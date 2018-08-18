Какое государство строил Ленин

Концептуал СМИ Чьим проектом был СССР?

В чём сходство того, что происходило в начале 20-го века, с сегодняшней ситуацией в мире. Почему роль Ленина в истории со временем будет только расти.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

Троцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР



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