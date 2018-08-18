Я пошел по стопам отца (интервью в Луганске)

Во время поездки на Донбасс молодежь ЛНР из проекта #МедиаГвардия попросила дать им интервью, в котором, в основном, мы поговорили бы о вопросах личного характера.

00:01:30 – Про образование и цели в студенческие годы

00:03:53 – О решении создать партию

00:06:09 – Про опыт общественной деятельности

00:09:31 – Качества хорошего политика

00:11:28 – Киев должен ответить за свои преступления

00:13:16 – Роль Минских соглашений

00:15:10 – Донбасс не может стать частью нынешней Украины

00:16:48 – Что читать молодежи

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Источник: nstarikov.ru