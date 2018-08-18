Санкции нипочем: агентство Fitch подтвердило устойчивость экономики России

Уже на протяжении нескольких лет Соединенные Штаты пытаются оказать санкционное давление на Россию, однако выходит у них это, мягко говоря, плохо. Благодаря гибкой и в то же время жесткой финансовой политике, нашей стране удается поддерживать стабильность отечественной экономики, а также минимизировать ее зависимость от внешних факторов. Совсем неудивительно, что успехи России на этом поприще отмечают многие западные страны, в том числе и сами американцы.

Так, например, международное рейтинговое агентство Fitch сегодня опубликовало отчет, касающийся анализа инвестиционного уровня различных государств. В частности, представители организации подтвердили долгосрочный рейтинг России в национальной валюте на уровне «ВВВ-».

Представители агентства отмечают, что, несмотря на санкционную политику Вашингтона, стране удалось выстоять и продемонстрировать миру свою экономическую стабильность. Надо сказать, что эксперты прогнозируют и дальнейший позитивный рейтинг даже при сохраняющемся давлении.

Однако, если Россия с появляющимися трудностями справляется на ура, то США пожинают плоды своей необдуманной и контрпродуктивной политики. Например, сейчас объем российских вложений в облигации правительства США сохраняется на уровне 15 млрд долларов, хотя еще в начале года эта сумма превышала 100 млрд долларов. Выигранные средства пошли на увеличение валютного и фондового рынков.

Впрочем, способствовать укреплению американской валюты не стремится больше не только Россия, но и ряд других мировых держав. К примеру, желание перейти на расчеты в национальных валютах не так давно выразила Турция. Как заявлял президент страны Реджеп Эрдоган, весь мир устал от «оков» доллара, и если найдутся те, кто решит от них избавиться, то Анкара готова сотрудничать с ними и вести торговлю в национальных валютах.

Что же касается России, то к этому пониманию она пришла уже давно, именно поэтому экономика страны с каждым годом только укрепляется, невзирая на прессинг со стороны западных политиканов.