзя сжечь – значит, можно закопать», – ударили по рукам военные и Государственный экологический комитет по Костромской области. Под списанные Центробанком купюры были выделены восемь шахтно-пусковых установок.

- Тут когда-то много было баз, – вспоминает житель деревни Дровинки Владимир Павлович, загибая пальцы: – 6-я, 30-я, 32-я… Я в то время начальником здешней железнодорожной станции работал. Военных, пока стояли ракеты, видно практически не было. Около шахт были вертолетные площадки. На них прилетала смена караула. А потом они все резко уехали, забрав какое-то оборудование и разобрав кирпичный пункт управления. А в 92-м или 93-м так же внезапно появились снова. Все – с автоматами, с собаками. Оцепили лес, местных не пускали. Через день в лес потянулись «КамАЗы», груженные темными мешками. А обратно возвращались уже пустые. Нам-то никто не рассказывал, что в мешках было.

Ракетные шахты – на лом

В лихие 90-е жить в деревне стало совсем сложно – ни денег, ни возможности заработать. Мужики, посовещавшись, решили проверить забытый военный объект в лесу. Уж чего-чего, а металлолома там должно быть богато!

Снарядили мужики экспедицию с грузовиками, тракторами да экскаваторами и отправились семьям на пропитание добывать. С бетонной крышкой мучились три дня, разворотив ее на множество валунов. А под ней – грунт. Еще день мужики сменяли друг друга за рычагами экскаватора, когда под вечер из ковша вдруг посыпались рваные мешки. Деревенские бросились к ним, начали вскрывать и оторопели. В мешках были самые настоящие банковские упаковки, набитые пачками трешек, пятерок, червонцев, четвертных, полтинников, соток образца 61-го и 91-го годов. И ими забита вся шахта высотой в девятиэтажный дом! Новоиспеченные обладатели клада потыкались в банки, в пункты приема макулатуры – никому старые деньги оказались не нужны. Обычный хлам. Тогда кладоискатели начали дербанить стальной остов шахты и пахать близлежащую территорию. Ожидания их не обманули – многочисленные толстенные кабели из цветного металла сетью опутывали все вокруг. «Черные копатели» оставили после себя множество рвов, канав, резиновых жил от кабелей и горы выкопанных денег. А прохудившаяся шахта быстро наполнилась водой подземных ручьев.

…Денежный дождь

Асаново – это полузаброшенная деревушка в 60 километрах от Костромы по трассе плюс еще 15 по проселочной дороге. В прошлом году здесь объявился некий бизнесмен с четырьмя компаньонами, с трактором и грузовиком. Компания приехала, как вы догадываетесь, вскрывать шахты, до которых местные жители не смогли добраться по одной простой причине – их, жителей, тут практически не осталось, а дома в основном выкупили дачники из города. Каково же было удивление дачников, когда старые купюры начали всплывать в их колодцах, затем потекли по местным ручейкам. А во время небольшого урагана и вовсе выпали вместе с дождем на огороды ошарашенных сельчан.

…Виктор ГЕРАЩЕНКО, глава Центробанка в 1992 – 1994 гг.: Мы эти миллиарды потом пять лет считали

- Когда мы вводили российские деньги, советские купюры приходилось обменивать всем республикам Советского Союза. Если бы мы этого не сделали, вся советская валюта, как из Прибалтики, хлынула бы на наш рынок. Потом изъятые миллиарды рублей мы считали пять лет на заводе Хруничева. Это огромные объемы. Не думаю, что на Украине больше цементных заводов, чем у нас. А деньги сжигались именно в топках цементных заводов, в которых температура такая, что сжигает купюры полностью. Мы тоже, как и прежде, сжигали, но это всегда надо договориться с заводом, ждать… А тут еще и объемы такие гигантские. Видимо, где-то их складировали, а потом захоранивали шахты. Какие там в основном купюры? Трешки и пятерки? Ну правильно. Мы республики просили не высылать нам мелкие деньги – считать надо было крупные, и до завода Хруничева купюры от 1 до 5 рублей не доходили. Видимо, в основном именно они и закопаны в лесу.