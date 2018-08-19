Новости Украины и Новороссии 19 августа 2018

Борьба с алкоголизмом на селе

По наводке с Вотта.

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Киев возвращается в Средневековье?

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Порошенко “простил” долги долги украинской оборонки России

Порошенко разрешил «Укроборонпрому» не отдавать российские долги. Президент Украины подписал закон, принятый Верховной радой 12 июля. Согласно документу, в связи с принятым четыре года назад решением о разрыве сотрудничества с Россией в военной сфере исполнение заключенных ранее договоров в этой сфере стало невозможным.

После чего предприятия-заказчики начали обращаться в суды на территории России для взыскания задолженности, несмотря на ссылку украинских контрагентов на обстоятельства непреодолимой силы.

Новый закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором является компания из России или ее «дочка», а должником — предприятие ОПК Украины. Почему был принят такой закон, объясняет директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики: «Раньше российские компании имели возможность, право обжаловать в украинских судах невыплату долгов, невыполнение обязательств по тем или иным контрактам. Сегодня в связи с этим указом они это право потеряют, и теперь окажется неопределенной процедура возможных обжалований таких контрактов. Поскольку раньше украинские суды отказывали в таких решениях, скорее всего, что стоило ожидать, но всегда можно было обжаловать в международных инстанциях, а сегодня, поскольку национальный этап не пройден, то все будет зависеть от того, какие условия прописаны в контрактах: есть там возможность какого-то международного арбитража или ожидается очень длительная процедура в международных экономических судах, которая вообще лишает целесообразности борьбу за эти контракты».

Остаются ли у российских компаний возможности взыскать долги с предприятий украинской оборонки? Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров в этом сомневается:

Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа: «Российские компании по отношению к украинским компаниям на протяжении долгого времени частенько бывали такими вечными кредиторами, то есть существовали бесконечные задолженности, которые, так или иначе, уплачивались, возможно не в полном объеме, путем длинных реструктуризаций и, вообще, через довольно сложные схемы. Но все-таки эти задолженности признавались обеими сторонами, и у обеих сторон было желание вести бизнес цивилизованно. Если Украина просто отказывается от этих долгов — ну, отказывается. Это не первое такого типа решение украинской стороны. Как советское правительство отказалось выплачивать долги Российской империи, потому что это долги, набранные империалистическим правительством вопреки воле трудового народа. Что, с Советского Союза кто-то взыскал эти деньги? Нет».

По данным Киева, объем предъявленной к выплате предприятиям ОПК Украины задолженности по расторгнутым договорам в сфере военно-технического сотрудничества с Россией оценивается сегодня в 3,8 млрд гривен. Это примерно 150 млн долларов по текущему курсу.

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Украинский “Бук” протаранил здание в центре Киева. Или это опять “была Россия”?

На странице украинского журналиста Всеволода Филимоненко опубликованы кадры инцидента с военной техникой в центре Киева. Экипаж зенитно-ракетного комплекса «Бук», осуществляя поворот на одной из центральных улиц города, не справился с управлением боевой машины и буквально врезался в здание. Обращает на себя внимание тот факт, что в этот момент у здания находилось множество людей, часть из которых снимала происходящее на камеры мобильных телефонов и, как пишет Филимоненко, «приветствовала украинскую армию».

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

По некоторым данным, речь идёт о репетиции военного парада, который пройдёт в украинской столице в День независимости.



Обращают на себя внимание комментарии украинских пользователей по случаю тарана ЗРК «Бук» офисного здания в центре Киева:



Алекс Янкис: А если оно не справится с управлением, и случайно нажмёт на пуск ракеты?



Євген Суботін: Как он ещё не задавил никого!



Людмила Лепкалюк: Может для киевлян это чудо, но я бы не хотела вновь видеть танки на улицах моего города Лисичанска.



Игорь Серков: По асфальту гусеницами без резиновых накладок. Они что, с ума сошли?



Инга Шумакова: Сама могутня армия Европы!)



В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.



На самом деле, инцидент знаковый. Украинские власти продолжают бездоказательно обвинять Россию в нанесении удара по «Боингу-777», державшему курс в Куала-Лумпур. Но действия экипажа «Бука» на репетиции парада в очередной раз дают понять: что-либо протаранить или «случайно» сбить – для украинских зенитчиков никакой проблемой не является. Кстати, где ответы украинской стороны на вопросы относительно днепропетровских диспетчеров и расчётов ЗРК «Бук» в Зарощенском?

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«Чем вообще мы собираемся хвастаться?» — украинский журналист о военном параде в Киеве

Украинский журналист и телеведущий Александр Дубинский раскритиковал намерение властей провести парад ко «дню независимости» Украины. «Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ „Богдана“? Танками Т-64, снятыми с производства в 1987 году? Одним существующим Т-84 («Оплот») и одним существующим Т-84 («Ятаган»)? Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4.5 года платим в качестве военного сбора?» — задаётся вопросами журналист. «В этом случае на параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga Пашинского (нардеп, тесно связанный с „оборонкой“ — ред.)», — отметил Дубинский, добавив, что «это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны». Читайте также: Украинский «Бук» протаранил бизнес-центр в Киеве (+ВИДЕО, ФОТО)

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