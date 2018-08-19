Сводки от ополчения Новороссии 19 августа 2018
- 11:21 Донбасс: ВСУ несут потери.
- 11:17 Служу Республике. Боевая подготовка подразделений НМ ЛНР. 19 08 2018 г.
- 10:46 Жительница Трудовских: Какое перемирие? Нас бьют и днем и ночью.
Донбасс: ВСУ несут потери
За минувшие сутки, 18 августа, в зоне боевых действий двое украинских оккупантов погибли и двое получили ранения.
Об этом говорится в сводке штаба «ООС» по состоянию на 7:00 утра.
В сводке оккупанты утверждают, что вооружённые силы республик 43 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено Минскими договорённостями.
Направления обстрелов названы такие: Крымское, Попасная, Новоалександровка, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Широкино.
Именно на этих направлениях оперативным командованием ДНР вчера были зафиксированы обстрелы со стороны украинских оккупантов. В своих сводках они называют именно те направления, на которых сами открывают огонь и провоцируют вооружённые силы республик.
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Служу Республике. Боевая подготовка подразделений НМ ЛНР. 19 08 2018 г
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Жительница Трудовских: Какое перемирие? Нас бьют и днем и ночью
К оглавлению | Источник: www.youtube.com