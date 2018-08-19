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США и либералы: Как они нам лгут

18:26. 19 августа 2018 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.iarex.ru
Санкции США раскрыли самую чудовищную ложь об их отношениях к российскому народу.

В создании и потреблении пропаганды участвуют люди как умные, так и глупые. Они группируются по ту или другую сторону власти. Среднего тут не бывает — они тяготеют либо к одним, либо к другим. Для этих двух категорий существуют несколько разновидностей пропагандистских формул.

1. Для глупых вне власти: «Народ хороший — власть плохая». (Разрушим до основанья, а затем).

2. Для глупых во власти: «Народ плохой — власть хорошая». («Аксиома Грефа»).

3. Для умных вне власти: «И народ не хороший, и власть не плохая». (В смысле — у всех есть достоинства и недостатки.)

4. Для умных во власти: «И народ хороший, и власть хорошая». (Позиция кота-Леопольда).

Вся пропаганда США и их пятой колонны в России построена на первом тезисе для глупых вне власти: «В России хороший народ и плохая власть. Причём всегда». Подчёркивается, что Запад, который сам по себе вне сферы всякого зла, а только воплощённое сбалансированное и отстоявшееся добро, очень хорошо относится к российскому народу, приветствует его и желает ему всяческого благополучия и процветания, которые он заслужил. Вся же ненависть Запада сконцентрирована только на российской власти и в первую очередь на президенте России Владимире Путине.

До огромного количества наших недоумков, пасущихся на всяких патриотических ресурсах — от ряда консервативных газет до платформы для социальной журналистики КОНТ, не говоря уже о записных либералах, не выходящих из-за микрофонов «Эха Москвы» и «Радио Свобода», до всех до них удалось довести мысль, которую они теперь тщательно повторяют: России нужно только поскорее избавиться от Путина. И снимут все санкции, будет прогресс, куча денег и шмоток, в России наступят прежние сытные тучные времена, чиновники станут работать за среднюю по стране зарплату, суды станут некоммерческими, а граждане — счастливыми. Очень многие в это верят истово, воспринимая мир не головой, а спинным мозгом, вернее тем, что под ним.

Мысль о том, что в пропаганде Запада нужно всегда тщательно подчёркивать — мы хорошо относимся к российскому народу и плохо к его власти — лежит в основе всего, что выходит из-под пера англо-американского агитпропа. Немцы попроще – там могут себе позволить не особо скрывать плохое отношение ко всем русским. Вспомните футбольные репортажи немецкого телевидения с нашего чемпионата мира, где нам откровенного хамили некоторые обозреватели, и ведущие им это позволяли. Это установка.

Но если немцев можно понять (но не простить) – им любить нас после весны 1945 года не за что, ведь дедушки и бабушки нынешних немцев служили в Вермахте и СС, за что были нашими дедушками и бабушками намотаны на танковые гусеницы, развешаны по деревьям и отстреляны, как собаки, о чём мы им каждый год напоминаем 9 мая, то англичане от русских напрямую по физиономии ещё не получали. Им легче лицемерить и говорить нам, как они нас любят и спать не могут от мысли, что у нас что-то не так.

Вводя очередные санкции против России, Запад подчёркивает – они не направлены против хорошего российского народа. Они исключительно нацелены против плохой российской власти. Понимая, что россияне свою власть в целом не любят, хотя всегда за неё голосуют (немцу и прочему шведу умом Россию, как известно, не понять), англосаксы хотят подстроиться под русские настроения и показать, что они с нами солидарны и хотят того же, что и мы. Нашего счастья они хотят. Всего-навсего. А для нашего счастья нам надо поскорее избавиться от Путина, Крыма, Калининграда, Сибири, ядерного оружия, Газпрома, Роснефти, ФСБ и Минобороны. И будет нам счастье.

