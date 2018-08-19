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О переговорах в Германии

09:00. 19 августа 2018 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:


По итогам переговоров Германии.

1. "Северный поток-2" и другие газовые проекты будут и дальше развиваться, несмотря на давление со стороны США. Немцы готовы потерпеть неудобства со стороны недовольного гегемона, считая СП-2 прежде всего экономическим проектом.
2. Транзит через Украину после достройки "Северного потока-2" сохранится в рамках "экономической целесообразности". Что будет, если "целесообразность" будет утеряна, пока не разъясняют, но сейчас речь идет скорее о неких принципиальных гарантиях без оговоренных конкретных цифр.
3. Германия и Россия считают минские соглашения безальтернативными и будут и далее прилагать усилия для их реализации. Своего рода дежурные заявления, когда никакой конкретики быть не могло. Тоже самое можно сказать и про нормандский формат.
4. С 1 сентября на Донбассе должно начаться "Школьное перемирие" в связи с началом учебного года. Разумеется, как и все предыдущие оно выполняться не будет. Дежурный шаг и дежурная риторика.
5. Германия заинтересована в решение проблем сирийских беженцев, но конкретика в этом вопросе появится после конференции России, Турции, Германии и Франции, подготовка к которой сейчас ведется. Россия заинтересована в том, чтобы Германия помогла сирийцам.
6. Германия и Россия будут и далее наращивать товарооборот, вынося санкции ЕС за скобки. Согласно текущей статистике, последний год товарооборот уверенно рос и санкции этому не препятствовали.
7. Ну и в целом договорились договариваться дальше, так как ситуация в мире неустойчивая и сотрудничество в разных вопросах (несмотря на санкции, Украину и т.п.) вполне возможно.

В целом, для России было важно зафиксировать неизбежность постройки СП-2 и она этого добилась.
В остальном же – существенных прорывов не произошло, впрочем сама Меркель по этому поводу говорила, что ждать их сейчас не стоит.
Впрочем, даже такой результат изрядно расстроил Украину и евроатлантическое лобби, так как реализация СП-2 очевидно мешает экономической изоляции России от Европы и снижает значение Украины как страны-транзитера, которая остается перед проблемой сокращения газового транзита до уровня "экономической целесообразности" и отсутствия средств на модернизацию устаревающей ГТС.

Насчет войны на Украине я думаю ожидать реальной помощи от немцев не стоит, они лишь опосредованно могут влиять на режим Порошенко, тут ключевое значение имеет позиция США, но там после провала переговоров по линии Волкер-Сурков все глухо.
А вот насчет войны в Сирии, то нельзя исключать, что российской дипломатии удастся затащить европейцев в совместные проекты по восстановлению Сирии. Гуманитарная помощь из Франции была первой ласточкой, но будут ли более серьезные проекты, станет понятно после того, как состоится ожидаемая конференция по вопросам гуманитарной помощи сирийцам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Меркель, Путин, Россия, Украина, экономика
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Один комментарий»

  • 5688 3582
    mary 19 августа 2018 в 12:02 Ссылка Пометить
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    Канцлер Германии Ангела Меркель изложила президенту Владимиру Путину детальный план введения миротворческой миссии в Донбасс, рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

    «На встрече Меркель-Путин канцлер подробно излагала план введения миротворцев на Донбасс (30-40 тыс.) и создание международной администрации там», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
    П.С. Главное, куда уйдут деньги ЕС-ГТС Украины -это Ротшильдам,СП2 -это РФ,под каким соусом это Соловьв,Пякин,Стариков распишут,нанятый менеджер должен работать,он и работает и даже не зная этого на Россию,так многим кажется ,счастливые они.

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