Какое государство строил Ленин
Чьим проектом был СССР?
В чём сходство того, что происходило в начале 20-го века, с сегодняшней ситуацией в мире. Почему роль Ленина в истории со временем будет только расти.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич
Троцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР
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