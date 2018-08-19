В.Л. Авагян. Колониализм и „экономика успеха”

В России в меньшей степени, в окружающих Россию маленьких союзниках, вроде моей Армении – в большей, но сложилась практика, когда экономическое безумие стало не просто нормой жизни. Оно стало ещё и привычкой. Люди настолько привыкли к экономически-безумным выходкам, что уже не задают вопроса – откуда они и почему? Так привыкаешь к шуму волн, если живёшь у моря, или к лязгу железной дороги – если живёшь у вокзала. Просто не слышишь привычных шумов…



Но ведь есть очевидные вещи, которые нельзя не слышать – даже если ухо притерпелось к их многолетнему игнору! И не нужно быть академиком, достаточно хорошего школьного образования, чтобы их понять.

Управление требует расписанной по времени и контролируемой по итогам детальной программы. Оно требует планирования с теми или иными индикаторами.



Для него необходим трезвый и точный расчёт на будущее. Если нет трезвого и точного – тогда хотя бы нетрезвый и расплывчатый. Если нет и его – тогда хотя бы декларация о намерениях…

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Ничего этого нет! Вместо этого мы сталкиваемся с ДЕКЛАРАЦИЕЙ ЖЕЛАНИЙ как у власти, так и у одураченного населения, которое периодически бунтует – но по сути, они с властью едины в крайней расплывчатости представлений об экономике.

Но ведь желание – всего лишь желание! «Хотим жить, как в Европе!» – и что? А я, допустим, хочу получать зарплату, как глава «Сбербанка» – какое это имеет практическое значение?

Мало ли кто чего хочет – желания мертворожденны, если не влекут за собой действий по своему воплощению, программ перехода от имеющегося к желаемому. Иначе, как сказал поэт – «дурно пахнут мёртвые слова»!

Если ты хочешь на другой берег реки, то нужно искать лодку, или строить мост, или плот – а для начала решить, лодку, мост или плот ты выбираешь. То есть желания или порождают программу действий – или зловонно разлагаются в человеке, выдуривая его насквозь и заставляя говорить о его невменяемости (украинских «активистов», к примеру).

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Что понимает даже школьник, если он не свихнулся с майданом или Навальным за компанию? То, что путь к конечной цели лежит через промежуточные средства. Большая задача должна быть разбита на много маленьких, легко решаемых задач – тогда и в целом будет решена.

Приведу пример в виде тезиса и аналитического отклика:

-Допустим, я хочу жить, как в Германии.

-Немцы делают лучшие в мире машины

Умозаключение: если я хочу жить, как немцы, то я тоже должен начать делать машины.

Кто мне в этом мешает?

Да в первую очередь – сами же немцы…



- Они делают машины давно; и потому делают их хорошо.

- Следовательно, пока на рынке моей страны их машины – мои кривобокие никто покупать не хочет. И я не могу угнаться за немцами, как ваш сынишка-школьник не угонится за матёрым аспирантом в решении уравнений!

Можно ли сразу начать делать хорошие машины?

Нет!!!

Любое дело требует ученичества, и чем сложнее дело – тем дольше ученические сроки. Если мы недавно занялись ремеслом – то не сможем сразу выдать шедевр. Это – факт, как и другое:

Если гимназист срезался на экзамене – нельзя наказать его тем, что отнять учебники.

Коли хотите, чтобы из гимназиста вышел дворник или золотарь – тогда окей, отнимайте! Другие пройдут переэкзаменовку, и другие получат высокий статус в обществе – а ваш обалдуй, срезавшись однажды на экзамене – навсегда останется чернорабочим на подхвате… Вы этого хотите?!

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Никто не сможет сразу, без подготовки, перешибить в каком-то деле того, кто в нём давно мастер. Это касается не только машины Германии, но и испанского хамона, французского пармезана, итальянского вина и т.п. Пока они на вашем рынке – ничего своего сделать не получится.

Ваши первые поделки гарантированно будут проигрывать: ведь чтобы превзойти учителя, нужно его сперва догнать.

