Умер Кофи Аннан
13:15. 18 августа 2018 Просмотров - 111 4 коммент. Опубликовал: brahman
На 81-м году жизни умер бывший генсек ООН Кофи Аннан.
Его "правление" в ООН пришлось на годы абсолютной гегемонии США и полной неспособности ООН помешать ведению агрессивных войн – агрессии против Югославии, Ирака и Афганистана прошли при слабых протестах Аннана или же вовсе без оных.
В случае с Югославией, то еще до своего избрания генеральным секретарем, Аннан поддерживал агрессию НАТО против суверенной страны.
С командующими войсками ООН и НАТО на территории Югославии.
Визит в Афганистан после оккупации и избрания марионеточного президента Карзая.
Встреча с Саддамом Хусейном. В 2004 году после начала оккупации Ирака. сын Аннана попался на коррупционной схеме в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие".
Не случайно, что его часто обвиняли в зависимости от США и подыгрывании политической линии Вашингтона,что помогало легитимизировать американскую политику гегемонизма через структуры ООН.
Защитники Аннана обычно упирают на то, что ООН была слаба в любом случае и Аннан будучи прагматиком, делал что мог в рамках своих узких возможностей, а в случае с Ираком даже высказывал несогласие с агрессией.
Уже после своей отставки, в начале сирийской войны он снова всплыл на поверхность большой политики, предложив пресловутый "план Аннана", который привел к некоторому снижению интенсивности боевых действий в Сирии, но уже в том же 2012 году набравшие силу боевики использовали полученную дипломатическую передышку для наступления на позиции Асада.
Сыграв свою роль, Аннан ушел в тень, откуда уже не вернулся.
И да, в год вторжения США в Афганистан, отхватил Нобелевскую премию мира. Впрочем. после присуждения данной премии Обаме, это не выглядит небывалым достижением.
Ну и еще можно вспомнить, что был косвенно причастен к геноциду в Руанде, за что позднее публично извинялся, соглашаясь с выводами о том, что имея определенные ресурсы, не сделал всего что мог, для предотвращения резни.
В целом, это достаточно характерная фигура для периода безоговорочной американской гегемонии, когда США вертели международным правом и международными организациями как хотели.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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