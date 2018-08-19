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К какому клану принадлежит Путин. Дмитрий Таран

15:58. 19 августа 2018 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

Типы людей во власти

Аналитик, кинематографист Дмитрий Таран рассказывает, как устроена государственная власть и почему она так сильно зависит от личности, возглавляющей структуру.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Ъ 19 августа 2018 в 16:34 Ссылка Пометить
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    Слушайте,люди…это же манипуляции.За “базис”,за постулат,вкладывается “личное измышление”.Есть теорема,есть аксиома…В ролике просто еб..нь.Какие там точки над и…
    Изначальный посыл какой…Название статьи.К какому клану принадлежит Путин…Ответ был…Не было.Вообще что это было.Лысое еб..ло.Ну…ладно,посмотрели.ВЫ,люди,что из ролика вынесли…Получили ответы или посмотрели ось ординат….ВОТ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ,НО ПОКАЖУ,НЕПОНЯТНО ЧТО,ИБО Я ЛЫСЫЙ И УМНЫЙ,А ВЫ ДОЛБ,,БЫ,КОТОРЫЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ И НЕ ПОНИМАЮТ ГЛУБИНЫ СМЫСЛА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.ЛЮБИТЕ БОГА.Вы не согласны…Еще раз вам нарисую ось ординат с “престолом,меняющим человека в русские ценности,”продажной юностью” и …да пох.. чем.Так к какому клану принадлежит Путин….НЕТ.Будем смотреть “рисунки”.

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