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Целина — провальная авантюра Хрущёва

09:10. 20 августа 2018 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

Как начинался проект „Целина”? 16 августа 1956 года было принято постановление ЦК КПСС об орошении и освоении 300 тысяч гектаров целины в Голодной степи (Казахстан и Узбекистан).

Освоение «целинных и залежных земель» к тому времени уже шло полным ходом: всего в Казахстане, Сибири, в Поволжье и на Урале предполагалось распахать не менее 43 млн. гектаров!

Но столь грандиозное переустройство природы так и не решило в СССР продовольственных проблем. Почему? Об этом в нашей статье.

Курс на ликвидацию «неперспективных» деревень проходил на фоне вложения огромных средств и усилий на освоение целинных и залежных земель Поволжья, Южной Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. Идея была верной, но дело нужно было вести разумно, постепенно, без постоянной гонки и аврала. Программа должна была иметь долгосрочный характер.

Однако всё делалось в спешке, всё превратилось в очередную кампанейщину…

В 1954 году пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». Как вспоминал второй секретарь компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов:

«Была дискуссия: развивать сельское хозяйство интенсивным или экстенсивным путём. Доводы за интенсификацию были значительно убедительнее, однако руководство страны Советов в лице Н.С. Хрущёва предпочло экстенсивный путь развития сельского хозяйства».

Идею быстро распахать целинные и залежные земли Хрущёв и его единомышленники выдвинули ещё на пленуме ЦК КПСС в июне 1953 года, но тогда они получили отпор со стороны как руководства партии, так и многих учёных-аграрников. Однако в 1954 году после смерти И.В. Сталина хрущёвцы смогли взять верх.

Что предшествовало принятию решения по освоению целинных земель?

Каким было сельское хозяйство эпохи Хрущёва? Оно выросло на наследии эпохи Сталина и поэтому хотело забыть об этом. Причина — главной заботой любого бюрократа в системе партократии КПСС было сохранить свою власть. Всё было построено на самом наглом очковтирательстве в посылаемых «на верх» отчётах, которого ни за что не допустил бы «Отец народов». Всё было насыщено трескучей болтовней «о наших достижениях».

К середине 1950-х годов СССР полностью обеспечивал себя продовольственным зерном и продавал за границу солидное количество зерна пшеницы высочайшего качества — так называемые «сильные» сорта мягкой пшеницы.

Международные торговцы зерном в то время заявили, что хлебная биржа купит любое количество такой пшеницы, которое сможет поставить на рынок СССР. Одновременно с этим происходил импорт кормового зерна ячменя, кукурузы, сои.

У Хрущёва возникло стремление резко увеличить производство мягкой пшеницы. Возможными путями были:


  • на ранее освоенных землях улучшить технологию возделывания, усилить механизацию и энерговооружённость хозяйств;

  • резко увеличить площади посева за счёт распашки целинных земель в Западной Сибири и Казахстане.

Решением ЦК КПСС был выбран второй — экстенсивный — путь.

Экономический рост-13

Как данный вопрос решался при Сталине?

Надо отметить, что проблемы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны всегда занимали важное место в политике советского руководства и стали одними из главных в экономической политике в послевоенные годы.

Это было связано с тяжелейшими последствиями войны. Ущерб, который нанесли полчища Гитлера сельскому хозяйству Советского Союза, исчислялся десятками миллиардов рублей.

На оккупированной гитлеровцами территории СССР в прежние годы производилось (в масштабе всей страны): 55 — 60% зерна, в том числе до 75% кукурузы, почти 90% — сахарной свеклы, 65% — подсолнечника, 45% — картофеля, 40% — мясопродуктов, 35% — молочной продукции.

Гитлеровцы уничтожили или вывезли почти 200 тысяч тракторов и комбайнов, что составляло примерно треть парка сельхозмашин страны в 1940 году.

Страна лишилась более 25 млн. голов скота, а также 40% предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Плакат времён освоения целины, 1954 год-07

Советский плакат. Восстановление хозяйства СССР

Ситуацию усугубила засуха 1946 — 1947 годов. Кроме того, Москва отказалась от кабальных иностранных кредитов и импорта сельхозпродуктов за валюту, чтобы не попасть в зависимость от Запада.

