Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 августа 2018

Попались

В пустыне Сувейды сирийские военные отловили четырех боевиков ИГИЛ, помимо тех, которых отловили на днях.В выезде из сжимающегося кольца боевикам было отказано. Отчаянные попытки прорваться через позиции сирийских войск закончились провалом. Каменные овраги становятся последним пристанищем тех, кто еще пару лет назад грезил завоеванием всего Ближнего Востока.Конец приближается.Привет, дружок.

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Сирия: Россия и Франция проводят совместную операцию — репортаж РВ (ФОТО)

В Сирии продолжается совместная гуманитарная операция России и Франции. Об этом в новом фоторепортаже «Русской Весны» из Сирии.​ В конце этой недели Сирийский Арабский Красный Полумесяц под охраной российских военных доставил в пригород Дамаска свыше 40 тонн французской гуманитарной помощи. В медицинские учреждения освобождённого от боевиков города Дума в Восточной Гуте были переданы лекарства, отправленные французскими властями после переговоров с Россией. Доставку груза контролировали офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Читайте также: «Это русские ВКС!» — мощнейший взрыв у авиабазы США напугал военных и едва не вызвал ядерный Апокалипсис

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В Москве прошли переговоры военного руководства РФ и Турции

Сегодня прошла ожидаемая встреча военного руководства России и Турции, о неизбежности которой писал 4 дня назад https://colonelcassad.livejournal.com/4384712.html. Правда встретился Хулуси Акар с Шойгу и Герасимовым не в Анкаре, а в Москве, куда турецкие военные руководители прилетели обсудить вопросы двусторонних отношений и прежде всего ситуацию в Идлибе. В Москву помимо Хулуси Акара прилетел и шеф военной разведки Турции Хакан Фидан, чье ведомство курирует протурецких боевиков на территории Сирии. Данный визит означает, что вопросы военно-политического согласования наступательной операции в Идлибе вступили в решающую фазу.





В порядке небольшой ретроспективы этих чудесных встреч, после чего события в Сирии неизменно ускорялись.

2 ноября 2016 года.

Хулуси Акар и Хакан Фидан едут на переговоры в Москву.

19 ноября (после отражения последних попыток боевиков деблокировать Алеппо) начинается непосредственный штурм жилых кварталов в удерживаемой боевиками части Алеппо. Турция ограничивается ничего не значащей риторикой, придерживая подконтрольных боевиков. Москва в свою очередь не мешает Турции проводить операцию "Щит Евфрата" в треугольнике Аль-Баб-Джараблус-Азаз. Дамаск ограничивается ничего не значащей риторикой. По итогам – Сирия, Россия и Иран выигрывают решающую битву Сирийской войны. Турция вбивает клин между курдскими территориями и торпедирует американский проект "незалежного Сирийского Курдистана".

18 января 2018 года.

Шойгу и Герасимов встречаются с Акаром и Фиданом в Москве. Обсуждают Африн.

20 января началась турецкая наземная операция в Африне. Россия и Иран не мешают Турции решать свои проблемы с курдами. Эрдоган в свою очередь не мешает Асаду в течение весны ликвидировать "зеленые" анклавы в Восточной Гуте, Восточном Каламуне, Растанском котле. Уцелевшие боевики вывезены в Идлиб. Часть курдов из Африна бежит на территорию Асада, часть уходит в партизаны.

Есть мнение, что и эта встреча станет своеобразной точкой бифуркации, после которой события на северо-западе Сирии придут в движение в рамках указанных ранее тенденций и приготовлений.

1. О будущем Идлиба – https://colonelcassad.livejournal.com/4340914.html

2. Анонсирована наступательная операция в Латакии – https://colonelcassad.livejournal.com/4375556.html

3. Подготовка к наступлению в Идлибе – https://colonelcassad.livejournal.com/4378196.html

4. Турция перебрасывает технику на границу с Идлибом – https://colonelcassad.livejournal.com/4394421.html

Вопрос лишь в том, как и в какой форме будут реализованы договоренности о будущем северной Сирии.