А кто вам даст догонять? Вы обанкротитесь после первого производственного цикла, что с автомобилями, что с пармезаном!

- Можно ли начать жить, как немцы – если ты пускаешь к себе немецкие машины?

Нет.

- А как ты будешь жить?

- Будешь жить, как жертва немецкой экспансии.

То есть хотел жить, как немец – с его уровнем жизни! А получилось, что ты рождественский индюк или поросёнок на немецком столе!

В чужой дом попасть можно разными путями: в данном случае индюк или поросёнок попали в круг немецкой семьи через кухню…

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Это лишь один пример того, какая пропасть между декларацией желания и декларацией о намерениях. «Хочу жить как в Европе» – желание. «Буду делать то, что делают европейцы» – это намерение.

А как ты можешь делать то, что делают европейцы – если они это уже делают? К тому же лучше тебя – потому что раньше тебя начали?

Только одним путём: выгнав от себя европейцев, через противостояние Европе.

Если же ты будешь делать не то, что хочешь ты, а то, чего от тебя хотят европейцы – то будешь жертвой европейской экспансии.

Они нажимают – ты уступаешь. Им хорошо – тебе плохо. Им так хорошо именно потому, что тебе так плохо.

Лучшие места в жизни они забронировали за собой – а тебе предлагают худшие.

- Я – говорят – буду директором фирмы, а ты у меня унитазы мой! Вот и построим общий рынок: ты мне унитазы моешь, а я тебе зарплату уборщика плачу…

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Но мы ведь не хотим жить при нём. Мы хотели жить, как он! Это совсем другое дело!

Но дело не только в надоедливом меме «европейского качества жизни», который во многом фальшив и раздут весьма. Кое-что у них есть, но в целом далеко не так хорошо, как представляют пиарщики Запада. Да и наплевать: чужое есть чужое, хорошо оно или плохо!

Главное-то дело в неспособности к вменяемому и полноценному экономическому действию, подменяемому болтовнёй и колдовскими пассами…

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Помечтаю…

Если, допустим, я президент, или премьер (да хоть генсек!) и у меня есть министр экономического развития – я бы его к себе вызвал и спросил:

- Где?!

- Где экономическое развитие? Это твоя работа, парень, тебя наняли, чтобы ты его делал! А если не умеешь – зачем врал при приёме на работу?!

Зачем нашим странам такие экономисты, которые не могут ничего, кроме как сетовать на колебания рынка и руками разводить – мол, что ж тут поделаешь?

Слушайте, парни, рынок колебался до вас, и после вас века ещё колебаться будет! Вы – зачем?!

У нас же нет министерства восхода Солнца – потому что Солнце само восходит, как умеет, как привыкло. Если относить экономику в разряд природных стихий – зачем тогда все эти министерства экономического развития, торговли, промышленности и т.п., которые дорого обходятся казне и народу?!

И зачем "Высшая Школа Экономики" – которая готовит "экономистов", умеющих только руками разводить в знак своего бессилия перед стихией рынка? У нас же нет "Высшей Школы Солнцеподнимания" – Солнце само поднимается утром, как умеет, и деньги на подготовку липовых "специалистов" народ не тратит…

Или вот другой пример: есть царские денежные знаки. Они чего-то стоят: сам свидетель, как их покупают и продают нумизматы. Но никакой Центробанк не занимается царскими дензнаками – они сами по себе как-то оцениваются… Если вы таким же образом (торгами на бирже) оцениваете действующий российский рубль – зачем тогда весь Центробанк?!

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Всё перечисленное – как раз и есть безумие, к которому люди привыкли. И не замечают его, как белый шум. «Управлением» либералы назвали систему перекладывания задач на чужие плечи. С сопутствующим «авось»…

- «Я, конечно, это строить не буду, но, авось, найдётся инвестор (дурачок) – он сюда вложится и всё достроит»…

Это что? Это управление? Или это мечтания помещика Манилова?

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Возвращаясь к разговору президента с министром экономического развития:

- Где результат?