Также стоит учесть, что, несмотря на внутренние проблемы, в 1945-1953 годы СССР оказывал безвозмездную продовольственную помощь Восточной Германии, Австрии, а также Китаю, Монголии, Северной Корее и Вьетнаму.

В 1946 году советское руководство поручило сельскохозяйственным и исследовательским организациям разработать предложения по обеспечению долговременного надёжного снабжения сельхозпродукцией, повышению урожайности земледелия и продуктивности животноводства, а также по материальному стимулированию роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР.

Была учреждена межведомственная комиссия под руководством академиков Т.Д. Лысенко и В.С. Немчинова: она получила задачу по разработке долговременной государственной агрополитики (о Немчинове читайте нашу статью « ЖЗЛ: В.С. Немчинов — разработчик балансового метода экономического развития СССР»).

Комиссия просуществовала до 1954 года. По решениям мартовского пленума ЦК КПСС её работа была объявлена неудовлетворительной.

Судя по всему, из-за отрицательного отношения к инициативе Хрущёва и его соратников по скорейшему освоению залежных и целинных земель.

Плакат времён освоения целины, 1954 год

Плакат времён освоения целины, 1954 год

Попытка начать целинную кампанию была сделана ещё при Сталине. Некоторые учёные — будущие советники Хрущёва — в 1949 —1952 годы буквально «бомбардировали» письмами не только Лысенко и Немчинова, но и многих членов Политбюро, лоббируя экстенсивное развитие сельского хозяйства страны.

Они предлагали быстрое освоение новых земель прежними агротехническими методами и с помощью массового использования химических удобрений и, соответственно, перераспределения посевных площадей.

То есть то, что было позднее осуществлено при Хрущёве. Однако межведомственная комиссия под руководством академиков Лысенко и Немчинова провела большую работу и предоставила в ЦК КПСС и Совет министров, а также лично И.В. Сталину семь докладов и рекомендаций, которые отрицали экстенсивный путь развития аграрного сектора.

Учёные прогнозировали:

«Распашка под пшеницу примерно 40 миллионов гектаров целинно-залежных земель, кардинально отличающихся по своим свойствам и требуемым методам обработки от сельхозугодий других районов СССР, приведёт к хронической деградации этих земель, к негативным изменениям экологической ситуации в обширном регионе страны и, соответственно, к постоянному увеличению затрат по поддержанию плодородия целинных почв».

Также они отмечали, что в краткосрочный период, 2 — 3 года, произойдёт резкое увеличение урожайности.

Однако затем, с помощью химических средств и увеличения объёмов искусственного орошения, можно будет добиваться лишь поддерживания уровня урожайности, но никак не дальнейшего его увеличения.

Из-за особенностей почвы и климата в целинных районах, урожайность там будет вдвое-втрое ниже урожайности в традиционных сельскохозяйственных районах России (Украина, Молдавия, Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, некоторые районы Поволжья).

Искусственное же наращивание урожайности за счёт химизации и орошения приведёт к неустранимому загрязнению, засолению и кислотному заболачиванию почв, а, значит, к быстрому распространению эрозии, в том числе на естественные водоёмы в регионе с целинными землями.

Такая тенденция вызовет, в частности, ликвидацию животноводства как сельхозотрасли в регионе от Волги до Алтая включительно.

В первые 5 — 6 лет запасы плодородного слоя почвы — гумуса — на целинных землях сократятся на 10 — 15%, а в дальнейшем этот показатель составит 25 — 35% в сравнении с «доцелинным» периодом.

Советские учёные писали, что для искусственного орошения новых сельхозземель могут понадобиться многокилометровые отводы от Волги, Урала, Иртыша, Оби и, возможно, от Арала и Каспия (с обязательным обессоливанием воды этих артерий).

Очевидно, что это может привести к негативным, причём хроническим изменениям в водохозяйственном балансе многих регионов страны и резко ухудшит обеспечение водными ресурсами сельского хозяйства, особенно животноводства, на большей части территории СССР.

А снижение уровня Волги, Урала и других водных артерий и водоёмов отрицательно скажется на всех отраслях экономики регионов, примыкающих к целинным землям, — особенно на лесном, рыбном хозяйстве, судоходстве и электроэнергетике, ухудшится там и экологическая ситуация.