В течение дня ВВС Сирии и ВКС РФ продолжали наносить удары по инфраструктуре боевиков.

Усилились артиллерийские обстрелы позиций "Ан-Нусры" в Северной Хаме. Источники боевики утверждают, что их урабатывают тяжелой артиллерией.

Боевики отмечают усиление активности воздушной разведки на линии фронта с использованием большого кол-ва БПЛА.

Увеличение кол-ва налетов БПЛА боевиков на Хмеймим (все что достигло зоны ПВО было сбито) является попыткой ассиметричного ответа на подготавливаемую операцию.

В западной прессе вышла целая порция статей в общим посылом – раньше боевиков вывозили со всей Сирии в Идлиб, но куда их девать теперь, если Асад придет освобождать Идлиб?



"Белые каски" в перерыве между подготовкой кустарного хим.оружия и видеокамер, тоже готовятся, крася бюрдюры в цвета Украины.



Посмотрите, какие душки, а их кровавый тиран Асад преследует. Дорожные работы в Западной Европе ждут.

В общем, ждем развития событий.



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Турция перебрасывает технику на границу с Идлибом

На фоне интенсивной переброски соединений Сирийской Армии из южных районов страны на идлибской фронт, наблюдается симметричная картина со стороны Турции.

На появившихся фотографиях и видео демонстрируется переброска большого кол-во модернизированных (с учетом печального опыта операций под Аль-Бабом) М-60 в провинцию Хатай, которая расположена на границе с Идлибом. В официальных комментариях говорится о том, что техника будет развернута на границе в районе контрольно-пропускных пунктов.





Турецкие источники отмечают, что перебасываемые машины доработаны с учетом опыта сирийской войны и имеют повышенную защиту от актуальных ПТРК, которые можно встретить на сирийском ТВД.

Так сказать – по следам уроков полученных от ИГИЛ. Первые модернизированные машины опробовались еще во время операции в Африне против курдов из YPG.

У этой переброски бронетехники есть ряд трактовок.

1. Турция видит идущую переброску сирийских войск, но так как политически этот вопрос не оговорен, то турки разворачивают войска на всякий случай, чтобы подкрепить переговорную позицию.

2. Турция готовит операцию по зачистке "Ан-Нусры" в северной и центральной части Идлиба, чтобы выполнить свои обязательства по уничтожению "Ан-Нусры" в рамках соглашений в Астане.

3. Турция пытается военной демонстрацией вынудить Дамаск пересмотреть свои планы по операциям в Идлибе.

4. Турция готовит перекрытие границы от возможного потока беженцев и боевиков после начала наступления САА. По такой же схеме недавно действовали иорданские военные, которые за пару недель до начала "Базальта" начали переброску техники к границе, дабы заворачивать боевиков и беженцев.

Особенно доставила дискуссия к новости на "Сирия. Лайв-мэп" https://syria.liveuamap.com/en/2018/17-august-turkey-deploys-upgraded-m60t-tanks-to-its-border, где мнения очень сильно разделились, так как часть считает, что Эрдоган защитит Идлиб и это сигнал для России и Ирана, а другие называют первых дураками, которые не понимают, что Эрдоган сейчас не может пойти против России и Ирана. Видимо опыт Алеппо, Восточной Гуты и други анклавов, заставляет сомневаться в том, что Эрдоган защитит своих "зеленых" подопечных.

В целом, скоро должны пройти финальные консультации по вопросу Идлиба и там станет окончательно ясен формат сирийской операции и позиция Турции.



Кроме того, на трассе М-5 отмечены грузовики перевозившие небольшие контрольно-пропускные пункты и дополнительная инфраструктура установленная вдоль шоссе. Вероятно, это часть инфраструктуры для расширяющихся обсервационных пунктов турецкой армии в Идлибе.



Батарея РСЗО "Град" 5-го штурмового корпуса, который сейчас перебрасывается в Идлиб.



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