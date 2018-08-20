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Квантовый переход. Что изменилось в Явном Мире? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:24. 20 августа 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Квантовый переход состоялся.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В передаче “Как себя вести в местах силы? Горный Алтай” – Алексей Орлов поведал нам о том, что на нашей Матушке-Земле, начался какой-то “новый уровень игры”… Чтобы понять, что означает сия фраза, и какие новые “кнуты и пряники” нам ждать на этом новом уровне, а также как правильно себя вести в это время “Великих Перемен”, мы и решили записать эту беседу…

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Источник: www.youtube.com

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