И многие думают, что от санкций пострадают исключительно Греф, Миллер, Сечин, Костин, Медведев и Силуанов. Ибо у них зарплата большая и им поделом. А мы как перебивались с хлеба на квас, так и дальше будем. Санкции – это не по нашу душу. Это вон они пусть переживают. У нас в европах и америках имущества нет. «Наши люди в булочную на такси не ездят». Вы нам наши пенсии отдайте. И если в Америке их раскулачат, то мы только подержим. Отомстите за нас, ребята.

Огромное количество подобных недоумков агрессивной истерикой заполняют все комментарии – ибо сами статьи писать не умеют в силу умственных особенностей. Именно они, лузгая семечки, наполняют собой все Майданы и Болотные, переходя с выражением одобрения и радости от групп имени Навального к группам свидетелей Зюганова. Полезные идиоты — как сказал о них Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ.

Так вот для подобных политических детей остро необходимо указать на великую американскую ложь по поводу того, что им остро нравится русский народ, и они желают ему благополучия, а всё зло в России исключительно от Путина.

Как известно, в финансах у нас теперь с лёгкой руки Николая Старикова разбирается каждая домохозяйка и каждый слесарь-сантехник. Все знают теперь, что ЦБ РФ государству не принадлежит, «их» ФРС — частная лавочка, доллар — не валюта  США, а Кеннеди убили за попытку потеснить банкиров. Но дальше финансовая грамота народа не идёт. И это правильно – нельзя в стране всем быть бухгалтерами. Кто-то должен и в сантехнике разбираться.

Но если банкиры не лезут в сантехнику, то почему-то куча «сантехников» лезет в банковское дело. О прочих пенсионерах и инженерах и говорить не приходится, им пальца в рот не клади – тут через одного все готовые аудиторы Счётной палаты. Как в старом израильском анекдоте о том, как трудно быть президентом в Израиле — стране, где два с лишним миллиона президентов.

Учёного учить – только портить, но те, кто ещё не полностью убиты учением, должны знать: санкции США направлены не против российской власти, а против каждого россиянина. Которые сами после спровоцированного извне ухудшения жизни должны развернуться не против США, а против российской власти. И подтолкнуть её к капитуляции. Ибо как же завладеть Россией при живой-то власти?! Те, кто санкции готовил, подсчитали – и написали об этом в американских газетах – что если отсечь российские банки от операций в США, то в России так упадёт курс рубля, что кредитные ресурсы, над удешевлением которых последние годы бьётся «не наш» Центробанк, подорожают на 20%! ЦБ не сможет опустить проценты по межбанковским кредитам и будет их снова повышать!  А это значит, что Россия должна с помощью США забыть о дешёвом кредите. Банковский процент усилиями внешних санкций останется выше уровня рентабельности.

Это означает ИХ  запрет на  НАШЕ развитие, дальнейший спад в экономике, безработицу для вас, любезные, постоянный рост цен, отсутствие денег на пенсии и как следствие ненавидимые народом пенсионные и налоговые реформы. Вынужденные конфискации денег у крупных компаний очень хорошо настраивают ещё и крупный бизнес против власти. Дорогие россияне! Не тяните с цветной революцией. Всё в ваших руках. Как говорили у вас в советской торговле — граждане, вы сами себя задерживаете. Вы не любите вашу власть? Прекрасно! Мы тоже её не любим! Удивительное совпадение наших желаний!  Давайте с ней что-нибудь сделаем на брудершафт! Бензин ваш — идеи наши.

Как писал Гёте: «И всё это Лорелея сделала пеньем своим». Слушайте заморских Сирен и идите ко дну. И улыбайтесь — вас снимает скрытая камера! Шеф любит идиотов!

Автор: Халдей Александр

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 5479 1232
    nikolay 19 августа 2018 в 19:50 Ссылка Пометить
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    Статья писаки, работающего по заказу. Это игра слов – коломбур. Такие писаки доказывают, что чёрное это белое и наоборот. Особенно в этом преуспела Украина и РФ, куда там Америке. Коля Стариков зарабатывает на хлеб в новых условиях болтовнёй, потому что потребность в преподавателях марксизма-коммунизма отпала. Марксисты перестраиваются под службу новым хозяевам.

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