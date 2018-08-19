Экономика России встаёт на китайский путь. Объясняем почему
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Экономика России встаёт на китайский путь развития и собирается повторить манёвр, который обеспечил Китаю взрывной рост. Зачем Белоусов решил отнять у российских металлургов 500 млрд. рублей, почему строительство Крымского моста – это только начало, какое важное решение приняло Правительство РФ, как чувствует себя российская экономика в этом году и что ждёт нас впереди – рассказываем в этом выпуске.
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На обложке работа фотографа Д. Чистопрудова https://chistoprudov.livejournal.com/
В выпусках используются следующие композиции:
Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music
музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
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Источник: www.youtube.com
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