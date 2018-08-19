Чему учит фильм «Первому игроку приготовиться»?
Что показано в фильме «Первому игроку приготовиться» на морально-бытовом уровне? Какие мотивы у главного героя? Что он за человек? Как показан мир будущего в фильме? Как устроен быт людей в 2045 году? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этом обзоре.
Посыл фильма зрителю:
- Сотвори себе кумира
- Закрытая и замкнутая жизнь пойдут тебе на пользу
- Чтобы изменить мир и преобразить свою жизнь, развиваться не обязательно
- «Прокачивай» себя в виртуальном мире, а не в реальном
- В будущем будет только два класса: очень бедные и очень богатые
- Плохие отношения с родителями/родственниками показаны в качестве нормы
- Отсылки к трансгуманизму (человек сможет перенести свой разум в компьютер/интернет)
Фильм «Первому игроку приготовиться» поднимает проблему противостояния интересов общества и интересов корпораций, однако демонстрируемые по сюжету методы решения этого конфликта жизненно несостоятельны. Это значит, что в фильме всё закончилось хэппи-эндом, но если общество будет следовать предлагаемой фильмом алгоритмике поведения, в реальном мире результат будет противоположный: полная победа интересов ТНК над интересами общества. С этой целью подобные фильмы и снимаются.
Источник: whatisgood.ru