Новости Украины и Новороссии 20 августа 2018

Украинские предприятия пытаются обойти санкции, которые появились из-за торгово-экономической войны с Россией, инициированной постмайданным правительством. При этом украинский бизнес терпит убытки. Но не всем так уж плохо. Например, бизнес Порошенко в России, вопреки санкциям и запретам, процветает и приносит президенту прибыль.

Украина.Ру разбиралась в том, как украинский бизнес пытается наладить контакты с Россией вопреки политической конъюнктуре. И кто и как в этой ситуации смог не только сохранить бизнес, но получать и получать прибыль.

Война санкций после госпереворота-2014

После смены власти на Украине в 2014 году новое руководство страны взяло курс на сворачивание российско-украинского сотрудничества в разнообразных сферах, аргументируя это тем, что «Россия осуществляет агрессию против Украины».

Еще с 2014 года Кабмин денонсировал договор о сотрудничестве с Россией в военной отрасли, запретив экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. Верховная рада разорвала соглашения между правительствами Украины и РФ об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них, о сотрудничестве военных разведок, а также межправительственное соглашение о взаимной охране секретной информации.

В 2016 году правительство Украины также решило прекратить действие договора о сотрудничестве в сфере технической защиты информации.

В 2017 году по инициативе украинской стороны прекращено действие соглашения между правительствами стран о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны, а в ноябре того же года — договор с Россией о поставках вооружения и военной техники.

В этом году правительство Украины денонсировало программу экономического сотрудничества с РФ, рассчитанную на период до 2020 года. Она предусматривала взаимодействие обеих стран в таких отраслях как энергетика, торговля, сельское хозяйство, судостроение, транспорт и туризм.

С 2015 по 2018 г. указами президента Украины и Советом по национальной безопасности и обороне (СНБО) расширялся санкционный список, который в данный момент насчитывает 1762 физических лиц и 786 юридических лиц.

Естественно, Россия также предпринимала ответные ограничительные меры: с 1 января 2016 года Россия приостановила режим свободной торговли для всех товаров украинского происхождения. Их испытал тот украинский бизнес, который не только физически присутствовал в РФ, а и импортировал в Россию сырье и готовую продукцию.

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До этого года товары украинского происхождения при ввозе в Россию освобождались от пошлин в рамках Договора о зоне свободной торговли государств-участников СНГ.

С этих пор к украинским товарам при импорте в Россию стала применяться такая же ввозная пошлина, как и для других стран ВТО. В связи с этим снизилась их конкурентоспособность.

Стоит также вспомнить, что Россия ввела продуктовое эмбарго в 2014 году к странам, которые применили против нее санкции, и Украина оказалась в их числе. Под него попали мясная, рыбная и молочная продукция, а также овощи и фрукты. Последствия оказались плачевными. Если доля Украины в российской внешней торговле составляла всего 7%, то доля России в украинской внешней торговле достигала 40%.

В РФ, к примеру, поставлялась треть аграрной продукции, причем, это была готовая продукция, а не сырье, которое преимущественно поставляется в ЕС. Сейчас доля России в украинском экспорте составляет лишь 9%, хотя это — самая большая доля среди остальных стран.

Для многих украинских предприятий и производителей российский рынок является безальтернативным, поэтому они предпринимают усилия для обхода санкций.

Почему украинские высокотехнологичные предприятия возвращаются к сотрудничеству с Россией

Одними из ведущих украинских высокотехнологичных предприятий, пострадавших от торгово-экономической войны, стали авиастроительная компания «Антонов», ракетно-космический завод «Южмаш» и газотурбинный завод «Зоря-Машпроект».

Так, в 2015 году украинское госпредприятие «Антонов» по решению правительства вышло из украинско-российского СП «ОАК — Антонов», созданного в 2011 году и успешно работавшего в рамках совместных проектов по сбору самолетов Ан-70, Ан-124 и Ан-140. Из-за отсутствия российских комплектующих, производство пришло в упадок — уже в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины, выживая только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники.

Единственное, что удалось сделать без России, — запустить вместе с Саудовской Аравией летом 2017 года самолет-демонстратор Ан-132D с иностранными комплектующими.



© РИА Новости, Сергей Мамонтов

Авиационный завод ГП «Антонов» на Украине

Осенью 2017 года «Антонов» возобновил сотрудничество с Россией: его специалисты оценивали техническое состояние грузовых самолетов Ан-124-100 «Руслан», которые использует авиакомпания «Волга-Днепр».

Президент предприятия Александр Кривоконь пояснял, что специалисты работают на договорной основе в соответствии с межведомственными соглашениями, а «Волга-Днепр» не входит в список компаний, к которым СНБО применила санкции.

Кроме того, невыполнение обязательств могло привести к международным санкциям.

В марте этого года представители украинской авиастроительной компании вели закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Белоруссии. Там планировалось продлевать летную годность, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.

В рамках сотрудничества рассматривалась возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных, поскольку импортозамещение российских агрегатов, которое «Антонов» проводит с 2015 года, препятствует запуску серийного производства новых самолетов.

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В пресс-службе предприятия указывалось, что «значительно быстрее может быть организован выпуск самолета в предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями».

Днепропетровский завод «Южмаш» был одним из символов украинской промышленности, её потенциала и возможностей.

До того момента, как СНБО Украины 22 августа 2014 года запретил любое военное сотрудничество с Российской Федерацией, завод регулярно получал от северного соседа деньги по действующим контрактам. Инженеры проводили регулярное конструкторское сопровождение и продление ресурсов межконтинентальных баллистических ракет 36М2 «Воевода», а ранее — РС-18 «Сатана», которые стоят сейчас на вооружении ракетно-космических войск России.

