Главная » История, Мировоззрение

Уроки августа 91-го. Виктор Ефимов

20:36. 19 августа 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Как разрушали Советский Союз

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов о значении событий 19 августа 1991 года для сегодняшнего дня.

=======================================================================

Рекомендуем:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

=======================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предновогодний аттракцион неслыханной щедрости. (или почему в 2018 году будут массово гореть архивы)
Как было известно заранее, а Борис Джонсон подтвердил на встрече, решение королевы неизменно и с  01.01.2018 управляющая компания РФ приказала долго жить («Российская Федерация» Б. Ельцина, учрежденная в США). Вместо нее сохранилась и пока действует ...
Стрелков ответил Старикову: «Считаю общение с ним ниже моего достоинства»
Лидер движения «Новороссия», бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал призыв главы партии «Великое Отечество» Николая Старикова провести новый раунд дебатов между ним и Стрелковым. Напомним, что две недели назад такие дебаты уже ...
Почему я отношусь к Левашову как к Геббельсу?
... на его великий "авторитет": "В августе 1917 года его вместе с..., который подключился к расследованию с августа 1918 года. В ходе следствия... порой докопаться до истины! Григорий Ефимов: Левашов — это Кот Баюн. Сколько...
В.Л. Авагян и В.А. Ефимов - Желаем власти поумнеть!
... ниже рассуждает ректор В.А. Ефимов, либо бывший разведчик таковым остался... или разменная монета ветхозаветной культуры?Виктор Ефимов: Путин и ростовщичествоИсточник: ss69100.livejournal...
Кто задумал расправиться с Ладой-Русь? [Политический заказ]
После новостей о штурме и обыске в усадьбе Светланы Лады-Русь заработал «эффект своры». Все, кто осторожничал до этого кричать на тему «секты» и даже ранее был наказан судами за подобные высказывания, вновь открыли рты. Видимо, будучи уверенными, что ...
Теперь единороссам придётся выслушивать здравые предложения КОБ
... в г. Пушкин В.А. Ефимов стал членом партии ЕР. Благодаря...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>