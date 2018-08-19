Описание дюжины старинных географических карт Тартарии

В Северное Причерноморье помещена «Petite Tartarie» и рядом с ней есть надпись – «Nogais». Выше над ней изображена «Украина» и через тире уточнено, что это «Pay des cosaques». Захватывая всю Украину и распространяясь на север, включая бассейн Двины, – простирается «Moscovie Europeane». В самом центре «Moscovie Europeane» помещена область «Russie Moscovite». На территории Предкавказья мы видим обозначение «Pays des Circasses». И рядом помещено название «Circassie». На северном берегу Каспия помещена надпись «Pays de Bochleatan». Выше – «Les Nogais». Ещё выше – «Royame d'Astracan». Ещё выше – «Duche de Bulgar». И рядом – «Les Ufimzi».

В названии карты применён термин «…de Tartarie» в единственном числе. То есть это означает, что карта даёт географическое описание единственного объекта, заключённого в термине «Tartarie». Однако на указанной карте изображены: Русская равнина до Чёрного моря и Каспия, Сибирь, Дальний Восток, Центральная Азия, включая Северную Индию, Юго-Восточная Азия, включая большую часть современного Китая. Это, по мнению парижских составителей, всё одна или один Tartarie?! Итак, рассмотрим подробнее термины, нанесённые на указанную карту.

Рассмотрим карту «Carte de Tartarie», выпущенную в 1706 году Королевской академией наук (Париж). Само название карты акцентирует внимание на термине «Tartarie», указывая, что эта карта составлена в отношении того объекта, который обозначался в 1706 году указанным термином. Причём, поскольку карты обычно имели и имеют широкий круг пользователей, то название карты должно было быть хорошо известно этим самым пользователям.

В связи с этим, некоторые исследователи поднимают вопрос о существовании неких средневековых государств, которые, по их мнению, нанесены на указанные карты, но о которых нет никаких сведений в исторической литературе. Основным таким термином является термин «Тартария» и производные от него. По мнению указанных исследователей, якобы существовала страна, или даже империя по имени Тартария, которая занимала обширные земли на Евроазиатском континенте. Более того, эти же исследователи обнаруживают связь между «Тартарией» и современными татарами.

Самые древние карты датируются несколькими веками до новой эры. Такие карты единичны. Они обладают низкой точностью, малой информативностью. На них нанесено малое количество обозначений. Более поздние карты встречаются также в небольших количествах. Массово картографирование развернулось в Средневековье. Даже этого времени термины, которыми изобилуют карты, не все доступны для современного понимания.

В сети Интернет стали доступны древние карты разных территорий Земли. Происхождение этих карт различно. Но в основном карты сканированы из атласов и собраний карт, хранящихся в библиотеках. Вопрос о возможных подделках таких карт не ставился и не исследовался.

Основная гипотеза автора предлагаемой публикации (начало авторской) всё-таки вызывает сомнения. Если древние картографы действительно желали заменить слово „Азия” на слово „Тартария” в качестве названия части евразийского континента, то отчего они вывели Индию из нового обозначения материка?!! Что-то тут не очень логично. Тем не менее автор предъявил интересные карты и в их описании обратил внимание на любопытные детали.



Выше Казани – «Roy de casan». Далее – «Viatka», «Zirannie», «Permie». К востоку от Казани – «Tartares de Tumen». Вся северная часть Азии обозначена как «Tartarie Moscovite», причём, самым большим шрифтом. Сибирь названа – «Royame de Sibirie». В Северном Китае расположена «Tartarie Occidentale». Выше – «Tartarie Chinoise». Ещё выше – «Tartarie Oriental». Восточнее – «Royaume de Coree». На крайнем востоке, между 45 – 50 градусами северной широты – «Terre d'Eso». В Центральной Азии – «Tartarie Independante».

Итак, на рассматриваемой карте 1706 года указаны 7 (семь) «Тартарий»: 1) Tartarie Moscovite (Московская), 2) Tartarie Occidentale (Западная), 3) Tartarie Chinoise (Синитическая), 4) Tartarie Oriental (Восточная), 5) Tartarie Independante (Центральная), 6) Petite Tartarie (Малая) и 7) Tartares de Tumen (Тюменская). Анализируя эти Тартарии, видим, что их названия имеют большую схожесть с современными названиями некоторых частей Азии.