«Южмаш» производил ракеты «Зенит», считающиеся одними из лучших в мире, но более половины ее комплектующих производилось в России.

После введения санкций их поставка прекратилась, поэтому в 2017 году долги за использование электроэнергии достигли 400 млн.грн, а долги по зарплате сотрудникам — более 100 млн грн. Руководство предприятия заявило об аресте его счетов за долги государству 40 млн. грн.



© yuzhmash.com

Южный машиностроительный завод на Украине

С целью оживления производства в том же 2017 году был заключен контракт с американской «S7 Sea Launch Limited», имеющей российские корни. По нему предприятие обязывалось выпустить 12 ракет «Зенит» для реализации проектов «Морской старт» (плавучая платформа в США) и «Наземный старт» (космодром «Байконур») в обход санкций.

Без «S7 Sea Launch Limited» она была бы невозможна, поскольку зарегистрированная в США компания стала своеобразным посредником между Государственным космическим агентством Украины и «Роскосмосом», которые официально разорвали все связи.

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Такая же ситуация сложилась на предприятии «Зоря-Машпроект», которое производило газовые турбины. Их использовали практически все суда военно-морского флота Украины и России.

С приходом новой власти завод по политическим причинам отказался их поставлять, став на грань банкротства. Его спасало лишь сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных установок на украинской ГТС, однако уровень загрузки серьезно уменьшился, поэтому сотни людей остались без работы.

Поняв, что иного пути нет, руководство решило возобновить прерванные связи. 15 августа нынешнего года «Зоря-Машпроект» заключила договор с ООО «Техинвестэнерго» из Санкт-Петербурга на 660 тыс. руб. по услугам юридического консультирования и юридического представительства.

По условиям договора российская фирма до 31 августа 2018 года должна будет от имени госпредприятия на территории Таможенного союза исполнять функции иностранного производителя в части обеспечения соответствия продукции, которая поставляется требованиям технических регламентов Таможенного союза и национальных стандартов размещения продукции на его территории.

Как Порошенко набивает карманы в России

Одним из крупнейших предприятий, имеющих представительство в России, была принадлежащая структурам Петра Порошенко кондитерская фабрика «Рошен» в городе Липецке.

Именно наличие у Верховного главнокомандующего работающего производства во «вражеской стране» ставилось в вину ему оппонентами, ибо входило в явное противоречие с риторикой властей о войне с Россией.

Поначалу он обещал продать «Рошен», а позже заявлял, что передал управление в некий «слепой траст». Несмотря на войну и кризис, в пресс-службе корпорации сообщали, что в 2014–2016 годах «Roshen» получило более 72 млн долларов дивидендов от работы ее Липецкой фабрики.

В 2015 году Следственный комитет РФ начал уголовное производство против нее по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Но в 2016 году фабрика успешно работала и даже приносила прибыль. Общая сумма платежей предприятия в бюджет России за 2016 год составила почти миллиард рублей: 660 млн в виде недоимок, выявленных налоговой службой и 330 — налоги от текущей деятельности.



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Кондитерская фабрика «Рошен» в городе Липецке, принадлежащая Петру Порошенко

Во многих украинских СМИ распространили информацию, что в 2017 г. она будет ликвидирована. В заявлении корпорации Roshen говорилось, что решение о закрытии липецкой фабрики было принято по экономическим (падение продаж предприятия) и политическим (дискредитация фабрики и ее владельца в российских и украинских СМИ) причинам.

Но на деле речь шла об остановке и консервации производства, а не о его полном закрытии и ликвидации. Следовательно, в любой момент его можно будет возобновить.

Согласно Отчету о финансовых результатах, за год расходы на оплату труда упали всего на 34% — с 283,9 млн в 2016 году до 185,3 млн рублей в 2017-м. На конец 2017 года на фабрике работали 72 человека. При этом в течение года было уволено 667 человек. То есть, за год были уволены около 90% персонала, а оставшиеся, видимо, поддерживали и охраняли предприятие.

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К слову, бывший генпрокурор Ренат Кузьмин через суд даже добился начала уголовного дела против президента Украиныпо статье «государственная измена» за «финансирование российской армии» через фабрику.

Впрочем, липецкая фабрика — не единственный актив украинского Президента. Так, днепропетровский аккумуляторный холдинг ISTA, который принадлежит Порошенко, является основным поставщиком аккумуляторов для автомобилей Renault, которые выпускает российский «АвтоВАЗ».

Кроме того, близкие к Порошенко структуры продают в России китайские автомобили марки JAC, собираемые на черкесском заводе Derways. Также Порошенко владеет заводом по производству крахмала «Крахмалопродукты» и его дочерней структурой, зерновой компанией «Лакигрейн».

Предприятия раньше совершенно официально входили в подконтрольный Порошенко холдинг «Укрпроминвест-Агро», однако после 2014 года не были проданы, как утверждают в холдинге, а переданы кипрскому офшору Chartomena Limited, конечным владельцем которого является гарант украинской Конституции. Сейчас они работают, приносят прибыль и платят налоги в российский бюджет.

В целом, санкции оказались категорически не выгодными для украинского бизнеса и предприятий, которые идут на всяческие ухищрения с целью возобновления сотрудничества с российскими коллегами, что крайне необходимо для их существования.

В то время как высокопоставленные представители власти, такие как президент Порошенко спокойно владеют в РФ немалыми активами, продолжая бессовестно лгать о «войне с агрессором».

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Виталий Диденко

«Украина.ру»