Стоит сказать, что комиссия не отвергла в принципе идею освоения целинных и залежных земель СССР. Но для этого требовались принципиально новые агробиологические и технические методы, в том числе развитие селекционной работы, учёт специфики природно-климатических условий конкретных регионов, и особенности воздействия химических удобрений на те или иные виды сельхозрастений в конкретных регионах СССР.

Не зря Молотов отмечал необходимость освоения целины в ограниченных масштабах:

«Целину начали осваивать преждевременно. Безусловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. Я с самого начала был сторонником освоения целины в ограниченных масштабах, а не в таких громадных, которые нас заставили огромные средства вложить, нести колоссальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах поднимать то, что уже готово.

А ведь иначе нельзя. Вот у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на целину или уже в обжитые районы, где возможности имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно.

Разбросали средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, он гниёт, дорог нет, вывезти нельзя. А Хрущёв нашёл идею и несётся, как саврас без узды! Идея-то эта ничего не решает определённо, может оказать помощь, но в ограниченном пределе.

Сумей рассчитать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет — давай, давай!

Стал размахиваться, чуть ли не сорок или сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнадцать или семнадцать, вероятно, вышло бы больше пользы. Больше толку»…

Выводы комиссии в хрущёвский период оставались в СССР под грифами «Секретно» или «Для служебного пользования» и не были доступны широкой общественности.

Только во время конфронтации СССР с Китаем и Албанией (целиком вина Хрущёва) — из-за «антисталинских» решений ХХ и ХХII съездов КПСС — они попали в Пекин и Тирану, где им и дали ход.

Таким образом, ещё в сталинский период советские учёные полностью спрогнозировали негативные факторы масштабной целинной эпопеи Хрущёва.

Как и каким образом осуществлялся процесс освоения целины?

Ускоренное освоение целины породило сразу несколько бед.

С одной стороны, освоение целины началось без всякой предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры — дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря уже о жилье и ремонтной базе для техники.

Природные условия степей не принимались во внимание: не учитывались песчаные бури и суховеи, не были разработаны щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу климата сорта зерновых. Поэтому освоение целинных земель превратилось в очередную кампанию, якобы способную в одночасье решить все проблемы с продовольствием.

Процветали авралы и штурмовщина, неразбериха.

Фото времён освоения целины=15

Фото времён освоения целины

В этот поспешный и непродуманный проект вложили огромные деньги, средства и усилия. Так, за 1954 — 1961 годы целина поглотила 20 % всех вложений СССР в сельское хозяйство.

Из-за этого аграрное развитие традиционных русских районов земледелия осталось без изменений или даже стало деградировать. Эти деньги можно было использовать с большей пользой. На «целинный фронт» бросили тысячи специалистов, добровольцев и технику.

Плакат времён освоения целины «Едемте с нами!», 1954 год-16

Плакат времён освоения целины «Едемте с нами!», 1954 год

По комсомольским разнарядкам в казахские степи гнали молодёжь, направляли технических специалистов, направляли целые выпуски учителей, врачей и агрономов. Отправляли и молодых колхозников из «неперспективных» мест.

По сути, это была массовая депортация русских из их коренных земель, которые в это время запустевали…

Как и прогнозировала комиссии, в первые несколько лет на целине и, значит, в стране, существенно вырос сбор хлеба. Первым результатом освоения целины стало резкое увеличение сельскохозяйственного производства: в 1954 году СССР собрал 85,5 млн. тонн зерна (в том числе на целине 27,1 млн. тонн), а в 1960 году уже 125 млн. тонн (в том числе на целине — 58,7 млн. тонн.

Благодаря чрезвычайному сосредоточению средств, людей и техники, а также природным факторам новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов — от половины до трети всего производимого в СССР хлеба.

Но увеличивалась не урожайность, а площадь посевов: доля целинных земель в посевных площадях пшеницы в СССР к 1958 году составила 65%, а доля этих земель в валовом сборе пшеницы в стране почти достигла 70% процентов.

При этом за шесть лет после 1953 года потребление сельским хозяйством химических удобрений, по официальным данным, возросло более чем вдвое: целинные земли требовали растущего количества «химии», впоследствии заражающей и почвы, и зерно, и водоёмы, наносящей урон животноводству.

