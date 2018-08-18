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Как поступить в университет в 12 лет

00:15. 18 августа 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:
Рецепт несложен (на первый взгляд): родители должны сами заниматься обучением своих детей. Научить их методике самостоятельного поиска и закрепления знаний.

Дополнительное условие успеха (желательное, но не критичное) – родители сами получили полноценное образование в Баумановке.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, образование
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