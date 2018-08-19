Главная » Видео, Невероятное в мире, Образование

Американская школа – камера хранения детей (Познавательное ТВ, Айрат Димиев)

20:37. 19 августа 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Айрат Димиев: Американская школа – камера хранения. Детей отправляют в школу не для учёбы, а что бы находились под присмотром.
Как живут другие страны, про которые нам показывают только красивые картинки? Рассказы людей, проживших несколько лет за границей, знающих, что скрывается за обложками “красивой жизни” – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как на самом деле живут во Франции - 2
... французская. Артём Войтенков: Джинсы – точно американские. Елена Рычкова: Да. В общем... четыре года его учительница, директор школы, оставляет на обед вместо того... это с одной стороны просто камера хранения детей, потому что всех родителей точно...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
... то, что дети находились в камере смертников, их ... когда официальные представители американского госдепартамента бегают по ... По ее нормам, хранение с целью распространения информации... полностью воспринявшей советскую школу массовой подготовки отличных ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2017
..., заставивших улыбнуться 600 детей. «От имени нашей школы и всех жителей Букейма... террористов на находящихся в Сирии американских базах. После прохождения специального курса... элементами, было оставлено неизвестным в камере хранения и сработало в среду, 27...
Книга 4. Глава 7. Недосказанная Физика для понимания Целого
...совести нельзя сдать в камеру хранения даже пред вратами ...в саду, учителя в школе, сами врачи сформировали прочный...три цивилизационных образа жизни. Американский образ жизни, то есть...особенно это сегодня касается детей. Иногда организм обладает значительной...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2015
...городе закрылась правительственная школа, женщина обучала детей своими силами, ... по объектам добычи, хранения, переработки и транспортировки ...случайно взорвал себя перед камерой (ВИДЕО) В сети...ИГИЛ*, заявил во вторник американский министр обороны Эштон Картер...
Знакомьтесь: традиционная семья
...на детей. Та семья, где женщина поскорее сдает младенца в «камеру хранения» —...семья традиционная. Та, где обучает детей школа, интернет, улица, — это ...доказательство ограниченного суверенитета России Мировая американская гегемония — как двигатель внутреннего...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>