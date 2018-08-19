Американская школа – камера хранения детей (Познавательное ТВ, Айрат Димиев)

Айрат Димиев: Американская школа – камера хранения. Детей отправляют в школу не для учёбы, а что бы находились под присмотром.

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