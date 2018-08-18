Я пошел по стопам отца (интервью в Луганске)
11:38. 18 августа 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Во время поездки на Донбасс молодежь ЛНР из проекта #МедиаГвардия попросила дать им интервью, в котором, в основном, мы поговорили бы о вопросах личного характера.
00:01:30 – Про образование и цели в студенческие годы
00:03:53 – О решении создать партию
00:06:09 – Про опыт общественной деятельности
00:09:31 – Качества хорошего политика
00:11:28 – Киев должен ответить за свои преступления
00:13:16 – Роль Минских соглашений
00:15:10 – Донбасс не может стать частью нынешней Украины
00:16:48 – Что читать молодежи
Источник: nstarikov.ru