- Тебе поручили дело, ты с ним не справился… Чего тебе не хватает? Скажи, добавлю. Чего тебе мешает – скажи, уберу. Но только составь точный список, а не сказки про «непредсказуемую свободу рынка»…

А если ты не в состоянии, получив всё запрошенное, сделать свою работу – то пошёл вон!

Так говорят любому слесарю, который не умеет слесарничать. Так скажут любому сапожнику – который не умеет тачать сапоги. И уж тем более так нужно сказать министру экономического развития, который не в состоянии обеспечить экономическое развитие…

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Потому что управление – это постановка и решение задач. А не туманные мечты, что может быть, когда-нибудь, человек, которому поручено дело – как-нибудь его да сделает.

Надежды (на рост нефтяных цен, на устойчивость курса рубля и т.п.) – это удел заложников и наложниц в гареме.

Управляющий не надеется – он приказывает. Он сам решает, за сколько согласен продавать нефть. А не будут брать по нашей цене – используем её для внутренних производств. Он сам решает, сколько стоит рубль в долларах – и сажает за валютные спекуляции. А не ждёт, пока эти непосаженные валютные спекулянты ему свою волю озвучат…

То есть: управляющий управляет процессом, а не паразитирует на нём. Он потому и называется управляющим (а не паразитирующим).

А если что-то происходит без нас – то это неуправляемый и неконтролируемый процесс, превращающий нас в заложников непредсказуемой ситуации.

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В пост-советское время идея планирования ошельмована и погребена. Это безумие, о котором много писали нобелевские лауреаты по экономике, диагностируя это именно как безумие.

Любая деятельность – если не опирается на план работ, представляющий развёрнутую программу ожидаемых результатов деятельности – безумна по определению.

А как ещё можно назвать действия с неопределённым и непредсказуемым результатом? Есть ещё матерные термины (кроме безумие) – но уж не буду их перечислять…

Я что-то делаю, но для чего – не знаю. Результат моих действий мне неизвестен. Я не рассчитал заранее – чего хочу от своих действий. Тогда кто я?!

Речь ведь не идёт об ошибке в управлении, которые всегда случаются, и которые нужно исправлять – и только. Речь идёт об отказе управлять процессами из того расчёта, что «кто ничего не делает – тот и не ошибается».

Оттого пост-советские правительства не имеют перед глазами даже приблизительных параметров своей завтрашней экономики. Они вообще не в курсе, что с ней случится завтра: это решают не правительства, а лондонская биржа…

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Если мы засеваем поле, то мы знаем: чем, для чего, когда примерно ждать урожая и сколько примерно вырастет. В основе посевных работ лежит расчёт.

Пусть он и не бывает абсолютно точным (погода есть погода!) – но, согласитесь, никто не согласится засадить поле неизвестно чем, которое вырастет неизвестно когда, причём неизвестно сколько.

Если мы строим фабрику, то мы знаем гораздо более точно (индустрия точнее аграрной сферы) – когда фабрика начнёт работать. Сколько и чего она будет выпускать. И зачем нам нужно то, что она будет выпускать.

Основать фабрику, которая будет достроена неизвестно когда и будет производить неизвестно сколько неизвестно чего – это нечто запредельное. Как можно говорить об экономике, если нет точных расчётов ни по одному из параметров?

В полях вырастет неизвестно сколько неизвестно чего, в городах неизвестно кто неизвестно зачем произведёт неизвестно сколько неизвестно чего…

Из всех этих неизвестных складывается бюджет страны, её социальная политика, её демографическая стратегия и трудоустроительная занятость…

Что можно сложить из неизвестных? Чему равно уравнение Х+Y+Z? Оно в принципе бессмысленно, потому что у него может быть любой ответ, следовательно, никакого ответа…

- Мы не знаем, сколько будет строить нефть или золото, потому что не мы определяем на них цены.

- Мы не знаем, сколько будет стоить рубль – потому что не мы устанавливаем курс.

- Мы не знаем, сколько сделают в городах стальных труб или войлочных тапочек – потому что не мы это заказываем.

Правительство не определяет, не устанавливает, не заказывает, не мешает, не помогает – чем и как оно тогда управляет?!

