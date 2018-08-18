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Я пошел по стопам отца (интервью в Луганске)

11:38. 18 августа 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Во время поездки на Донбасс молодежь ЛНР из проекта #МедиаГвардия попросила дать им интервью, в котором, в основном, мы поговорили бы о вопросах личного характера.

00:01:30 – Про образование и цели в студенческие годы 
00:03:53 – О решении создать партию 
00:06:09 – Про опыт общественной деятельности 
00:09:31 – Качества хорошего политика 
00:11:28 – Киев должен ответить за свои преступления 
00:13:16 – Роль Минских соглашений
00:15:10 – Донбасс не может стать частью нынешней Украины 
00:16:48 – Что читать молодежи

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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