Кроме того, при Хрущёве травопольная система земледелия была сначала раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными при Сталине в 1948 — 1953 годах и позволившим предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия (например, в Малороссии).

Одновременно увеличивались и капиталовложения в сельское хозяйство. Именно со времени правления Хрущёва сельское хозяйство СССР стало превращаться в «чёрную» дыру», засасывающую всё больше средств. И чем больше был их объём, тем быстрее снижалась их эффективность.

Поэтому желаемой стабильности, вопреки усилиям, добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд. В результате нарушения экологического равновесия и ветровой и химической эрозии почв настоящей бедой стали пыльные бури.

Только в 1956 — 1958 годы с целины было «сдуто» 10 миллионов гектаров пашни, проще говоря, территория Венгрии или Португалии.

Сравнение данных о валовом сборе зерновых и технических культур — в миллионах тонн — 1958 и 1963 годы в буквальном смысле ужасают: пшеница — 76,6 и 49,7; рожь — 16 и 12; овес — 13,4 и 4; сахарная свекла — 54,4 и 44; лен — 0,44 и 0,37; картофель — 86,5 и 71,6.

Освоение целины вступило в стадию кризиса, эффективность её возделывания упала на 65%.

Кроме того, к 1959 году посевные площади под зерновыми и техническими культурами в русском Нечерноземье, в Центрально-Черноземном регионе РСФСР и на Среднем Поволжье были, в целом, сокращены примерно вдвое по сравнению с 1953 годом, в том числе посевы традиционного там льна — почти втрое…

Таким образом, целинная эпопея была ещё одним сильным ударом по русской деревне и сельскому хозяйству. Продовольственное изобилие не состоялось; аграрный сектор стал превращаться в «чёрную дыру».

Россия-СССР стала подсаживаться на импорт продовольствия; произошёл резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из русской деревни и принудительное перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых сельскохозяйственных регионов, что стало одним из ведущих факторов, наряду с курсом на ликвидацию «неперспективных» деревень, который привёл к деградации сельского хозяйства в центральной и северной части России (в коренных русских землях).

Кроме того, после развала СССР миллионы русских стали заложниками политики Хрущёва, потеряв свою большую родину.

Многие вынуждены были покинуть основанные их предками города и освоенные земли, опасаясь националистической политики местных властей.

Каковы последствия целинной авантюры Хрущёва?

Вот что по этому поводу говорил член-корреспондент РАН, директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев:

«После смены руководства страны весной 1953 года травопольная система земледелия была сперва раскритикована, а затем даже запрещена. Более того, власти предписали впредь не ухаживать за лесозащитными полосами, созданными в 1948 — 1953 гг. и позволившими предотвратить во многих регионах опустынивание, засоление почв, снижение их естественного плодородия.

Страна начала невиданную в истории цивилизации скоропалительную распашку целинных степей и лесостепных земель. Такая аграрная политика стала роковой…»

А вот мнение академика Сергея Бобышева и других учёных-аграрников, которые были более категоричны:

«Целина была третьим сильным ударом, добивающим русскую деревню после коллективизации ( хотя тут большой вопрос, поскольку был подъём развития сельского хозяйства) и войны.

Резкий отток трудоспособного, квалифицированного и молодого населения из деревни и перераспределение материально-технических ресурсов в пользу новых районов привели к ослаблению сельского хозяйства в центральной и северной части России…

Оценить решения середины 50-х и их последствия представляется необходимым, так как и сейчас «целинное мышление» зачастую господствует в принимаемых законах и программах…»

Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель привело к крайне неблагоприятным экологическим последствиям, главное из которых — потеря плодородия на огромных пространствах.

Огромное расширение сельхозугодий в новых районах породило ряд острейших проблем, явившихся результатом неизученности многочисленных последствий затеянного».

В октябре 1948-го Совмином СССР был утверждён рассчитанный на 10 — 15 лет «план создания системы государственных защитных полос, развития защитных лесонасаждений, по закреплению и облесению песков, развитию орошения, строительству прудов и водоемов».

