К какому клану принадлежит Путин. Дмитрий Таран

Концептуал СМИ Типы людей во власти

Аналитик, кинематографист Дмитрий Таран рассказывает, как устроена государственная власть и почему она так сильно зависит от личности, возглавляющей структуру.

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