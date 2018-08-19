Уроки августа 91-го. Виктор Ефимов
20:36. 19 августа 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как разрушали Советский Союз
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов о значении событий 19 августа 1991 года для сегодняшнего дня.
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