За первые 2 года реализации этого плана была проведена посадка полезащитных лесных полос площади в 1,4 млн. гектаров, а количество оросительных водохранилищ и каналов возросло почти в 2,5 раза в сравнении с 1947 годом. О сталинском плане развития природы мы писали в статье «День заповедников и национальных парков».

Примечательно, что в регионах охваченных подобного рода мероприятиями, урожайность сельхозкультур и продуктивность животноводства к 1958 году возросла более чем в 2 раза по сравнению с 1948 годом.

Эти регионы — Среднее и Нижнее Поволжье, некоторые районы Ставропольского и Краснодарского края, Ворошиловградская, Оренбургская, Омская, Курганская области, восточные районы Азербайджана, ряд районов Узбекистана.

Однако уже с мая 1953 года реализация большинства постановлений ЦК и правительства по сельскому хозяйству и решений ВАСХНИЛ 1946 — 1952 годов была прекращена…

Если в 1948 — 1953 годах на предотвращение опустынивания и эрозии почв выделялось примерно 30% объёма сельскохозяйственных капиталовложений, то в 1958 —1970-х годах — лишь 20 %, а в 1980-х годах — не более 15%, хотя темпы опустынивания и эрозии почв возросли к середине 1980-х годов более чем в 2 раза в сравнении с 1947 — 1954 годами.

Важны и другие цифры: если в 1947 — 1955 годах валовая продукция сельского хозяйства СССР возросла на 65%, то в 1958 — 65 гг. — лишь на 10%, а в 70-е — 80-е годы — только на 17% (за 20 лет!)…

Именно с «целинного пятилетия» сельское хозяйство стало главным «потребителем» капиталовложений — и чем больше был их объём, тем ниже становилась их эффективность.

Заметки на полях

Стоит напомнить, что главный акцент на повышении продуктивности сельского хозяйства во второй половине 1940-х — начале 1950-х был сделан именно на Европейском регионе СССР.

В то время как, например, Средняя Азия, включая Казахстан, рассматривались, с учетом их экономической истории и агроспециализации, — в качестве вспомогательных зерновых баз СССР.

Поэтому 20 октября 1948 года было принято постановление Совета министров СССР и ЦК партии «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

Только за 1948 — 1953 годы, благодаря реализации упомянутого плана, в Европейском регионе СССР продуктивность сельхозрастениеводства повысилась почти на треть, а животноводства (включая домашнее птицеводство) — на четверть; продуктивность же сельхозпочв увеличилась в том же регионе примерно на 40%. В то же самое время объем почвенной эрозии сократился в этом регионе более чем на 20%.

Отметим и то, что в тот же период, то есть во второй половине 40-х — первой половине 50-х годов в ряде регионов СССР, в чётком соответствии с их природно-климатическими условиями и возможностями (а не по волюнтаристским административным решениям середины 50-х — начала 60-х годов, например, по освоению целины или возделыванию кукурузы…) получили интенсивное развитие возделывание кок-, тау-сагыза и гваюлы, то есть натурального каучука — в большинстве союзных республик; сахарного тростника и бананов — в южных районах Азербайджана, Грузии и Средней Азии; хлопка — в Нижнем Поволжье, Ставрополье, Дагестане, в Армении, Молдавии и на юге Украины; винограда — в российском Черноземье, на юге Беларуси и Литвы, в Нижнем и Среднем Поволжье; цитрусовых, оливок и чая — в Адыгее, Закарпатье, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Ростовской области, Краснодарском Причерноморье, Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Дагестане.

В частности, были выведены новые высокопродуктивные и жизнеспособные сорта этих культур, полностью адаптированные к местным условиям.

Быстро росли урожайность тех же сортов и, соответственно, объёмы производства разнообразной готовой продукции из упомянутого сырья. Государство же экономически стимулировало развитие этих новых отраслей.

Однако уже с мая-июля 1953-го системное выполнение всех вышеупомянутых проектов прекратилось. В «пользу» целины. А, например, выступивший против этих «хрущёвских» новаций Минлесхоз СССР был тогда же расформирован — вплоть до середины 1960-х…

Бесславное окончание «кукурузного эксперимента» совпало по времени с 10-й годовщиной «целинной революции» и… пленумом ЦК КПСС в октябре 1964 года, на котором «соратники» Хрущёва отправили его в отставку.