Рис. 2. Фрагмент карты 1706 года с изображением Синитической, Западной и Восточной Тартарий [Карта: Тартария, 1706].

Сейчас «Восточная Азия – часть Азии, примыкающая к Тихому океану в умеренном, субтропическом и тропическом поясах от 20 до 60 градусов северной широты. Включает восточные районы Российской Федерации и Китая, Японию, КНДР и Республику Корея» [БЭС]. Восточная Тартария располагается там же, но занимает чуть меньше территории – между 45 и 55 градусами северной широты. Синитическая Тартария (Tartarie Chinoise; см. рис. 2) находится чуть ниже и тоже входит в современную Восточную Азию. К этому же современному региону в основном относится Западная Тартария (Tartarie Occidentale; см. рис. 2), которая частью своей лежит в современной Восточной Азии.

Рис. 3. Фрагмент карты 1706 года с изображением Центральной Тартарии [Карта: Тартария, 1706].

Центральная Тартария (Tartarie Independante; см. рис. 3) находится точно в том же самом месте, в котором сегодня располагается Центральная Азия: «Центральная Азия – Central Asia, внутриматериковая часть Азии. На востоке ограничена Большим Хинганом и хребтом Тайханшань, на юге – долинами верхнего течения Инда и Брахмапутры, на западе и севере – горами Восточного Казахстана, Алтая и Саян (Монголия и Китай)» [ССГН, 2000]. Другой словарь напрямую указывает, что «Центральная Азия – Туркестан» [ГНМ, 2001], а на представленном фрагменте карты мы видим, что под «Tartarie Independante» помещён как раз Туркестан.

Рис. 4. Фрагмент карты 1706 года с изображением Московской Тартарии [Карта: Тартария, 1706].

Московская Тартария (Tartarie Moscovite; см. рис. 4) располагается там же, где сегодня помещена Северная Азия – субрегион Евразии, состоящий только из азиатской части России (в период существования Российской империи и СССР – без Средней Азии). В современной России это Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Рис. 5. Два фрагмента карт: слева – Северное Причерноморье перед 1706 годом [Карта: Тартария, 1706]; справа – та же территория до 1593 года [Карта: Москва, 1593].

Малая Тартария (Petite Tartarie; см. рис. 5) размещается к северу, через Чёрное море от той территории, которую сейчас называем Малой Азией (Asia Minor). Напомним, что в 1239 году Крым был завоёван монгольским войском хана Бату.



С этого времени Степной Крым становится азиатской территорией. В течение 14 – 15 веков турки-османы уничтожили Византию, создав на её обломках Османскую империю, и в 1441 году образовали Крымское Ханство с азиатским народом. С 1475 года Крымское ханство под Османской империей. И только 19 апреля 1783 года Императрицей Екатериной II подписан Манифест о присоединении [Пирожников, 1913] к Российской империи Крыма и Таманского полуострова.

Таким образом, карты 1593 года и 1706 года показывают одну и ту же территорию – Северное Причерноморье, – но обнаруживают два разных подхода. Первый, французский, утверждает, что на указанной территории расположена Тартария; второй, бельгийский, показывает, что эта территория называется «Крым».



То есть бельгийские картографы не называют эту территорию Азией=Тартарией. Хотя, заметим, показывали присутствие здесь азиатов традиционным для картографов способом – изобразили двух людей в азиатских одеждах.

Рис. 6. Фрагмент карты России [Карта: Россия, 1562].

На карте 1562 года [Карта: Россия, 1562] Тартария изображена всего одна. Она начинается, если судить по положению первой буквы «Т», ещё в Причерноморских степях и простирается на восток, где, в целом, эта Тартария совпадает с Северной Азией (см. рис. 4) и с Центральной Азией (см. рис. 3). Это совпадение подтверждается ещё и совпадением Туркестана с карты 1706 года с метами распространения тюрков (Turk) с карты 1562 года (расположены к востоку от Каспия).



Отметим также, что на карте 1562 года также поименована Тюмень, но она не обозначена татарской, как на карте 1706 года.

Рис. 7. Фрагмент карты с изображением Тартарии на месте Центральной Азии [Карта: Тартария, 1570].

