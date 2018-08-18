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Какое государство строил Ленин

19:05. 18 августа 2018 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Чьим проектом был СССР?

В чём сходство того, что происходило в начале 20-го века, с сегодняшней ситуацией в мире. Почему роль Ленина в истории со временем будет только расти. 

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

Троцкизм-«ленинизм» берёт «власть», Внутренний Предиктор СССР

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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