Припомнив ему целину и кукурузу, обещания коммунизма через 20 лет и продажу сельхозтехники колхозам, что сделало их хроническими должниками государства, а впоследствии — банкротами. «Соратники», однако, не вспомнили о своём активном участии во всех хрущёвских авантюрах (достаточно «вспомнить» приписываемое Л.И. Брежневу сочинение «Целина», но об этой книге — дальше).

Плакат. Арсеенков В. Целина. Люди растят хлеб на земле — земля растит людей! 1979 год-03

Плакат. Арсеенков В. Целина. Люди растят хлеб на земле — земля растит людей! 1979 год

В 1963 — 1964 годах в журналах «Здоровье» и «Наука и жизнь» публиковались статьи о вреде частого потребления помидоров и яиц, дичи и свинины, сливочного масла и ржаного хлеба. Итак, продовольственное изобилие не состоялось.

Более того, по уровню снижения эффективности сельхозпроизводства в СССР с 1960-х годов первое место прочно занимала РСФСР.

Это связано, например, с тем, что именно европейская часть РСФСР стала главным «кукурузным полигоном» в 1960 —1964 годах, и за счёт сокращения финансирования именно российской агросферы всё больший объём капиталовложений направлялся в целинные районы Казахстана в 1950-х — 1980-х годах.

Если в 1952 году СССР не импортировал зерно и корма, то в 1965 году ввоз только зерна составил 1,5 млн. тонн, а в 1991 году — 18 млн. тонн. Импорт же мясопродуктов возрос за 1962 — 1991 годы в 6 раз, кормов — в 7 раз, плодоовощей — в 6 раз (по объёму).

В 1995 году импорт СНГ зерна и кормов превысил 20 млн. тонн, в том числе Россией — 10 млн. тонн..

чистый импорт зерна СССР-18

Таким образом, пашня «отомстила». То негативное, что связано с целиной — и пыльные бури, и гибель пастбищ — всё это результаты недальновидной политики. Получив первый целинный хлеб, который позволил вырулить на «плюс» зерновой баланс страны, чиновничество потом, казалось, охладело к собственной затее, наигралось.

Вторая половина 50-х отмечена постоянным снижением темпов работ на целине и внимания к ним властей. Если в 1954 — 1956 годах на Урале освоено 2,6 миллиона га, то в 1960-м — только 29 тысяч га.

Удары пошли оттуда, откуда не ждали. 1957-й: поголовное, в алфавитном порядке, превращение колхозов в совхозы, сселение деревень. 1958-й: ликвидация МТС с принудительным выкупом техники колхозами, которым нечем за неё было платить.

Отсюда — резкий рост аграрных долгов, которые с этого времени и до сегодняшнего дня становятся проклятием российского АПК. Уже в 1970 году на Урале 32 процента совхозов убыточны, в 1990-м убыточны почти все.

Резко падает урожайность: земля устаёт, поддержки ей нет. В 1950 году урожайность вокруг будущих целинных земель — 12 центнеров с га, в 1956-м — 13,8, но уже в 1958-м — 7, почти как в страшную засуху 1955-го. Целина насытилась энтузиазмом. Она дала всё, что могла дать на голом энтузиазме. Она требовала денег.

Деньги в СССР были. В 1961 году страна начинает массовые закупки зерна в США и Канаде. Тогда же Акмолинск переименовали в Целиноград. Целина окончательно стала памятником «героизму и мужеству советского человека».

А наши нефтедоллары поддержали американского фермера. С первой фурой зерна из Канады целина умерла.

Цифры и факты


  • Общая площадь новых земель — 43 миллиона га (из них ныне на территории РФ — 16,3 миллиона).

  • 3,5 миллиарда тонн зерна — отдача целины за 50 лет.

  • 337 новых совхозов создано только в Казахстане.

  • 21,1 миллиарда рублей СССР — примерная стоимость программы освоения целины.

  • 250 — 300 тысяч человек получили квартиры в целинных новостройках.

  • 1,7 миллиона человек — число людей, задействованных в программе.

ИАЦ

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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: иац, история, КПСС, народ, природа, русский, советский, Спицын, ссср, статистика, управление, хрущев
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