Ведь процесс управления складывается из перечисленных и подразумеваемых мною факторов. Он же не существует отдельно от установок, определений, помощи, помех, заказов и мотиваций!

Если я надеюсь, что Вася побьёт Петю, но при этом на Васю никак не влияю (не командую им, не оплачиваю его и т.п.) – как же можно говорить, что я управляю Васей. Даже если Вася побьёт Петю – ведь не я его выставил на бой, он сам так решил. В чём моя роль, кроме того, что я «надеялся»?

Ведь нужно же отличать болельщика от тренера! А либералы не умеют. Они думают, что тренер не готовит Васю к бою с Петей, а просто «душой болеет», как и они на трибунах. Вдруг, мол, Васе на ринге повезёт!

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Если мы хотим победить врага – то нужно учиться у врага. Но на его опыте, а не на его советах! Сами подумайте – что может враг нам посоветовать?! Естественно, по версии врага худший министр финансов РФ будет числиться лучшим – и это даже не враньё. Он действительно лучший – для врага.

Что касается мечты о европейской жизни – то… Ну, если они у вас есть (Европа действительно в глазах обывателя сильно романтизирована) – нужно брать и строить. Просто кирпич за кирпичом, копируя европейские аналоги, и отгоняя европейцев, которые всячески будут мешать процессу!

Это же очевидно! Некоторые этого не понимают, а я не понимаю – как это можно не понимать! Тем более людям с экономическим образованием…

Вообразите, что в деревне есть лавочка. И кто-то хочет открыть вторую такую же лавочку… Неужели вы думаете, что действующий лавочник будет в восторге? Бросится к новому и закричит – как давно я этого ждал! Наконец-то у нас на селе будет два лавочника вместо одного!

Может быть, лавочник и откроет в большой деревне вторую лавку-филиал, но для кого? Для своего сына, брата, и именно как филиал!

Но как можно всерьёз надеяться (открываясь мировому рынку) что лавочник 1 поможет со строительством лавки 2, избавляясь от монополии?!

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Если вы хотите называть удобство, комфорт и изобилие «европейской жизнью» – ваше дело. Не будем спорить о терминах. Называйте вы его хоть горшком – только в печь себя не ставьте!

Но для построения такой «европейской жизни» первое, что нужно сделать – отделиться от Европы таможенными барьерами, законами драконовского протекционизма и железным занавесом.

Если вы дверь к себе в дом не запираете, то в вашем доме оставят только самую последнюю дрянь. А всё более-менее ценное – вынесут. То, что вы приобретаете для себя – должно быть закрыто на замок. Только бомжи не запираются – потому что у них нечего воровать…

Вы поймите, что вы в ситуации, когда вы только задумали построить лавочку – а аналогичная давно уже действует, и сделает всё, от неё зависящее, чтобы оставаться в гордом одиночестве…

Пока европейцы экономически хозяйничают в наших странах – наши страны будут работать не на своих граждан, а на европейских. То есть в мировом разделении труда и благ нас «заботливо» оградят от всего хорошего, перспективного – и столь же «ласково» подсунут всё плохое, грязное, токсичное…

Сами подумайте:

Если вы, допустим, меняетесь с другим человеком, но на ваших условиях – вы как поменяетесь? Шубу на ватник или наоборот? То есть будете от него брать дешёвые вещи, ему отдавать дорогие, да?

Но вхождение пост-советских стран в мировой рынок вообще никак не учитывало интересов и условий пост-советских стран! Оно носило маниакальный характер «лишь бы взяли», хоть тушкой, хоть чушкой – то есть сложилась модель отношений, в которой одна сторона невозбранно диктует свои условия другой стороне.

Она произвольно назначает цены на сырьё, на валюты, на труд, она формирует бюджеты, и по сути, управляет тоже она – потому что отчетлив приоритет власти кредитора над властью избранных (формально-легитимных) органов власти.

Вы на что в таких условиях надеетесь?

Жить, как в Европе?



В Париже тоже есть клошары, живущие в канализации. И единственный уровень «европейства», который вы достигните – это уровень клошара…