На фрагменте карты «Tartariae sive magni chami regni» Ортелия [Карта: Тартария, 1570] видна только одна Тартария, которую картограф поместил на место современной Центральной Азии. Вновь мы можем ориентироваться по данной карте, сопоставляя известные названия: например, Туркестан.



Причём, надпись «Tartaria» разъяснена сопутствующей фразой. Она мелкими буквами нанесена после и под главной надписью «Тартария», причём, через запятую, явно разъясняя: «Que Sarmatiam Asiaricam, vtramque Scythiam veterum comprebendit».

Переведём. Латинское «Que» – союз «или». Латинское «Sarmatiam» – «Сарматия». Латинское «Asiaticam» – «азиаты, Азия». Латинское «utramque» – «каждый из обоих, и тот и другой, оба». Латинское «Scythiam» – «Скифия». Латинское «veterum» – «старина, прошлое». Латинское «comprehendit» – «связывать, излагать». То есть получаем фразу на русском: «Тартария, или Сарматская Азия, или и та, и другая Скифия в древнем изложении». То есть, говоря простыми словами, в 1570 году западные картографы пытались ввести для обозначения азиатских территорий новое название – ТАРТАРИЯ. При этом устаревшими названиями этих же территорий они считали: Сарматию, Азию и Скифию.

Рис. 8. Фрагмент карты Азии, датированы 1550 – 1560 годами [Карта: Азия, 1550].

В подтверждение правильности наших выводов приведём ещё одну карту того же самого времени. Она так и называется – «Карта Азии» и датирована 1550 – 1560 годами [Карта: Азия, 1550].



На этой карте мы видим всё те же территории, расположенные к востоку от реки Волга. Географическая точность этой карты позволяет желать лучшего, но всё же мы можем привязаться на изображённой на этой карте местности.



В центре карты с юга на севре протянулись некие горы. Они лежат в междуречье Дона (на карте – Tanais, слева) и Волги (на карте – Rha, справа внизу).

Сарматская Азия (ASIAtica) находится в среднем течении Волги и уходит на восток. Там соприкасается со Скифией. То есть на этой карте мы видим абсолютно то же, что и на карте 1570 года, только названное по-другому: вместо нанесённых на карту 1550 года Сарматской Азии и Скифии, как они назывались в древнем изложении, на карте 1570 года эти территории переименованы в Тартарию. Заметим также, что вместо «Малой Тартарии» в Крыму на карте 1550 года изображена Европейская Сарматия. И ещё одна Скифия размещена в верховьях Волги.

Рис. 9. Фрагмент карты Мира [Карта: Мир, 1100].

То, что именно АЗИЯ является более древним названием территорий (как сказано в карте 1570 года), видно, например, из карты [Карта: Мир, 1100]. Здесь весь мир поделён всего на три зоны-континента: Европу, Азию и Африку.



Разделение Европы и Азии идёт по реке Танаис – Дон. Именно такое разделение мы видим и на карте 1550 года [Карта: Азия, 1550]. На карте 1562 года [Карта: Россия, 1562] Тартария также начинается с реки Танаис-Дон и распространяется на восток.



На более поздних карта (см. выше) Тартария начинается с приволжских территорий и распространяется на восток.

Рис. 10. Фрагмент карты Тартарии 1640 года [Карта: Тартария, 1640].

На карте Тартарии 1640 – 1650 годов, выпущенной в Амстердаме [Карта: Тартария, 1640], изображённая на ней территория начинается с Волги и простирается на восток. Однако, кроме названия «Тартарский океан» указанного вместо «Скифский океан», на этой карте не изображено ни одной Тартарии.



Хотя, казалось бы, эта карта с рассмотренной нами выше картой 1706 года является практически современницами. А на карте Тартарии, изготовленной в Антверпене [Карта: Тартария, 1598], Тартарией названа только Северная Азия и часть Центральной Азии. Океан, который на карте 1640 года назван Тартарским океаном, здесь именуется – Скифский океан.

Рис. 11. Фрагмент карты Тартарии 1598 года [Карта: Тартария, 1598].

Таким образом, на основании вышеизложенного можем сделать вывод о том, что с помощью термина «Тартария» средневековые западные картографы проводили компанию по переименованию более древнего названия «Азия» в новое «Тартария».



Однако такая картографическая инициатива не прижилась, и древнее название «Азия» сохранилось за этой частью света.