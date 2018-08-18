«Либералы» — на выход из правительства?

В политическом сообществе появились слухи о том, что высшее руководство страны могут покинуть ряд политиков из числа так называемого «либерального экономического крыла», включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и главу ФНС Михаила Мишустина.

Также под «переформатирование» может попасть Высшая Школа Экономики, которую в следующем году может покинуть ректор Ярослав Кузьминов, считающийся одним из главных российских идеологов экономического крыла правительства.

Причина — серия провалов и неудач, которые в массовом сознании ассоциируются с политикой, проводимой ЦБ (банкроство банков, рост курса доллара и инфляция) и Федеральной налоговой службой (повышение НДС, «санация» фирм-однодневок, которая на деле представляет из себя уничтожение малого и среднего бизнеса).

И главное — сложившееся в массах мнение, что повышение пенсионного возраста стало необходимым государству из-за того, что политика ЦБ и ФНС привела к «дырам» в федеральном бюджете, которые бросились затыкать за счёт населения.

В коридорах власти также боятся, что эксперименты Набиуллиной и Мишустина над экономикой страны и рублём негативно повлияют на результаты сентябрьских выборов, а это уже вызывает беспокойство у тех представителей региональных элит, кто готовится к выборам и сталкивается с неожиданными проблемами.

Однако, на мой взгляд, в основе лежат гораздо более фундаментальные проблемы: либеральная идеология не предусматривает адекватной реакции на современные экономические и политические вызовы, особенно из числа тех, с которыми приходится сталкиваться сейчас России.

Проблема в том, что действия наших правительственных «либерал-экономистов» находятся в противоречии с тем типом государственности, который складывается сейчас в России.

«Суверенность» России подразумевает консервативную модель политики, ориентированную на развитие экономики, развитие сектора импортозамещения и поддержку стабильного уровня жизнедеятельности населения.

Политика же ведомств Набиуллиной и Мишустина сейчас — извлечение денег из населения и бизнеса в ожидании того, что лучшие времена наступят сами собой.

С точки зрения более консервативного подхода, который зиждется на трудовой теории стоимости, если денег мало — надо работать. Как ни банально звучит.

Производить больше товаров и услуг, зарабатывать больше на их продаже. Повышать производительность труда, роботизируя производства, внедрять новые технологии, завоёвывать новые рынки…

Ещё 10 лет назад в рамках реализации этой стратегии начали создаваться крупные госкорпорации в стратегических для России отраслях, в том числе «Росатом» и «Ростех», которые должны были аккумулировать капитал и научные достижения, чтобы добиваться прорывов в эффективности.

«Росатом» вырвался на внешние рынки, в настоящий момент он реализует 34 проекта по строительству энергоблоков АЭС в 12 странах мира. Общая стоимость портфеля заказов — более 133 млрд долл., причем по условиям соглашений ряд строящихся объектов частично становятся собственностью российской кампании.

При участии корпорации была создана уникальная плавающая АЭС «Академик Ломоносов».

«Ростех» с 2009 года добился увеличения валовой выручки с 511 млрд рублей до 1,5 трлн рублей в год, причем около 460 млрд из неё — гражданская продукция. Прорывы последних лет на рынке вооружений, авиационных технологий и радиолокационного оборудования — это всё та же корпорация.

Для консерватора это что-то сродни идее советских ядерного или космического проекта, которые во многом до сих пор удерживают Россию в лидерах.

Однако, с точки зрения неолиберального подхода, создание таких государственных гигантов — ересь, кормушки для коррупции и неэффективной траты денег, которые можно было бы передать частному бизнесу.

Та же Набиуллина, ещё будучи министром, выступала за акционирование «Ростеха» (тогда еще «Ростехнологий»), а также продажу «невоенных» активов корпорации в частные руки.

Так был продан частным инвесторам концерн «Калашников», ранее принадлежавший «Ростеху». Именно незадолго до продажи он вышел из затяжного кризиса и стал получать прибыль.

Кроме того, многие высказывали сомнения, насколько правомочно вообще продавать в частные руки контрольный пакет производителя стрелкового оружия и обладателя такого важного национального бренда.

Но многие из сегодняшних государственных деятелей раньше в своей карьере возглавляли корпорации. Например, тот же С. Кириенко, до Администрации президента «руливший» «Росатомом».

Но вряд ли он сейчас разделяет подход Набиуллиной к приватизации активов. Также всё слышнее становится критика Центрального банка за отказ от решения проблемы засилья валютных спекуляций в формате «carry trade»: бизнес требует быстрого снижения ставки ЦБ, сторонники жёсткой линии — ограничений валютных лицензий банков.

Либеральный экономический тренд «нулевых» был востребован в связи с надеждами на привлечение больших валютных капиталов и западных технологий.

Но после 2014 года это происходит вопреки, а не благодаря «либерализации». Внешние игроки скорее вынуждены из-за санкций и контрсанкций переносить свои активы на территорию России, чтобы получить доступ к российским и евразийским рынкам.

На фоне новых вызовов — демографического старения населения и санкционных войн — Россия должна менять подход в экономике и, как и в политике, выбирать свой собственный путь.

Создавать новые мегапроекты или дальше приватизировать и разделять активы, играть на долларе и покрывать дефицит, повышая налоги. Двигаться существующим «серединным» курсом больше нельзя.

При формировании кабинета министров мы уже заметили ослабление позиций ряда «системных либералов» и приход в руководящие кабинеты идеологически нейтральных «технократов», часто из регионов, знающих не только радиус вокруг Старой площади.

В новых условиях ставка на сегодняшних «либерал-экономистов» теряет смысл, в массовом представлении своими провалами они начинают тянуть вниз всю систему власти в РФ.

Поэтому многие ожидают, что в новом политическом сезоне многие из них начнут уходить с политической арены. Нельзя быть левее здравого смысла, Эльвира Сахипзадовна, Михаил Владимирович…

Поэтому: не пора ли прощаться?

Читайте также: «В Москве ад!» — столицу накрыл мощный ураган (ФОТО, ВИДЕО)

Руслан Ванский